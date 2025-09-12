বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে ডোনাল্ড ট্রাম্প।হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে
বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে ডোনাল্ড ট্রাম্প।হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে
ফুটবল

‌‌২০২৬ বিশ্বকাপ: ৬০ ডলারেই মিলবে টিকিট, প্রথম দিনেই ১৫ লাখ আবেদন

খেলা ডেস্ক

বিশ্বকাপ শুরু হতে এখনো ৯ মাস বাকি, তবে ফুটবলের মহোৎসবকে ঘিরে এরই মধ্যে তুমুল উত্তেজনা। ফিফার সর্বশেষ তথ্য তেমন ইঙ্গিতই দিচ্ছে। বৃহস্পতিবার সংস্থাটির প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রথম ধাপের টিকিট কেনার লটারিতে আবেদন জমা পড়েছে রেকর্ডসংখ্যক।

আর তাতে সবার চেয়ে এগিয়ে আছে বিশ্বকাপের তিন স্বাগতিক দেশ—যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা। তিন আয়োজক দেশের পরের অবস্থানটি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার।

ফিফার পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি চাহিদা এসেছে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডার সমর্থকদের কাছ থেকে। এরপর রয়েছে আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, ব্রাজিল, ইংল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল ও জার্মানির সমর্থকেরা।’ অর্থাৎ লাতিন আমেরিকা থেকে ইউরোপ—সবখানেই বিশ্বকাপের টিকিট নিয়ে চলছে হুলুস্থুল!

Also read:বিশ্বকাপে টিকিটের দাম কমাতে বললেন মামদানি

ফিফার হিসাব অনুযায়ী, মাত্র ২৪ ঘণ্টায় ২১০টি দেশ থেকে ১৫ লাখ আবেদন জমা পড়েছে ভিসা কার্ডের প্রি-সেলে, যা একই সময়ে কাতার বিশ্বকাপ দেখার জন্য করা আবেদনের চেয়ে ৩ লাখ বেশি। অবশ্য এবারই প্রথম ৪৮ দলের অংশগ্রহণে বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে।

আয়োজকদের পর আর্জেন্টাইনদের মাঝেই বিশ্বকাপ নিয়ে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ

ফিফার ডিরেক্টর অব অপারেশনস হেইমো শির্গি বলেছেন, ‘এত বিপুলসংখ্যক আবেদন প্রমাণ করে, ২০২৬ বিশ্বকাপ নিয়ে সারা দুনিয়ার ফুটবলপ্রেমীদের ভেতর কী পরিমাণ উৎসাহ তৈরি হয়েছে। এটা ফুটবল ইতিহাসের এক নতুন মোড়।’
কীভাবে পাবেন স্বপ্নের টিকিট

এটি বিশ্বকাপ টিকিট বিক্রির প্রথম ধাপ। এ পর্যায়ে ফুটবল–ভক্তরা লটারির মাধ্যমে নিজেদের আসন নিশ্চিত করে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। আবেদন করার শেষ সময় ১৯ সেপ্টেম্বর (আর্জেন্টিনা সময় দুপুর ১২টা)। নির্বাচিতরা ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ই-মেইলের মাধ্যমে জানতে পারবেন, কবে ও কখন তাঁরা টিকিট কিনতে পারবেন। এরপর ১ অক্টোবর টিকিট বিক্রি শুরু হবে।

Also read:২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি শুরু কবে, দাম কত, কীভাবে কিনবেন

গ্রুপ পর্বের টিকিটের দাম শুরু হচ্ছে মাত্র ৬০ ডলার থেকে। এই ধাপে ১০৪টি ম্যাচের সব কটির টিকিটই কেনা যাবে। এ ছাড়া কোনো নির্দিষ্ট দলের অথবা ভেন্যুর টিকিট কেনারও সুযোগ থাকছে। অক্টোবরে শুরু হবে পরবর্তী ধাপের টিকিট বিক্রি।

বিশ্বকাপ: একনজরে

সময়সূচি: ২০২৬ বিশ্বকাপ শুরু হবে ১১ জুন এবং ফাইনাল ১৯ জুলাই।

দল: প্রথমবারের মতো ৪৮টি দল অংশ নেবে।

উদ্বোধনী ম্যাচ: মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক আজতেকা স্টেডিয়ামে।

ফাইনাল: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের মেটলাইফ স্টেডিয়ামে।

ম্যাচের সময়: প্রথম দুই দিন পর প্রতিদিন মাঠে গড়াবে চারটি করে ম্যাচ। সময়গুলো হবে ক্লাব বিশ্বকাপের মতোই—ভোর ৪টা, সকাল ৭টা, সকাল ১০টা ও বেলা ১টা (বাংলাদেশ সময়)।

আয়োজক শহর:

যুক্তরাষ্ট্রে: ডালাস, মায়ামি, আটলান্টা, বোস্টন, হিউস্টন, ফিলাডেলফিয়া, লস অ্যাঞ্জেলেস, কানসাস সিটি, নিউইয়র্ক/নিউ জার্সি, সান ফ্রান্সিসকো ও সিয়াটল।

মেক্সিকো: মেক্সিকো সিটি, গুয়াদালাহারা ও মন্তেরেই।

কানাডা: টরন্টো ও ভ্যাঙ্কুভার।

আরও পড়ুন