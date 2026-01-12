রিয়াল মাদ্রিদের কোচের পদ থেকে বরখাস্ত হয়েছেন জাবি আলোনসো
জাবি আলোনসোকে বরখাস্ত করল রিয়াল মাদ্রিদ

মাত্র সাত মাস। অল্প এই সময়ের মধ্যেই ‘ঘর’ ছাড়তে হলো ঘরের ছেলে জাবি আলোনসোকে। কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, রিয়াল মাদ্রিদের কোচের পদে হয়তো বেশি দিন থাকা হবে না জাবি আলোনসোর। ইউরোপের সবচেয়ে সফল ক্লাবটির প্রত্যাশা অনুযায়ী যে ফল এনে দিতে পারছিলেন না তিনি। অবশেষে সেই গুঞ্জনই সত্যি হয়েছে। গতকাল স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার কাছে ৩–২ গোলে হেরে যাওয়ার পর তাঁকে বরখাস্ত করেছে রিয়াল।

অভিজ্ঞ ইতালিয়ান কোচ কার্লো আনচেলত্তি চলে যাওয়ার পর গত বছরের জুনে রিয়ালের দায়িত্ব নেন ক্লাবটির সাবেক খেলোয়াড় আলোনসো। স্পেনের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে তখন লেখা হয়েছিল, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছেন। কিন্তু ২০২২ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বায়ার লেভারকুসেনকে যেমন সাফল্য এনে দিয়েছেন আলোনসো, সেটার অনুবাদ রিয়ালে করতে পারছিলেন না।

লা লিগায় ১৯ ম্যাচ শেষে দ্বিতীয় স্থানে আছে রিয়াল, শীর্ষে থাকা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার চেয়ে পিছিয়ে ৪ পয়েন্টে। বার্সেলোনার পয়েন্ট ৪৯, রিয়ালের ৪৫। আর এখন সেই বার্সেলোনার কাছেই সুপার কাপের ফাইনালে হারল তারা। সৌদি আরবের জেদ্দার কিং আবদুল্লা স্পোর্টস সিটিতে বার্সার কাছে হারার পর গ্যালারি থেকে রিয়ালের সমর্থকেরাই স্লোগান দিয়েছিলেন, ‘তাঁকে বরখাস্ত করো।’

রিয়ালের নতুন কোচ আলভারো আরবেলোয়া

আলোনসোকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিতে বেশি সময় নেয়নি রিয়াল। আজ এক বিবৃতিতে ক্লাবটি লিখেছে, ‘রিয়াল মাদ্রিদ জানাচ্ছে যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, মূল দলের কোচ হিসেবে জাবি আলোনসোর অধ্যায় এখানেই শেষ।’ আলোনসোর অধীনে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৪ ম্যাচ খেলে ২৪টিতে জিতেছে রিয়াল। ড্র করেছে ৪টি, হেরেছে ৬টি।

আলোনসোকে বরখাস্ত করার কিছুক্ষণ পরই আরেকটি বিবৃতি দেয় রিয়াল। সেখানে তারা মূল দলের নতুন কোচের নাম ঘোষণা করে, ‘রিয়াল মাদ্রিদ ঘোষণা করছে যে আলভারো আরবেলোয়া মূল দলের নতুন কোচ হচ্ছেন।’

গত বছরের জুন থেকে রিয়াল কাস্তিয়ার কোচের দায়িত্ব পালন করছিলেন ক্লাবটির সাবেক খেলোয়াড় আরবেলোয়া। ২০১৭ সালে খেলোয়াড়ি জীবনকে বিদায় জানানো আরবেলোয়া কোচিং পেশা শুরু করেন ২০২০ সালে। শুরু থেকেই তিনি রিয়ালের যুব একাডেমির কোচ ছিলেন।

খেলোয়াড়ি জীবনে ২০০৯ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত রিয়ালের হয়ে ২৩৮টি ম্যাচ খেলেছেন। এই সময়ে তিনি দলটির হয়ে আটটি ট্রফি জেতেন—দুটি চ্যাম্পিয়নস লিগ, দুটি কোপা দেল রে এবং একটি করে ক্লাব বিশ্বকাপ, উয়েফা সুপার কাপ, লা লিগা ও স্প্যানিশ সুপার কাপ। সাবেক এই ডিফেন্ডার স্পেনের হয়ে জিতেছেন ২০১০ বিশ্বকাপ আর ২০০৮ ও ২০১২ ইউরো।

