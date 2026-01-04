বিশ্বকাপে মেসি থাকলে আর্জেন্টিনার লাভ হবে নাকি ক্ষতি, যা বললেন মুলার

শুরু হয়েছে বিশ্বকাপ ফুটবলের ক্ষণগণনা। এর মধ্যে বিশ্বকাপে দলগুলোর সম্ভাবনা ও সমস্যা নিয়েও চলছে নানা বিশ্লেষণ। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বিশ্বকাপে লিওনেল মেসি ও আর্জেন্টিনার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন বায়ার্ন মিউনিখ ও জার্মানির কিংবদন্তি ফুটবলার টমাস মুলার।
জার্মান এই তারকার মতে, বিশ্বকাপে মেসির ভূমিকা আর্জেন্টিনার জন্য দুইভাবেই প্রভাব ফেলতে পারে। একদিকে এটি দলের জন্য বড় শক্তি হয়ে উঠতে পারে, আবার অন্যদিকে পরিস্থিতিভেদে নেতিবাচক প্রভাবও ফেলতে পারে। ২০১৪ ব্রাজিল বিশ্বকাপজয়ী জার্মান দলের একজন সদস্য মুলার। এই সাক্ষাৎকারে বিশ্বকাপে নিজের জাতীয় দল জার্মানির ভবিষ্যৎ নিয়েও কথা বলেছেন তিনি।
ম্যাজেন্টা টিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মুলার বলেন, ‘আমার দৃষ্টিতে সে যদি সেখানে থাকে, তাহলে সেটি বেশ আগ্রহ জাগানো একটি বিষয় হবে। এটি অবশ্যই দলের সামগ্রিক ভারসাম্য পুরোপুরি বদলে দিতে পারে। এটা ভালো দিকেও যেতে পারে, আবার খারাপ দিকেও।’
সম্প্রতি এমএলএস কাপের ফাইনালে মেসির ইন্টার মায়ামির কাছেই ৩-১ গোলে হেরেছিল মুলারের ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটস। সেই ম্যাচে মেসিকে কাছ থেকে দেখেছেন মুলার। তবে বিশ্বকাপের সঙ্গে এসব টুর্নামেন্টের পার্থক্য আছে বলে মনে করেন মুলার।
জার্মান তারকা যোগ করেন, ‘এমএলএসের ফাইনালে যখনই সে বল পেয়েছে, তখনই সঠিক জায়গায় দুর্দান্তভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং অনেক আক্রমণের সূচনা করেছে। তবে আন্তর্জাতিক ফুটবলের সর্বোচ্চ পর্যায়ে হঠাৎ করেই এমনটা একইভাবে কাজ করবে কি না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।’
একই সাক্ষাৎকারে নিজের জাতীয় দল জার্মানির সম্ভাবনা নিয়েও কথা বলেছেন মুলার। ২০১৪ সালে ব্রাজিল বিশ্বকাপে শিরোপা জয়ের পর ইউরোপের ফুটবল পরাশক্তি জার্মানি টানা দুবার গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নেয়। চারবারের বিশ্বকাপ জেতা দলটির জন্য যা বড় হতাশার।
২০২৬ বিশ্বকাপে জার্মানির সম্ভাবনা নিয়ে মুলার বলেছেন, ‘প্রথম দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষদের নাম দেখলেই বোঝা যায়, পরের পর্বে ওঠা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক।’ জার্মানির গ্রুপের প্রতিপক্ষদের বিশ্লেষণ করে মুলার আরও বলেন, ‘কুরাসাও ফুটবল মানচিত্রে প্রায় অচেনা এক নাম। আর আইভরিকোস্টের সঙ্গে আমাদের লড়াই হবে। পাশাপাশি ইকুয়েডর রয়েছে, দক্ষিণ আমেরিকার বাছাইপর্বে যারা রানার্সআপ হয়েছিল।’
বোঝাই যাচ্ছে, আগের দুবার গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ পড়ায় জার্মানির শিরোপা নিয়ে ভাবার চেয়ে পরের পর্বে যাওয়া নিয়েই বেশি চিন্তিত মুলার।