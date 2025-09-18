ইন্টার মায়ামিতেই থাকছেন মেসি?
ইন্টার মায়ামিতেই থাকছেন মেসি?
ফুটবল

মেসি–মায়ামি চুক্তি নবায়নে সমঝোতা, খেলবেন বিশ্বকাপের পরও

এএফপি মায়ামি

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসি ইন্টার মায়ামির সঙ্গে নবায়ন করতে চলেছেন। এ বিষয়ে দুই পক্ষের সমঝোতা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক চুক্ত সই হলে ২০২৬ বিশ্বকাপের পরেও মেজর লিগ সকারেই (এমএলএস) দেখা যাবে মেসিকে।

৩৮ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন তারকার বর্তমান চুক্তি শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০২৫ মৌসুম শেষে। তবে নতুন চুক্তি হলে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপের সময় ও পরও ইন্টার মায়ামিত খেলবেন মেসি। ২০২৬ বিশ্বকাপ শুরু হবে ১১ জুন, ফাইনাল ১৯ জুলাই।

ক্লাবের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যেই। এমনকিছু হওয়ার মানে সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার ক্যারিয়ার শেষ করবেন যুক্তরাষ্ট্রেই।

ইন্টার মায়ামির সর্বশেষ ম্যাচে গোল করার পর লিওনেল মেসি

২০২৩ সালে ফরাসি ক্লাব পিএসজি ছেড়ে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন মেসি। পিএসজিতে দুই বছরের সময়টা ভালো কাটেনি মেসির। তবে এর আগে বার্সেলোনার হয়ে ১০টি লা লিগা ও ৪টি চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতেন তিনি। ২০২২ সালে আর্জেন্টিনাকে জেতান বিশ্বকাপ, জিতেছেন ২০২১ ও ২০২৪ সালের কোপা আমেরিকাও।

মেসি যদি পরের বিশ্বকাপেও খেলেন, তাহলে এটি হবে তাঁর ষষ্ঠ বিশ্বকাপ—যা হবে নতুন রেকর্ড। বর্তমানে বিশ্বকাপে তাঁর গোলসংখ্যা ১৩, সর্বোচ্চ গোলদাতা মিরোস্লাভ ক্লোসার (১৬) থেকে মাত্র ৩ গোল দূরে।

Also read:গোলে ফিরলেন মেসি, জয়ে ফিরল মায়ামিও

কনমেবল বাছাইপর্বে শীর্ষে থেকে সহজেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টিনা। সেখানে সর্বোচ্চ ৮ গোল করেছেন মেসি। ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচে করেছেন জোড়া গোল, এই ম্যাচটিই হয়তো তাঁর দেশের মাটিতে শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ হয়ে থাকছে।

বিশ্বকাপে ১৩ গোল মেসির

এমএলএসে ইন্টার মায়ামির হয়ে দ্রুততম ৪০ গোল করার কীর্তি গড়েছেন তিনি। তবে ক্লাবটি এবার ক্লাব বিশ্বকাপে পিএসজির কাছে ৪–০ গোলে এবং লিগস কাপের ফাইনালে সিয়াটল সাউন্ডার্সের কাছে ৩–০ গোলে হেরেছে।

Also read:রোনালদোর আসল জন্মদিন কবে
আরও পড়ুন