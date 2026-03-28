ভারতের সঙ্গে ড্র করে গ্রুপ রানার্সআপ বাংলাদেশ, সেমিতে প্রতিপক্ষ নেপাল

মালদ্বীপের মালে জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে ড্র নিয়ে মাঠ ছেড়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল দল। সাফ অনূর্ধ্ব-২০ টুর্নামেন্টের গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণী লড়াইটি ড্র হয়েছে ১-১ গোলে। তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকার সুবাদে ‘বি’ গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে ভারত, রানার্সআপ হিসেবে শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছে লাল-সবুজ বাংলাদেশ ও অনূর্ধ্ব-২০ দলও।
ম্যাচ শুরুর আগে সমীকরণ ছিল পরিষ্কার—আজকের জয়ী দল সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ হিসেবে পাবে ভুটানকে। গ্রুপ রানার্সআপ হলে লড়তে হবে শক্তিশালী নেপালের বিপক্ষে। বাংলাদেশের যুবারা ম্যাচের শুরু থেকেই ছিল আক্রমণাত্মক। শুরুর দিকে গোলের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন বাংলাদেশের মিডফিল্ডার ফয়সাল। কিন্তু ভারতের গোলকিপার দ্রুত পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসায় ফয়সালের শট তাঁর গায়ে লেগে প্রতিহত হয়।
ম্যাচের প্রথম ১৫ মিনিট বাংলাদেশের দাপট থাকলেও ১৭ মিনিটে গোল করে বসে ভারত। কর্নার থেকে উড়ে আসা বলে বক্সের ভেতরে একেবারে অরক্ষিত অবস্থায় ছিলেন বিশাল যাদব। দারুণ এক হেডে তিনি বল জালে জড়িয়ে ভারতকে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন।
গোল খেয়ে মরিয়া হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। এ সময় মাঠের উত্তেজনার আঁচ লাগে ডাগআউটেও। রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করায় লাল কার্ড দেখে ডাগআউট ছাড়তে বাধ্য হন বাংলাদেশের প্রধান কোচ মার্ক কক্স।
প্রথমার্ধের অতিরিক্ত আট মিনিট সময়ের শেষ দিকে কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পায় বাংলাদেশ। পাকিস্তান ম্যাচে জোড়া গোল করা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলার রোনান সুলিভানের কর্নার থেকে বক্সে উড়ে আসা বল বাতাসে রেখেই জালে পাঠান ডিফেন্ডার আবদুল রিয়াদ ফাহিম। ১-১ সমতা নিয়ে বিরতিতে যায় দুই দল। বিরতির পর দুই দলই জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে লড়লেও স্কোরলাইনে আর কোনো পরিবর্তন আসেনি।
এর আগে বাংলাদেশ ও ভারতের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয় পাকিস্তান। বাংলাদেশ পাকিস্তানকে হারিয়েছে ২-০ গোলে, অন্যদিকে ভারত তাদের বিপক্ষে জিতেছে ৩-০ ব্যবধানে।
প্রথম ম্যাচে জিতেই দুই দলের সেমিফাইনাল খেলা নিশ্চিত হয়ে যায়। আজকের ম্যাচটি ড্র হওয়ায় দুই দলেরই পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে ৪। গোল ব্যবধানে (+৩) এগিয়ে থাকায় ভারত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয় এবং বাংলাদেশ (+২) হয়েছে রানার্সআপ।