চার ম্যাচ নিষিদ্ধ ভিনিসিয়ুস, খেলতে পারবেন না এল ক্লাসিকোতে

একটি গোল করেছিলেন, উদ্যাপনও শুরু করেছিলেন। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আনন্দ বদলে গেল হতাশায়। ভিএআরের সিদ্ধান্তে গোল বাতিল, এরপর লাল কার্ড। মাঠ ছাড়ার সময় রেফারির সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে করেছিলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। এবার সেই ঘটনার মাশুল দিতে হচ্ছে চার ম্যাচের নিষেধাজ্ঞায়। ফলে বার্সেলোনার বিপক্ষে মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে রিয়াল মাদ্রিদ পাচ্ছে না তাদের অন্যতম সেরা ফরোয়ার্ডকে।
স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের শৃঙ্খলা কমিটি ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে এই শাস্তি দিয়েছে দুটি অপরাধের জন্য। ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে ম্যাচে সরাসরি লাল কার্ড দেখার কারণে দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়েছেন তিনি। মাঠ ছাড়ার আগে রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে গিয়ে শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে যোগ হয়েছে আরও দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা।
গত শনিবার ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে ম্যাচে বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। দ্বিতীয়ার্ধের সপ্তম মিনিটে ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ডকে তুলে তাঁকে নামান রিয়াল কোচ জোসে মরিনিও। মাঠে নামার ২০ মিনিট পরই গোল করে দলকে এগিয়ে দেওয়ার সুযোগ কাজে লাগিয়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। জুড বেলিংহামের পাস পেয়ে ছয় গজ বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শটে বল জালে জড়ান তিনি।
কিন্তু গোলের আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ভিএআরের পরামর্শে মাঠের মনিটরে রিপ্লে দেখে গোলটি বাতিল করেন রেফারি। আক্রমণের শুরুতে মাঝমাঠে পেছন থেকে ভিয়ারিয়ালের নাথান সালিবার চুল টেনে ধরেছিলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। সেই অপরাধেই তাঁকে সরাসরি লাল কার্ড দেখানো হয়।
লাল কার্ড দেখেই মাঠ ছেড়ে চলে গেলে হয়তো শাস্তি দুই ম্যাচেই সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু রেফারির সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। মাঠ ছাড়ার আগে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে রেফারির দিকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এগিয়ে যান তিনি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সতীর্থদেরও হস্তক্ষেপ করতে হয়। রেফারির প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এই ঘটনার বিবরণ।
ম্যাচ শেষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের আচরণের জন্য দল ও সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। কিন্তু সেই ক্ষমা চাওয়ায় শাস্তি এড়ানো যায়নি। বরং দুই ঘটনার জন্য পাওয়া নিষেধাজ্ঞায় এখন বড় পরীক্ষার মুখে রিয়াল।
শাস্তির কারণে লা লিগায় সেভিয়া, বার্সেলোনা, রেসিং সানতানদের ও ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে খেলতে পারবেন না ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। এর মধ্যে ২৫ অক্টোবর ক্যাম্প ন্যু-তে বার্সেলোনার বিপক্ষে ম্যাচটিই রিয়ালের জন্য সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কারণ। শিরোপার লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে আক্রমণভাগের অন্যতম প্রধান অস্ত্রকে ছাড়াই দল সাজাতে হবে জোসে মরিনিওকে।
চলতি মৌসুমে রিয়ালের একটি ম্যাচ ছাড়া বাকি সব ম্যাচেই শুরুর একাদশে ছিলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। এমন একজন খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতি এল ক্লাসিকোর প্রস্তুতিতে যে প্রভাব ফেলবে, তা বলাই যায়।
লা লিগায় আট ম্যাচ শেষে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে রিয়াল মাদ্রিদ। শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার চেয়ে তারা পিছিয়ে ৬ পয়েন্ট।