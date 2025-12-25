প্রথমবারের মতো উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছে পিএসজি
ফুটবল

ফিরে দেখা ২০২৫

অনেক প্রথমের বছরে নায়ক দেম্বেলে

হাসনাত শোয়েবঢাকা
শেষ হওয়ার পথে আরেকটি বছর-২০২৫। কেমন ছিল খেলার এই বছর? ধারাবাহিক বর্ষপরিক্রমায় আজ ফিরে দেখা যাক আন্তর্জাতিক ফুটবল।

ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবলে ২০২৫ সালটা আসলে অনেক ‘প্রথম’-এর বছর। অনেক অপ্রাপ্তি আর দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটেছে শেষ হতে চলা এই বছরে। সবচেয়ে বড় চমকটা দেখিয়েছে ফরাসি ক্লাব পিএসজি। লিওনেল মেসি, নেইমার কিংবা কিলিয়ান এমবাপ্পের মতো মহাতারকারা যা পারেননি, উসমান দেম্বেলে আর খিচা কাভারাস্কেইয়ারা মিলে তাই করে দেখিয়েছেন। প্যারিসের ক্লাবটির আলমারিতে অবশেষে শোভা পাচ্ছে পরম আরাধ্য সেই চ্যাম্পিয়নস লিগ ট্রফি।

ছোট একটা অপূর্ণতা ঘুচেছে লিওনেল মেসিরও। ইন্টার মায়ামির হয়ে জিতেছেন মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) শিরোপা। মায়ামির ট্রফি কেসে এটিই প্রথম এমএলএস কাপ।

ব্রাজিল ফুটবলেও ঘটল এক ‘প্রথম’। প্রথম বিদেশি কোচ হিসেবে দীর্ঘ মেয়াদে নিয়োগ পেয়েছেন ইতালির কার্লো আনচেলত্তি। বড় পরিসরে প্রথমবার আয়োজিত ক্লাব বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে চেলসি। আর জনসংখ্যার বিচারে ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে প্রথমবার বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে কুরাসাও।

এত সব প্রথমের ভিড়ে বছরটির সবচেয়ে উজ্জ্বল নাম উসমান দেম্বেলে। পিএসজির মতোই নিজের ক্যারিয়ারেও প্রথমবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন ফরাসি তারকা। দলকে ইউরোপ–সেরার মুকুট পরাতে বড় ভূমিকা রাখা দেম্বেলে ব্যক্তিগত অর্জনেও ছিলেন দুর্দান্ত। প্রথমবার জিতেছেন বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার ব্যালন ডি’অর ও ফিফার বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি, দ্য বেস্ট।

অবশেষে পিএসজি

২০২৫ সালে এসে প্রথমবারের মতো কাঙ্ক্ষিত চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা জিতেছে পিএসজি। লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপ্পে কিংবা নেইমাররা যা পারেননি, সেটাই করে দেখিয়েছেন উসমান দেম্বেলে ও খিচা কাভারাস্কেইয়ারা। শুধু চ্যাম্পিয়নস লিগই নয়, লিগ আঁ, ফরাসি কাপ, উয়েফা সুপার কাপ ও ফিফা ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপ। এত সব সাফল্যের মূল কারিগত যিনি, সেই কোচ লুইস এনরিকের সঙ্গে এখন নাকি আজীবনের জন্য চুক্তি করতে চাইছে পিএসজি।

ডানা মেললেন দেম্বেলে

এবার ব্যালন ডি’অর জিতেছেন পিএসজি তারকা উসমান দেম্বেলে

২০২৫ সালটি যদি কারও একার হয়ে থাকে, তবে তিনি উসমান দেম্বেলে। পিএসজিকে প্রথমবারের মতো ইউরোপ–সেরা বানাতে বড় ভূমিকা রেখেছেন এই ফরাসি ফরোয়ার্ড। মৌসুমজুড়ে দেম্বেলের গোল ৩৫টি। সঙ্গে আরও ১৬ গোলে সহায়তা। ফুটবলে ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের সবচেয়ে বড় দুই স্বীকৃতি ব্যালন ডি’অর ও ফিফা দ্য বেস্ট—দুটিই এ বছর উঠেছে তাঁর হাতে।

ব্রাজিলে আনচেলত্তি

২০২২ বিশ্বকাপ থেকেই গুঞ্জনটা ডালপালা মেলছিল। অবশেষে গত মে মাসে অবসান হয়েছে সব অপেক্ষার। ব্রাজিলের নতুন কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন ক্লাব ফুটবলের সম্ভাব্য প্রায় সব শিরোপা জেতা ইতালির মাস্টারমাইন্ড কার্লো আনচেলত্তি। ব্রাজিলের ফুটবল ইতিহাসে দীর্ঘ মেয়াদে দায়িত্ব পাওয়া প্রথম বিদেশি কোচ তিনি। তাঁকে ঘিরেই এখন ষষ্ঠবারের মতো বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্ন জেতার দেখছে সেলেসাওরা।

ক্লাব বিশ্বকাপ চেলসির

২০২৫ ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ জেতে চেলসি

বড় পরিসরে আয়োজিত প্রথম ক্লাব বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে চেলসি। ফাইনালে ইউরোপ–সেরা পিএসজিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ক্লাব বিশ্বকাপ জেতে ইংলিশ ক্লাবটি। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন চেলসির মিডফিল্ডার কোল পালমার।

রোনালদো ও পর্তুগালের দ্বিতীয়

উয়েফা নেশনস লিগ ট্রফি হাতে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো

দুর্দান্ত এক লড়াইয়ে স্পেনকে টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে হারিয়ে উয়েফা নেশনস লিগ জিতেছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পর্তুগাল। নির্ধারিত সময়ের ২-২ সমতার পর টাইব্রেকারে জয় নিশ্চিত করে তারা। এটি পর্তুগালের দ্বিতীয় নেশনস লিগ শিরোপা।

মেসির প্রথম

লিওনেল মেসি যাওয়ার আগে ইন্টার মায়ামি ছিল ট্রফিশূন্য। সেই দলটিই মেসির হাত ধরে জিতেছে তিনটি শিরোপা। প্রথম দুই মৌসুমে লিগস কাপ ও সাপোর্টার্স শিল্ডের পর ২০২৫ সালে জিতেছে মেজর লিগ সকারের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ট্রফি—এমএলএস কাপ।

লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামি এবার এমএলএস কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে

ইতালির শঙ্কা

টানা তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপের মূল পর্বে উঠতে না পারার শঙ্কা ইতালিকে ঘিরে। ইউরোপ অঞ্চল থেকে ২০১৮ ও ২০২২ বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব পেরোতে পারেনি তারা। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে হতে যাওয়া ২০২৬ বিশ্বকাপেও সরাসরি বাছাইপর্ব পেরোতে পারেনি ইতালি। খেলতে হবে প্লে-অফ।

বোনমাতির হ্যাটট্রিক

ব্যালন ডি’অর ট্রফি হাতে বোনমাতি

মেয়েদের ফুটবলে আইতানা বোনমাতির বর্ষসেরা হওয়াটা এখন যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে। ইউরোপের বর্ষসেরা নারী ফুটবলারের পুরস্কার ব্যালন ডি’অরের মতো ফিফার বর্ষসেরা পুরস্কার দ্য বেস্টেও হ্যাটট্রিক করেছেন তিনি। বার্সেলোনার স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড তৃতীয়বারের মতো হাতে তুলেছেন ফিফা বর্ষসেরা নারী ফুটবলারের ট্রফি। নারী ফুটবলে একই সঙ্গে ব্যালন ডি’অর ও ফিফা দ্য বেস্ট জিতে হ্যাটট্রিক করার কীর্তি এই একটিই। এর আগে অ্যালেক্সিস পুতেয়াস ২০২১ ও ২০২২ সালে টানা দুই বছর এই দুটি পুরস্কার জিতেছিলেন।

কুরাসাওয়ের রূপকথা

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের সবচেয়ে বড় রোমাঞ্চের নাম কুরাসাও। জনসংখ্যার বিচারে ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে খেলার টিকিট পেয়েছে তারা। ওয়ার্ল্ডোমিটারের হিসাবে জনসংখ্যায় দেশটির অবস্থান ১৮৯তম। কুরাসাওয়ের জনসংখ্যা ১ লাখ ৮৫ হাজার ৪৮৭। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ৫ লাখ ২৫ হাজার জনসংখ্যার দেশ কেপ ভার্দেও।

বিশ্বকাপের ড্র

২০২৫ সাল ছিল মূলত ২০২৬ বিশ্বকাপের ক্ষণগণনার বছর। সবার নজর ছিল ড্রয়ের দিকে। ৫ ডিসেম্বর রাতে অনুষ্ঠিত সেই ড্রয়ে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের গ্রুপে পড়েছে মরক্কো, স্কটল্যান্ড ও হাইতি। আর বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা পেয়েছে আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া ও জর্ডানকে।

এমবাপ্পের রেকর্ড

গোল করেই চলেছেন এমবাপ্পে

২০ ডিসেম্বর ছিল কিলিয়ান এমবাপ্পের ২৭তম জন্মদিন। দিনটি তিনি স্মরণীয় করে তুলেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর একটি রেকর্ডে ভাগ বসিয়ে। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে এক পঞ্জিকাবর্ষে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড এখন যৌথভাবে রোনালদো ও এমবাপ্পের। সেদিন সেভিয়ার বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন এমবাপ্পে। ২০২৫ সালে এটি ছিল তাঁর ৫৯তম গোল। ২০১৩ সালে রিয়ালের জার্সিতে একই সংখ্যক গোল করেছিলেন রোনালদো। এর চেয়ে বেশি গোল এক বছরে রিয়ালের হয়ে আর কেউ করেননি।

লিভারপুলের পতন

আর্নে স্লটের অধীন প্রিমিয়ার লিগে দারুণভাবে মৌসুম শুরু করেছিল বর্তমান চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল। কিন্তু টানা পাঁচ ম্যাচে জয়ের পর হঠাৎই ছন্দপতন। একের পর এক হারে দলটি নেমে গেছে পয়েন্ট তালিকার ৫ নম্বরে। ১৭ ম্যাচ পর শীর্ষে থাকা আর্সেনালের সঙ্গে ব্যবধান ১০ পয়েন্টের। শিরোপা ধরে রাখার সম্ভাবনা তাই বলা যায় শেষই হয়ে গেছে অলরেডদের।

