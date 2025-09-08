স্পেন-বেলজিয়ামের ‘ছক্কা’, জার্মানির স্বস্তি

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দারুণ একটি রাত কাটিয়েছে ইউরোপিয়ান জায়ান্টরা। পরাশক্তিদের প্রত্যেকেই মাঠ ছেড়েছে বড় জয় নিয়ে। প্রথম ম্যাচে স্লোভাকিয়ার কাছে হেরে অঘটনের শিকার হওয়া জার্মানি দারুণভাবে ফিরেছে লড়াইয়ে। আরও একটি গোলবন্যার জয়ে অপ্রতিরোধ্য যাত্রা অব্যাহত রেখেছে স্পেন। স্পেনের মতো বড় জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে বেলজিয়ামও। তবে ৫ গোলের ম্যাচে লিথুয়ানিয়ার বিপক্ষে জয়ের জন্য একটু কষ্ট করতে হয়েছে নেদারল্যান্ডসকে।
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নিজেদের প্রথম ম্যাচে স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে হেরে বেশ চাপে ছিল জার্মানি। গতকাল রাতে গ্রুপ ‘এ’র ম্যাচে উত্তর আয়ারল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে সেই চাপ কিছুটা হলেও কমিয়েছে তারা। এর ফলে টানা তিন ম্যাচে হারের পর জয়ের স্বাদ পেল জার্মানরা। স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে হারের আগে উয়েফা নেশনস লিগে ফ্রান্স ও পর্তুগালের কাছেও হেরেছিল তারা।
কোলনে ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচে একাদশে ৫ টি পরিবর্তন আনেন জার্মান কোচ ইউলিয়ান নাগলসমান। পরিবর্তিত একাদশ নিয়ে খেলার শুরুতেই এগিয়ে যায় জার্মানি। সপ্তম মিনিটে জার্মানিকে এগিয়ে দেন সের্হে নাব্রি। ৩৪ মিনিটে অবশ্য ম্যাচে সমতা ফেরান উত্তর আয়ারল্যান্ডের ইসাক প্রাইস। তবে বিরতির পর বদলে যায় দৃশ্যপট। ৬৯ মিনিটে নাদিয়েম আমিরি এবং ৭২ মিনিটে ফ্লোরিয়ান ভির্টৎসের গোল নিশ্চিত করে জার্মানির জয়। ম্যাচ শেষে ভির্টৎস বলেছেন, ‘আগের ম্যাচটা আমাদের জন্য ভয়ংকর ছিল। আজ আমরা ভালো করার চেষ্টা করেছি। পারফরম্যান্স খারাপ ছিল না, এখান থেকে আরও ভালো কিছু করা যাবে।’
নিজেদের ইতিহাসের অন্যতম সেরা সময় পার করছে স্পেন। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের গ্রুপ ‘ই’র প্রথম ম্যাচে বুলগেরিয়াকে ৩-০ গোলে হারানো স্পেন গতকাল রাতে তুরস্ককে উড়িয়ে দিয়েছে ৬-০ গোলে। স্পেনের এই জয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন মিকেল মেরিনো। এ ছাড়া জোড়া গোল করেছেন পেদ্রি, অন্য গোলটি ফেরান তোরেসের।
তুরস্কের বিপক্ষে এই জয়ের ফলে লুইস দে লা ফুয়েন্তের অধীনে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে (প্রীতি ম্যাচ বাদ দিয়ে) টানা ২৭ ম্যাচে (২২ জয় ও ৫ ড্র) অপরাজিত থাকল স্পেন। এটি দলটির ইতিহাসে দ্বিতীয় সেরা অপরাজিত যাত্রা। এর আগে ২০১০-২০১৩ সালের মধ্যে ভিসেন্তে দেল বস্কের অধীনে ২৯ ম্যাচ (২৪ জয়, ৫ ড্র) অপরাজিত ছিল স্পেন।
তুরস্কের তুর্ক অ্যারেনায় বল দখলে স্পেনের সঙ্গে স্বাগতিকেরা পাল্লা দিয়েছে। কিন্তু আক্রমণ তৈরি এবং সুযোগ কাজে লাগানোয় যোজন দূরত্বে পিছিয়ে ছিল তারা। এদিন ম্যাচের ৬ মিনিটে পেদ্রি এগিয়ে দেন স্পেনকে। ৬২ মিনিটে করেন নিজেদের দ্বিতীয় গোলও। এর আগে ম্যাচের ২২ মিনিট, প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিট এবং ৫৭ মিনিটে গোল করে হ্যাটট্রিক আদায় করে নেন মিকেল মেরিনো। এটি পেশাদার ফুটবলে মেরিনোর প্রথম হ্যাটট্রিক।
ম্যাচে শেষে মেরিনো বলেছেন, ‘আমি আনন্দিত, কারণ দল জিতেছে, পয়েন্ট ৬ হয়েছে, নিজে ভালো খেলেছি, তিনটি গোলও করতে পেরেছি। এটা খুব সাধারণ কোনো অর্জন নয়। এটা আমার ক্যারিয়ারের প্রথম হ্যাটট্রিক।’
গ্রুপ ‘জি’তে আগের ম্যাচে পোল্যান্ডের সঙ্গে ড্রয়ের হতাশা নিয়ে মাঠ ছেড়েছিল নেদারল্যান্ডস। তবে সেই হতাশা ভুলে এবার জয়ে ফিরেছে রোনাল্ড কোমানের দল। লিথুয়ানিয়ার বিপক্ষে তাদের মাঠে ৩-২ গোলের জয় পেয়েছে তারা। ডাচদের এই জয়ে জোড়া গোল করে ইতিহাস গড়েছেন মেমফিস ডিপাই।
তিনি এখন নেদারল্যান্ডসের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা। ৫০ গোলে এত দিন কিংবদন্তি রবিন ফন পার্সির সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন ডিপাই। কিন্তু গতকাল রাতে ডাচদের হয়ে প্রথম গোল করেই ছাড়িয়ে যান ফন পার্সিকে। পরে আরেক গোল করে রেকর্ডটি আরেকটু সমৃদ্ধও করেন তিনি।
এদিন নেদারল্যান্ডসের হয়ে অন্য গোলটি করেন কুইন্টন টিম্বার। এই জয়ে ৪ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ ‘জি’র শীর্ষে থাকল নেদারল্যান্ডস। অন্য দিকে ৫ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে ফিনল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারানো পোল্যান্ড।
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আগের ম্যাচে লিখটেনস্টেইনের বিপক্ষে ৬-০ গোলে জয় পেয়েছিল বেলজিয়াম। গতকাল রাতে কাজাখস্তানকেও একই ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছে রুডি গার্সিয়ার দল। ৬ গোলের এই জয়ে বেলজিয়ামের হয়ে জোড়া গোল করেছেন কেভিন ডি ব্রুইনা ও জেরেমি ডকু। আর একটি করে গোল করেছেন নিকোলাস রাসকিন ও টমাস মুনিয়ের।
টানা দুই বড় জয়ের পরও অবশ্য গ্রুপ ‘জে’তে বেলজিয়ামের নাম দ্বিতীয় স্থানে। ৪ ম্যাচে বেলজিয়ামের পয়েন্ট ১০। এই গ্রুপে ৫ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উত্তর মেসিডোনিয়া। যারা গতকাল রাতে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে লিখটেনস্টেইনকে।