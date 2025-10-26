হলান্ডের ব্যর্থতার দিনে সিটির হার, প্যালেসকে হারিয়ে শীর্ষেই আর্সেনাল

অ্যাস্টন ভিলা ০–১ ম্যানচেস্টার সিটি █ আর্সেনাল ১–০ ক্রিস্টাল প্যালেস
জাতীয় দল ও ক্লাব মিলিয়ে টানা ১২ ম্যাচে গোল করে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর রেকর্ড ছুঁয়েছিলেন আর্লিং হলান্ড। আজ গোল পেলেই রোনালদোকে ছাড়িয়ে যেতেন।
কিন্তু ভিলা পার্কে গোল করা দূরে থাক, হলান্ডকে তাঁর স্বাভাবিক খেলা খেলতে দেয়নি অ্যাস্টন ভিলা। নরওয়ের তারকা স্ট্রাইকার ম্যাচজুড়ে গোলের কোনো সুযোগও সৃষ্টি করতে পারেননি। ম্যাচের শেষ দিকে বল জালে জড়ালেও অফসাইডের কারণে তা বাতিল হয়েছে।
এর আগেই কাজের কাজটা করে রেখেছিল অ্যাস্টন ভিলা। ১৯ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শটে দলকে এগিয়ে দেন ম্যাটি ক্যাশ। পোলিশ রাইট–ব্যাকের এই গোল শেষ পর্যন্ত ধরে রেখে ম্যানচেস্টার সিটিকে হারিয়ে দিয়েছে ভিলা।
এ হারে পয়েন্ট তালিকার চারেই রয়ে গেল সিটি। ৯ ম্যাচ খেলে পেপ গার্দিওলার দলের পয়েন্ট ১৬। ভিলা উঠে এল আটে। উনাই এমেরির দলের পয়েন্ট ১৫।
সিটির ব্যর্থতার দিনে সাফল্য অব্যাহত রেখেছে আর্সেনাল। নিজেদের মাঠ এমিরেটস স্টেডিয়ামে নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রিস্টাল প্যালেসকে ১–০ গোলে হারিয়েছে গানাররা।
৩৯ মিনিটে দারুণ এক ‘অ্যাক্রোবেটিক শটে’ প্যালেসের জাল কাঁপান এবেরেচি এজে, যা আর্সেনালের জার্সিতে লিগে তাঁর প্রথম গোল। তবে প্যালেস এজের সাবেক ক্লাব বলেই তিনি গোল উদ্যাপন করেননি।
সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এ নিয়ে টানা ৭ ম্যাচ জিতল আর্সেনাল, অপরাজিত থাকল টানা ১০ ম্যাচে। লিগের শীর্ষে থাকা মিকেল আরতেতার দলের পয়েন্ট এখন ২২। চমক দেখিয়ে দুইয়ে উঠে আসা বোর্নমাউথের পয়েন্ট ১৮।