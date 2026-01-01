আফ্রিকান শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে শেষ ষোলোয় কে কার মুখোমুখি

আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের গ্রুপ পর্ব শেষ হয়েছে। গতকাল রাতে শেষ দিনের লড়াইয়ে গ্রুপের শীর্ষস্থান নিশ্চিত করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আইভরিকোস্ট, আর টানা তিন জয়ে অপরাজিত থেকে শীর্ষস্থান নিয়ে গ্রুপ পর্ব শেষ করল আলজেরিয়া।
‘এফ’ গ্রুপে শেষ ম্যাচের আগে আইভরিকোস্ট ও ক্যামেরুন—দুই দলেরই পয়েন্ট ও ফল ছিল সমান। তাই লটারির মাধ্যমে শীর্ষস্থান নির্ধারণের সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার প্রয়োজন হয়নি। আইভরিকোস্ট গোল ব্যবধানে এগিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।
আগেই বিদায় নিশ্চিত হওয়া গ্যাবনের বিপক্ষে মারাক্কেশে আইভরিকোস্ট ৩–২ গোলের দুর্দান্ত জয় পায়; যদিও ম্যাচের ২১ মিনিটের মধ্যেই তারা দুই গোলে পিছিয়ে পড়ে। গোলরক্ষক আলবান লাফঁর ভুলে গ্যাবনকে এগিয়ে দেন গেলর গুয়েলর কঙ্গা। এরপর লস অ্যাঞ্জেলেস এফসির ফরোয়ার্ড দেনিস বুয়াঙ্গা দ্বিতীয় গোলটি করেন।
চাপে পড়ে যাওয়া আইভরিকোস্ট বিরতির ঠিক আগে উইলফ্রিড জাহার বাড়ানো পাস থেকে জ্যঁ–ফিলিপ ক্রাসোর গোলে ব্যবধান কমায়। ৮৪ মিনিটে অ্যাস্টন ভিলার এভান গেসাঁদ হেডে আইভরিকোস্টকে সমতায় ফেরান। যোগ করা সময়ে তরুণ বাজুমানা তুরের গোলে জয় নিশ্চিত হয় ‘দ্য এলিফ্যান্টস’দের।
মোজাম্বিককে ২–১ গোলে হারিয়েছে ক্যামেরুন। আইভরিকোস্ট ও ক্যামেরুন শেষ পর্যন্ত সমান ৭ পয়েন্ট করে পেলেও বেশি গোল করায় গ্রুপের শীর্ষে আইভরিকোস্ট। মোজাম্বিক ৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় হলেও সেরা চারটি তৃতীয় দলের একটি হিসেবে শেষ ষোলোয় উঠেছে তারাও। গ্যাবনের প্রাপ্তি ১ পয়েন্ট। আইভরিকোস্ট এখন শেষ ষোলোয় মারাক্কেশে আগামী মঙ্গলবার বুরকিনা ফাসোর মুখোমুখি হবে। ২০১০ সালে মিসরের পর প্রথম দল হিসেবে শিরোপা ধরে রাখার সুযোগ আছে আইভরিকোস্টের।
আগাদিরেতে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মোজাম্বিকের হয়ে প্রথমার্ধে দারুণ এক গোল করেন গেনি কাটামো। তবে আধা ঘণ্টার আগেই সমতায় ফেরে ক্যামেরুন। ফ্রাঙ্ক মাগ্রির শট ঠেকাতে গিয়ে পোস্টে লেগে আসা বল নিজেদের জালে জড়িয়ে দেন নেনে।
৫৫ মিনিটে বায়ার লেভারকুসেনের তরুণ ফরোয়ার্ড ক্রিস্টিয়ান কোফানের অসাধারণ গোল ক্যামেরুনকে জয় এনে দেয়। গ্রুপে দ্বিতীয় হওয়ায় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ক্যামেরুন শেষ ষোলোতে রোববার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলবে। ইতিহাস গড়ে প্রথমবার নকআউট পর্বে ওঠা মোজাম্বিকের পরের প্রতিপক্ষ নাইজেরিয়া।
গ্রুপ ‘ই’-তে তিন ম্যাচেই জয় তুলে নিয়ে ৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আলজেরিয়া। রাবাতে তারা ইকুয়েটোরিয়াল গিনিকে ৩–১ গোলে হারায়। ম্যাচটির আগে আলজেরিয়ার শীর্ষস্থান নিশ্চিত ছিল, আর ইকুয়েটোরিয়াল গিনির বিদায় নিশ্চিত হয়েছিল আগেই।
আলজেরিয়া প্রথমার্ধেই তিন গোল করে। গোল করেন জিনেদিন বেলাইদ, ফারেস শাইবি ও ইব্রাহিম মাজা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে একটি গোল শোধ দেন ইকুয়েটোরিয়াল গিনির এমিলিও এনসুয়ে। আলজেরিয়া শেষ ষোলোয় খেলবে ডিআর কঙ্গোর বিপক্ষে।
একই গ্রুপে বুরকিনা ফাসো সুদানকে ২–০ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় হয়েছে। তৃতীয় সুদানও অবশ্য শেষ ষোলোয় উঠেছে। ১৯৭০ সালে শিরোপা জয়ের পর এটি তাদের মাত্র দ্বিতীয়বার নকআউট পর্বে ওঠার নজির। শেষ ষোলোয় সুদানের প্রতিপক্ষ শক্তিশালী সেনেগাল। আফ্রিকান নেশনস কাপে আজ বৃহস্পতিবার ও আগামীকাল শুক্রবার বিরতি। শনিবার শুরু হচ্ছে নকআউট পর্ব।