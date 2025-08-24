ফার্নান্দেজের পেনাল্টি মিস, দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় পেল না ইউনাইটেড

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে জয়খরা কাটাতে পারল না ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ফুলহামের মাঠ ক্র্যাভেন কটেজে আজ মাঠে রুবেন আমোরিমের দল ১-১ গোলে ড্র করেছে। বদলি নেমে ফুলহামের সমতাসূচক গোলটি করেছেন আর্সেনাল থেকে আসা এমিল স্মিথ রো। ভালো খেলেও লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আর্সেনালের কাছে হেরে গিয়েছিল ইউনাইটেড।
আজ ৫৮ মিনিটে এগিয়ে গিয়েছিল ইউনাইটেডই। ব্রায়ান এমবিয়োমোর কর্নার থেকে লেনি ইয়োরোর হেড গিয়ে লাগে ফুলহামের রদ্রিগো মুনিজের গায়ে। আত্মঘাতী গোলেই লিড নেয় ইউনাইটেড। যদিও রিপ্লেতে দেখা যায়, ইয়োরো দুই হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেন ক্যালভিন ব্যাসিকে। তবু ভিএআরের পরও গোল বহাল রাখেন রেফারি।
কিন্তু লিড ধরে রাখতে পারেনি ইউনাইটেড। ৭৩ মিনিটে ডানদিকের বল হারিয়ে ফেলেন দিয়োগো দালোত। সেখান থেকে অ্যালেক্স আইওবির ক্রসে ডি লিখট ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হলে ছয় মিনিট আগে নামা স্মিথ রো কাছ থেকে জালে ঠেলেন বল।
এর আগে ম্যাচের প্রথমার্ধে দারুণ সুযোগ পেয়েছিল ইউনাইটেড। ম্যাচের ৩৮ মিনিটে কর্নার থেকে ক্যালভিন ব্যাসিকে ধরে ফেলা দেওয়ার অভিযোগে রেফারি পেনাল্টি দেন। তবে ইউনাইটেড অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেজ স্পট কিকটি গ্যালারিতে পাঠালে হাতছাড়া হয় নিশ্চিত গোল।
তবে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণে ধার দেখিয়েছে আমোরিমের নতুন আক্রমণত্রয়ী—ম্যাসন মাউন্ট, এমবিয়োমো ও মাতেয়াস কুনিয়া। দ্বিতীয় মিনিটেই গোলের দেখা পেতে পারত তারা। কুনিয়ার শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। এর কিছুক্ষণ পরেই ফার্নান্দেজের জোরালো শট ফিরিয়ে দেন ফুলহাম গোলকিপার বার্নড লেনো।
তবে শুধু রক্ষণেই ব্যস্ত থাকেনি ফুলহাম। ৩০ মিনিটের মধ্যে তাদেরও কয়েকটি সুযোগ আসে। ইউনাইটেডের তুর্কি গোলকিপার আলতাই বায়িন্দির এগিয়ে এসে জশ কিংয়ের শট ঠেকান। এরপর আইওবির ভলিও দারুণভাবে রুখে দেন তিনি।
শেষ দিকে হ্যারি ম্যাগুয়ারের হেড সামান্য বাইরে গেলে জয়ের দেখা আর মেলেনি ইউনাইটেডের।