অবসরের পর থাকার জন্য পতুর্গালে বিলাসবহুল একটি বাড়ি নির্মাণ করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো
অবসরের পর থাকার জন্য পতুর্গালে বিলাসবহুল একটি বাড়ি নির্মাণ করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো
ফুটবল

রোনালদো কি ৩৬৩ কোটি টাকার বিলাসবহুল ‘রিটায়ার্ড হোম’ বিক্রি করে দিচ্ছেন

খেলা ডেস্ক

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও জর্জিনা রদ্রিগেজের সম্ভাব্য ‘রিটায়ার্ড হোমে’র (অবসর–পরবর্তী জীবনে থাকার জন্য বাড়ি) নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। পর্তুগালে অবস্থিত নজরকাড়া এ প্রাসাদের মূল্য প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ ইউরো বা প্রায় ৩৬৩ কোটি ৪০ লাখ টাকা। আয়তনের দিক থেকে একে দেশটির সবচেয়ে বড় ব্যক্তিগত আবাসন হিসেবেও ধরা হচ্ছে।

বিলাসবহুল এ বাড়িতে রয়েছে স্পা, ব্যক্তিগত সিনেমা হল ও আটলান্টিক মহাসাগরের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখার সুযোগ। তবে রোনালদো আদৌ এখানে উঠে বসবাস করবেন কি না, সে বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

ছয় বছরের প্রকল্প: ২০২০ সালে শুরু হয়েছিল নির্মাণকাজ

২০২০ সালে সমুদ্রতীরবর্তী এই বিশাল বাড়ির নির্মাণকাজ শুরু হয়। প্রায় ছয় বছর ধরে চলা দীর্ঘ নির্মাণপ্রক্রিয়া শেষে অবশেষে বাড়িটি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও তাঁর বাগ্‌দত্তা জর্জিনা রদ্রিগেজকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত।

স্প্যানিশ সাময়িকী ‘সেমানা’ জানায়, বাড়িটির বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ ইউরো। ফলে এটি এখন পর্তুগালের সবচেয়ে দামি ব্যক্তিগত আবাসনের তালিকায় উঠে এসেছে। আয়তন ও ব্যাপ্তির দিক থেকে এটিকে রোনালদোর নিজ দেশে অবস্থিত সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ আবাসন হিসেবেও বিবেচনা করা হচ্ছে।

জর্জিনা ও রোনালদো

সমুদ্র থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে একটি ‘বিশেষ আবাসিক এলাকায়’ নির্মিত এ বাড়ি পর্তুগালের কাসকাইস অঞ্চলে অবস্থিত। ১২ হাজার বর্গমিটার জমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এই ভবনে বসবাসযোগ্য জায়গার পরিমাণ প্রায় ৫ হাজার বর্গমিটার।

সেমানা আরও জানিয়েছে, বাড়ি তৈরিতে ব্যবহৃত উপকরণের মান ও ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী নকশার কারণে এটি পর্তুগালের আবাসন বাজারে একটি ব্যতিক্রমী সম্পত্তি। এমনকি রোনালদো নাকি ইতিমধ্যেই এর সম্ভাব্য ক্রেতা খোঁজার কথাও ভাবছেন।

Also read:পর্তুগালের সবচেয়ে ব্যয়বহুল বাড়ি কিনে কিসের ইঙ্গিত রোনালদোর

বিক্রির ভাবনা: হয়তো কখনোই ওঠা হবে না

চলতি বছরের জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্তুগিজ গণমাধ্যম জানায়, গোপনীয়তা নিয়ে উদ্বেগের কারণে দীর্ঘদিনের এই প্রকল্প থেকে সরে আসতে পারেন পাঁচবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী তারকা রোনালদো।

বর্তমানে সৌদি প্রো লিগে আল নাসরের হয়ে খেলা ৪০ বছর বয়সী রোনালদো নাকি বাড়িটির আশপাশের জমিও কিনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ওই জমিগুলোর মালিকানা পাঁচ তারকা হোটেল দ্য ওভিতাভোস ও একটি গলফ কোর্সের কাছে থাকায় সেই চেষ্টা সফল হয়নি।

Also read:বিক্রি হবে রোনালদোর চেশায়ারের বাড়ি, সেখানে যা যা আছে আর দামই–বা কত

পর্তুগিজ বিনোদনভিত্তিক মাধ্যম ‘ভি+ ফামা’ জানিয়েছে, বাড়িটি বিক্রির আগে সেখানেই জর্জিনার সঙ্গে নিজের বিয়ের আয়োজন করতে পারেন রোনালদো, যেটি হতে পারে আরেকটি চমকপ্রদ ঘটনা। অর্থাৎ মালিকানা বদলানোর আগে বিলাসবহুল এ বাড়ি অন্তত একবার হলেও ব্যবহৃত হতে পারে।

২০২২ সালে পর্তুগালে এই বাড়িটিও কিনেছিলেন রোনালদো

এই প্রাসাদসদৃশ বাড়িতে রয়েছে ২টি সুইমিংপুল, ২০টি গাড়ি রাখার উপযোগী গ্যারেজ এবং অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা। পাশাপাশি আছে ইনডোর ও আউটডোর সুইমিংপুল, জিম, স্পা, ব্যক্তিগত সিনেমা হল, প্রশস্ত বাগানসহ সব ধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা। আর বিলাসবহুল এই বাড়িকে ঘিরে রেখেছে গলফ কোর্স ও অশ্বারোহী কেন্দ্রও।

গণমাধ্যমের দাবি, রোনালদো ও জর্জিনা এমন একটি বাড়ি তৈরি করেছেন, যার মূল ভাবনা আরাম ও সুস্থতা। উন্নত মানের উপকরণে সাজানো অভ্যন্তরীণ অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশেষভাবে তৈরি নকশার উপাদান। আধুনিক স্থাপত্যশৈলী, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য—সবকিছুর সমন্বয়েই গড়া হয়েছে এই বাড়ির নকশা।

আরও পড়ুন