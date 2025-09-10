নিজেদের ইতিহাসের সবচেয়ে বাজেভাবে বিশ্বকাপ বাছাই শেষ করেছে ব্রাজিল
ফুটবল

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ব্রাজিল এবারই সবচেয়ে খারাপ

খেলা ডেস্ক

বলিভিয়ার বিপক্ষে আজ হার দিয়ে শেষ হলো ব্রাজিলের বিশ্বকাপ বাছাই অভিযান। শেষ পর্যন্ত ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করলেও এবার বাছাইয়ের দিনগুলো হয়তো দ্রুতই ভুলে যেতে চাইবে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বের ইতিহাসে ব্রাজিলের এবারের পারফরম্যান্সই যে সবচেয়ে বাজে।

আজ সকালের ম্যাচে বলিভিয়ার কাছে ১-০ গোলে হারের পর ব্রাজিলের সংগ্রহ ১৮ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট—সাফল্যের হার ৫১ শতাংশ। দক্ষিণ আমেরিকার বাছাইয়ে পয়েন্ট তালিকায় তাঁরা পঞ্চম। আগের নিয়মে বাছাইপর্ব হলে টেবিলের পঞ্চম দল হিসেবে প্লে-অফ খেলতে হতো ব্রাজিলকে।

তবে এবার ৪৮ দলের নতুন সংস্করণের বিশ্বকাপে দক্ষিণ আমেরিকার বাছাইপর্ব থেকে শীর্ষ ছয় দল সরাসরি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলতে পারবে। সে হিসাবে শীর্ষ ছয় দলের একটি হিসেবে আগামী বছর জুনে কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপে সরাসরি খেলবে ব্রাজিল।

ব্রাজিলের ওপরে থেকে বিশ্বকাপ বাছাই শেষ করেছে আর্জেন্টিনা (৩৮ পয়েন্ট), ইকুয়েডর (২৯ পয়েন্ট), কলম্বিয়া (২৮ পয়েন্ট), উরুগুয়ে (২৮ পয়েন্ট)। কলম্বিয়া ও উরুগুয়ের সঙ্গে গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থাকায় ব্রাজিল পাঁচে। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বে কার্লো আনচেলত্তির দল প্রত্যাশা মেটাতে না পারলেও ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে নবম। যে কারণে তারা পট ১-এ থেকে বিশ্বকাপের ড্রতে অংশগ্রহণ করবে।

ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি

তবে সেই আত্মতুষ্টিতে ভুগলে ব্রাজিল সামনে আরও বড় ধরনের বিপদে পড়তে পারে। এই বাছাইপর্বে একের পর এক ধাক্কা খেয়েছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। তিনজন ভিন্ন কোচ নিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলেছে। এ সময়ে কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ফার্নান্দো দিনিজ, দরিভাল জুনিয়র ও কার্লো আনচেলত্তি।

গত মার্চে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ৪-১ গোলের হার ছিল ব্রাজিলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে বাজে ফল। পাশাপাশি ২০২৩ সালের নভেম্বরে মারাকানায় বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ১–০ গোলের হারটিও ছিল বেশ বেদনাদায়ক। সেদিন প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ঘরের মাঠে হারের তিক্ত স্বাদ পায় ব্রাজিল।

দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে বর্তমান সংস্করণ (১০ দলের হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে) চালু হয় ১৯৯৬ সাল থেকে। তখন থেকে হিসাব করলে এবারই প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে ৩০ পয়েন্টের কম পেল ব্রাজিল। এর আগে ব্রাজিলের সবচেয়ে বাজে পারফরম্যান্স ছিল ২০০২ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে। সেবার টালমাটাল যাত্রা শেষে দক্ষিণ কোরিয়া–জাপানে নিজেদের পঞ্চম বিশ্বকাপ জিতেছিল ব্রাজিল।

আর্জেন্টিনার সঙ্গে লড়াইয়ে কুলিয়ে উঠতে পারেনি ব্রাজিল। শেষ বাঁশি বাজার পর

একটি বিষয় জানিয়ে রাখতে হয়, ১৯৯৪ বিশ্বকাপ জেতায় শিরোপাধারী হিসেবে ১৯৯৮ বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব এবং আয়োজক হওয়ায় ২০১৪ বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব খেলতে হয়নি ব্রাজিলকে। এই দুই আসরে সরাসরি বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলেছে তারা।

বলিভিয়ার মাঠে হারের প্রতিক্রিয়ায় ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি ম্যাচ শেষে বলেছেন, ‘আজকের ম্যাচের ইতিবাচক দিক হিসেবে আমি দলের এবং খেলোয়াড়দের প্রচেষ্টাকে দেখেছি। কারণ, এখানে খেলা খুবই কঠিন। এটা আগেই জানা ছিল। খেলোয়াড়েরা অসাধারণ চেষ্টা করেছে। ম্যাচটি কৌশলগতভাবে ও শারীরিকভাবে অত্যন্ত জটিল ও কঠিন ছিল।’

বাছাইপর্ব বাজেভাবে শেষ করলেও ২০২৬ বিশ্বকাপ নিয়ে আশাবাদী আনচেলত্তি, ‘ম্যাচগুলোয় দলের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে আমি পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী যে দল বিশ্বকাপকে সফল হতে পারবে এবং প্রতিটি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। আজকের ম্যাচ সবদিক থেকে খুবই বিশেষ ছিল।’

