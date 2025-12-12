কিংসের কাছে হেরে মোহামেডানের হতাশার সন্ধ্যা, মোজাফফরভের লাল কার্ড

বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনা গ্যালারির এক প্রান্তে কিছুক্ষণ পরপর স্লোগান ‘বসুন্ধরা, বসুন্ধরা’। ঢোলের বাদ্যও শোনা যাচ্ছিল ক্ষণে ক্ষণে। মাঠের অন্য প্রান্তে কম যাননি মোহামেডানের সমর্থকেরা। তাঁরা বড় ব্যানার নিয়ে এসেছেন। সঙ্গে ছোট ছোট পতাকাও। উদ্দেশ্য, বাংলাদেশ ফুটবল লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নিজ দলকে উৎসাহ দেওয়া। কিংস অ্যারেনায় পরিবেশটা বেশ জমে উঠেছিল আজ সন্ধ্যায়।
শেষ পর্যন্ত মাঠের লড়াইয়ে রাতটা নিজেদের করে নিয়েছে কিংস। ষষ্ঠ রাউন্ডের খেলায় তারা মোহামেডানকে হারিয়েছে ২–০ গোলে। কিংসের হয়ে দুটি গোল করেন রাকিব হোসেন ও দরিয়েলতন গোমেজ। গোলহীন থাকা মোহামেডানের মোজাফফরভ লাল কার্ড দেখেছেন।
ম্যাচে কিংস এগিয়ে যায় ১৫তম মিনিটেই। ফয়সাল আহমেদ ফাহিমের ক্রসে রাকিবের ডান পায়ের নিচু ভলিতে হয় ১-০। এবারের লিগে এটি তাঁর প্রথম গোল। রাকিব ছিলেন অরক্ষিত, পাহারায় মোহামেডানের কেউ ছিল না। ম্যাচ শেষে মাঠে দাঁড়িয়ে রাকিব প্রথম আলোকে বলেন, ‘পাঁচটি গোলে অ্যাসিস্ট করেছি, কিন্তু প্রথম গোল পেলাম আজ।’
ম্যাচে মোহামেডান দ্বিতীয় গোল হজম করে ৯০তম মিনিটে। ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার দরিয়েলতন গোমেজ মোহামেডানের দুই ডিফেন্ডার এবং গোলকিপার সুজনকে কাটিয়ে ফাঁকা পোস্টে বল ঠেলে ২-০ করেন। এরপর মাঠে শুরু হয় গোলমাল। কিংসের সিনিয়র সোহেল রানাকে ঘুষি মেরে লাল কার্ড দেখেন মোহামেডানের উজবেক মিডফিল্ডার মোজাফফরভ। রেফারির সিদ্ধান্ত যে তাঁর পছন্দ হয়নি, সেটি বোঝা গেছে এরপর আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠার ঘটনায়। ম্যাচ শেষে মোজাফফরভকে ড্রেসিংরুমে চুপচাপ বসে থাকতে দেখা গেছে।
চলতি লিগে ছয় ম্যাচে মোহামেডানের এটি তৃতীয় হার। ফর্টিসের কাছে হারের পর ফকিরেরপুল ইয়ংমেনসের কাছে হেরেছিল দলটি। লিগ টেবিলে ৭ পয়েন্ট নিয়ে এখন চার নম্বরে তারা। কয়েক দিন ধরে মোহামেডানের খেলোয়াড়দের বেতন বকেয়া নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা চলছিল। আজ ম্যাচের পর কোচ আলফাজ আহমেদ ড্রেসিংরুমের সামনে দাঁড়িয়ে জানিয়েছেন, এই ম্যাচের আগে খেলোয়াড়েরা কিছু পারিশ্রমিক পেয়েছেন, ‘এই ম্যাচে পেমেন্ট কোনো সমস্যা ছিল না। আমরা ভালো খেলেছি। কিন্তু গোল করতে না পারায় হারতে হয়েছে।’
আজ দিনের অন্য ম্যাচে মানিকগঞ্জে আরামবাগ ২-০ গোল দিয়ে হারিয়েছে ব্রাদার্স ইউনিয়নকে। দুটি গোলই করেছেন ডিফেন্ডার কাজী রাহাদ মিয়া। ৩২ মিনিট ও প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে গোল দুটি করেন তিনি।
মুন্সিগঞ্জে ফর্টিস এফসি ১-০ গোলে হারিয়েছে রহমতগঞ্জকে। ম্যাচের ৯০ মিনিট পেরিয়ে যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে গোলটি করেন নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড ওনেকাচি ওকাফোর।
ছয় ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে কিংস সবার শীর্ষে। সমান ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ফর্টিস এফসি, ১০ পয়েন্ট নিয়ে তিনে রহমতগঞ্জ।