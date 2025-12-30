উসমান দেম্বেলে ছাড়াও পিএসজি থেকে আরও কয়েকজন খেলোয়াড় জায়গা পেয়েছেন একাদশে
যে বর্ষসেরা একাদশে নেই কোনো আর্জেন্টাইন ও ব্রাজিলিয়ান

খেলা ডেস্ক

ব্যাপারটা অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর্জেন্টাইন ফুটবল সমর্থকেরাও গত আট বছর তালিকাটি দেখতে দেখতে প্রায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁদের ধাক্কা খেতে হলো। আইএফএফএইচএসের (ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফুটবল হিস্টোরি অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস) ২০২৫ সালের বিশ্বসেরা একাদশে জায়গা হয়নি একজন আর্জেন্টাইন ফুটবলারেরও!

তবে কারও কারও সম্ভবত এমন কিছু দেখার প্রস্তুতিও ছিল। কিছুদিন আগে ফিফার বর্ষসেরা ‘বেস্ট অ্যাওয়ার্ডস’ নাইটে এ বছর ছেলেদের ফুটবলের সেরা একাদশেও কোনো আর্জেন্টাইন ফুটবলার জায়গা পাননি। এমনকি এ বছরের ব্যালন ডি’অরেও আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের মধ্যে কেউ ব্যক্তিগত কোনো পুরস্কার জিততে পারেননি।

আইএফএফএইচএস ছেলেদের এ বছরের সেরা দলের তালিকাটি প্রকাশ করেছে গত পরশু। সেখানে নিজ দেশের কাউকে না দেখে আর্জেন্টাইন ফুটবল-সংশ্লিষ্ট কারোরই ভালো লাগার কথা নয়। তাদের সংবাদমাধ্যম ‘এল গ্রাফিকো’ যেমন শিরোনামে লিখেছে, ‘ওরা আর্জেন্টিনাকে ভুলে গেছে!’

আইএফএফএইচএসের বছরের সেরা দলে আর্জেন্টিনার সর্বশেষ প্রতিনিধি ছিলেন গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ

১১ জনের এই একাদশে ফরাসি ক্লাব পিএসজির খেলোয়াড়ই ৬ জন—এর মধ্যে একজনকে দুই দলেরই হিসাব করতে হবে; জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মা। পিএসজি ছেড়ে গত সেপ্টেম্বরে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দেন এই ইতালিয়ান গোলকিপার। এই তালিকায় ২০২৪-২৫ মৌসুমে ‘ট্রেবল’জয়ী পিএসজির বাকি পাঁচ খেলোয়াড়ের তিনজন নিয়ে গড়া হয়েছে রক্ষণ—আশরাফ হাকিমি (রক্ষণ), উইলিয়াম পাচো (রক্ষণ) ও নুনো মেন্দেজ (পিএসজি)। ৩-৩-৪ ছকে মাঝমাঠে বার্সেলোনার দুই তারকা লামিনে ইয়ামাল ও পেদ্রির সঙ্গে পিএসজির ভিতিনিয়া। আক্রমণভাগে চারজন—রিয়াল মাদ্র্রিদ ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপ্পে, ম্যানচেস্টার সিটি স্ট্রাইকার আর্লিং হলান্ড, বায়ার্ন মিউনিখ স্ট্রাইকার হ্যারি কেইন ও পিএসজি ফরোয়ার্ড উসমান দেম্বেলে।

দোন্নারুম্মাকে সিটিতেও হিসাব করলে ইংল্যান্ডের এই ক্লাব থেকে জায়গা পেয়েছেন দুজন খেলোয়াড়। বার্সেলোনা থেকেও জায়গা পেয়েছেন দুজন খেলোয়াড়। রিয়াল ও বায়ার্ন থেকে জায়গা পেয়েছেন একজন করে খেলোয়াড়।

খেয়াল করে দেখুন, শুধু আর্জেন্টিনা নয়, ব্রাজিল থেকেও কেউ এবারের একাদশে জায়গা পাননি।

দেশের হিসাবে এ বছরের আইএফএফএইচএস একাদশে জায়গা পেয়েছে—ইতালি, মরক্কো, ইকুয়েডর, পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও নরওয়ে। ফ্রান্স, স্পেন ও পর্তুগালের দুজন করে খেলোয়াড় জায়গা পেয়েছেন একাদশে।

২০২৩ ও ২০২৪ সালে ব্রাজিলের একজন করে খেলোয়াড় জায়গা পেয়েছিলেন আইএফএফএইচএসের বর্ষসেরা একাদশে। ২০২০, ২০২১ ও ২০২২ সালে ব্রাজিলের কেউ ছিলেন না। ২০১৭ সালে তিনজন ও ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে ব্রাজিলের একজন করে খেলোয়াড় জায়গা পান আইএফএফএইচএসের বর্ষসেরা একাদশে।

ফুটবলের ইতিহাস ও পরিসংখ্যান সংরক্ষণকারী এই সংস্থা বছরের সেরা একাদশ প্রকাশ করা শুরু করছে ২০১৭ সাল থেকে। প্রথম আট বছরে প্রতিবারই বর্ষসেরা একাদশে আর্জেন্টিনার উপস্থিতি ছিল। ২০১৭ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত লিওনেল মেসি একাই এই তালিকায় আর্জেন্টিনার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। গত বছর বর্ষসেরা দলে মেসি না থাকলেও গোলকিপার পজিশনে ছিলেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। এবার কেউ নেই।

ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা বাদ দিন—গোটা দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ থেকেই এবারের বর্ষসেরা দলে জায়গা পেয়েছেন মাত্র একজন খেলোয়াড়। ইকুয়েডরের ডিফেন্ডার উইলিয়াম পাচো। আফ্রিকা মহাদেশ থেকেও একজন—আশরাফ হাকিমি। বাকি ৯ জনই ইউরোপের।

