৯ বছর পর ইউনাইটেডের অ্যানফিল্ড জয়, লিভারপুলের টানা চার হার

১১ বছর পর প্রথমবারের মতো টানা চার ম্যাচ হারের তেতো স্বাদ পেল লিভারপুল। রোববার অ্যানফিল্ডে ২-১ গোলে জিতে ৯ বছর পর লিভারপুলের মাঠে জয়ের দেখা পেয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।
৮৪ মিনিটে হ্যারি ম্যাগুয়ারের হেডে থেকে পাওয়া গোল রুবেন আমোরিমের দলকে প্রিমিয়ার লিগে টানা দ্বিতীয় জয় এনে দেয়। ইউনাইটেডের কোচ হিসেবে এই প্রথম টানা দুটি প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচ জয়ের স্বাদ পেলেন আমোরিম।
এর আগে ৭৮ মিনিটে কোডি গাকপো সমতায় ফেরান লিভারপুলকে, ম্যাচের শুরুতেই ৬১ সেকেন্ডে ব্রায়ান এমবেউমো ইউনাইটেডকে এগিয়ে দিয়েছিলেন।
এ হারে শীর্ষে থাকা আর্সেনালের চেয়ে চার পয়েন্ট পিছিয়ে পড়েছে লিভারপুল। ৪৫ কোটি পাউন্ডে দলে নতুন খেলোয়াড় কেনার পরও ঠিক ছন্দটা খুঁজে পাচ্ছেন না লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট।
অন্যদিকে এই জয়ে লিভারপুলের দুই পয়েন্টের দূরত্বে উঠে এসেছে ইউনাইটেড, উঠেছে নবম স্থানে।
এর আগে দুই দলের সর্বশেষ ১৪ প্রিমিয়ার লিগ লড়াইয়ে মাত্র একবার হেরেছিল লিভারপুল। অ্যানফিল্ডে ইউনাইটেডের সর্বশেষ জয় ছিল ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে, ক্লপের প্রথম মৌসুমে।
সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা তিন হারের পর স্লটের দল আজ শুরুটাই হয় দুঃস্বপ্নের। ম্যাচ শুরুর এক মিনিট যেতে না যেতেই ভার্জিল ফন ডাইককে কাটিয়ে এমবেউমো গোল করেন আমাদ দিয়ালোর পাসে।
এই গোলের আক্রমণ গড়ে ওঠার সময় অ্যালেক্সিস ম্যাকঅ্যালিস্টার পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেলেও রেফারি খেলা না থামানোয় ক্ষোভ দেখান লিভারপুলের খেলোয়াড়ের। অধিনায়ক ফন ডাইকের সঙ্গে সংঘর্ষেই পড়ে গিয়েছিলেন ম্যাকঅ্যালিস্টার।
১০ কোটি পাউন্ডের নতুন তারকা ফ্লোরিয়ান ভির্টজকে আবারও বেঞ্চে রেখে স্লট সাজিয়েছিলেন একাদশ। কিন্তু প্রথমার্ধে লিভারপুলের সবচেয়ে বড় সুযোগটা নষ্ট হয় পোস্টে লেগে। শটটি নিয়েছিলেন কোডি গাকপো। বিপরীতে, সুযোগ নষ্ট করেন ইউনাইটেড অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেজও পোস্টের বাইরে মেরে।
বিরতির আগে লিভারপুল ইউনাইটেড গোলরক্ষক সেনে ল্যামেন্সকে খুব বেশি পরীক্ষায় ফেলতে পারেনি। তবে ইউনাইটেড গোলরক্ষক চমৎকারভাবে গোলবঞ্চিত করেছেন আলেকসান্দার ইসাককে।
দ্বিতীয়ার্ধেও গাকপো দু-দুবার পোস্টে বল লাগান। ৬০ মিনিটে স্লট মাঠে নামান ভির্টজ ও উগো একিতিকে। সালাহ, গাকপো ও ইসাককে সঙ্গে নিয়ে গড়েন পাঁচজনের আক্রমণভাগ। কিন্তু তাঁরা একের পর এক সুযোগ নষ্ট করেছেন।
শেষ পর্যন্ত ৭৮ মিনিটে ফেদেরিকো কিয়েসার নিচু ক্রস থেকে গাকপো গোল করে সমতা আনেন। কিন্তু ছয় মিনিট পরই সেই আনন্দ মুছে যায়—ফার্নান্দেজের ক্রস থেকে হেডে গোল করেন ম্যাগুয়ার।
শেষ মুহূর্তে গাকপোর মাথা থেকে আরেকটি সুযোগও নষ্ট হয়। ফলে অ্যানফিল্ডে এক বছরের বেশি সময় পর হারের মুখ দেখল লিভারপুল, আর তাদের রেকর্ড ২১তম লিগ শিরোপার স্বপ্নে লাগল বড় ধাক্কা।