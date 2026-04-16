একিতিকের বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে পড়া নিশ্চিত করলেন দেশম

মারাত্মক চোটে পড়ায় ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা হচ্ছে না লিভারপুল ও ফ্রান্সের ফরোয়ার্ড উগো একিতিকের। চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালে পরশু রাতে ফিরতি লেগে পিএসজির বিপক্ষে ম্যাচে পায়ে বড় রকমের চোট পান একিতিকে। তাঁর বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে পড়ার খবরটি গতকাল ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশম নিশ্চিত করেছেন।
ফরাসি ফুটবল ফেডারেশনের (এফএফএফ) বিবৃতিতে দেশম বলেন, ‘দুর্ভাগ্যবশত চোটের ধরন এতটাই গুরুতর যে একিতিকে লিভারপুলের হয়ে এই মৌসুম শেষ করতে পারবে না। এমনকি বিশ্বকাপে অংশ নেওয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্যই এই চোট তার জন্য বড় ধাক্কা, একই সঙ্গে ফ্রান্স জাতীয় দলের জন্যও। আমি এবং দলের কোচিং স্টাফের সবাই তার পাশে আছি।’
ফিরতি লেগ ম্যাচের প্রথমার্ধে ডান পায়ের নিচের অংশে চোট পেয়ে মাঠে লুটিয়ে পড়েন ২৩ বছর বয়সী একিতিকে। এরপর আর খেলতে পারেননি। ২২ মিনিটে স্ট্রেচারে করে কাঁদতে কাঁদতে মাঠ ছাড়েন। ধারণা করা হচ্ছে, তাঁর অ্যাকিলিস টেন্ডন মারাত্মকভাবে ছিঁড়ে গেছে। একিতিকের ঘনিষ্ঠ এক সূত্র ইএসপিএনকে জানিয়েছেন, তাঁর অ্যাকিলিস টেন্ডন ছিঁড়ে গেছে। অন্তত ৯ মাস তাঁকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে। আগামী ১১ জুন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় শুরু হবে বিশ্বকাপ।
আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে গত গ্রীষ্মে ৭ কোটি ৯০ লাখ পাউন্ডে অ্যানফিল্ডে যোগ দেন একিতিকে। লিভারপুলের হয়ে এ মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪৫ ম্যাচে ১৭ গোল করার পাশাপাশি ৬ গোল করিয়েছেন। গত সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ফ্রান্স জাতীয় দলে তাঁর অভিষেক হয়। এর পর থেকেই জাতীয় দলে নিয়মিত খেলেছেন। ফ্রান্সের হয়ে ৮ ম্যাচে করেছেন ২ গোল, ১টি গোল বানিয়েছেন।