১০ জনের চেলসিকেও হারাতে পারল না আর্সেনাল

আর্সেনালের সামনে সুযোগ ছিল পয়েন্ট তালিকায় নিজেদের শীর্ষ স্থানটা আরও একটু পোক্ত করে নেওয়ার। সেই সুযোগটা আরও বেড়েছিল ম্যাচের ৩৮ মিনিটেই চেলসি ১০ জনের দল হয়ে যাওয়ায়। কিন্তু সেটা কাজে লাগাতে পারল কই! ১০ জনের চেলসিকেও হারাতে পারেনি আর্সেনাল। ম্যাচটি তারা ড্র করেছে ১-১ গোলে।
চেলসিকে আর্সেনাল হারাবে কী, ১০ জনের চেলসিই বরং ১-০ গোলে এগিয়ে যায় নিজেদের মাঠে। মিকেল মেরিনোকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখে ৩৮ মিনিটে মাঠ ছাড়ের চেলসির মইজেস কাইসেদো। ১০ জনের দল হয়ে গিয়েও অবশ্য আক্রমণ থামায়নি চেলসি। আর্সেনালও আক্রমণ বাড়ায়। কিন্তু প্রথমার্ধ গোলশূন্যই থাকে।
৪৮ মিনিটে ম্যাচের প্রথম গোলটি পায় চেলসি। রিস জেমসের কর্নার খুঁজে পায় ত্রেভোহ চালোবাহর মাথা। এক দল খেলোয়াড়ের মাথার ওপর দিয়ে অসাধারণ হেডটি চলে যায় আর্সেনালের জালে।
পিছিয়ে পড়ে গোল দিতে মরিয়া হয়ে ওঠা আর্সেনাল দ্রুতই সমতায় ফিরতে পারে। ৫৯ মিনিটে তাদের গোলটি এনে দেন সেই মেরিনো, যাঁকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখতে হয়েছে কাইসেদোকে। ম্যাচের এ গোলটিও হেড থেকে। বুকায়ো সাকার অসাধারণ এক ক্রস থেকে হেডে গোলটি পান মেরিনো।
১০ জনের চেলসির বিপক্ষে এরপর আর জয়সুচক গোলটি পাওয়া হয়নি আর্সেনালের। এই ড্রয়ের পর ১৩ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে আছে আর্সেনাল। সমান ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে ম্যান সিটি দ্বিতীয় স্থানে আর তৃতীয় স্থানে থাকা চেলসির পয়েন্ট ২৪। ২৪ পয়েন্ট নিয়েই চতুর্থ স্থানে আছে সমান ১৩ ম্যাচ খেলা অ্যাস্টন ভিলা।