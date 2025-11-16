৯-১ গোলে জিতে নবমবারের মতো বিশ্বকাপে রোনালদোর পর্তুগাল

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের নিজেদের শেষ ম্যাচে আজ আর্মেনিয়াকে ৯-১ গোলে হারিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পর্তুগাল।
ভিমরুলের চাকে ঢিল ছোড়ার পরিণাম কী হতে পারে টের পেল আর্মেনিয়া!
জিতলেই বিশ্বকাপ, পোর্তোতে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের এমন ম্যাচে পর্তুগাল আজ এগিয়ে যায় ৭ মিনিটেই। ১১ মিনিট পর পুরো স্টেডিয়ামকে স্তব্ধ করে গোল শোধ করে দেয় পুঁচকে আর্মেনিয়া। আর ওই গোলটি করে কী ভুলই না করল ককেশিয়ান দেশটি। লাল কার্ড দেখে নিষিদ্ধ ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে ছাড়াই খেলা পর্তুগাল এরপর কী নির্মম ফুটবলই না খেলল, জিতল ৯-১ গোলে। আর তাতেই নিশ্চিত হয় ২০২৬ সালে নবমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে পর্তুগাল।
পর্তুগালের জয়ে আজ হ্যাটট্রিক করেছেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ ও জোয়াও নেভেস। অন্য তিনটি গোল রেনাতো ভেইগা, গনসালো রামোস ও ফ্রান্সিসকো কনসেইসাওয়ের।
‘এফ’ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়েই সরাসরি বিশ্বকাপে গেল পর্তুগাল। ছয় ম্যাচের চারটিতে জেতা পর্তুগালের পয়েন্ট ১৩।
আন্তর্জাতিক ফুটবলে পর্তুগালের এটি দ্বিতীয় বড় জয়। সবচেয়ে বড় জয়টা ৯-০ গোলের। ২০২৩ সালে ইউরোর বাছাইপর্বে লুক্সেমবার্গের বিপক্ষে সেই জয় পেয়েছিল পর্তুগিজরা।
অক্টোবরে হাঙ্গেরিতে ড্র আর বৃহস্পতিবার আয়ারল্যান্ডের মাঠে হেরে বিশ্বকাপ-ভাগ্যকে শেষ ম্যাচে নিয়ে যায় পর্তুগাল। সর্বশেষ ম্যাচে ম্যাচে রোনালদো লাল কার্ড দেখেছিলেন। তাই তাঁকে ছাড়াই আজ খেলতে হয়েছে পর্তুগালকে।
রোনালদোর প্রভাব টের পেতে দেননি অন্য খেলোয়াড়েরা। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মিডফিল্ডার ব্রুনো ফার্নান্দেজ শুরু থেকেই নিয়েছেন নেতৃত্ব। সপ্তম মিনিটে দ্রুত লিড নেয় পর্তুগাল। বক্সের বাঁ দিকের ঠিক বাইরে থেকে ফার্নান্দেজের ইনসুইং ফ্রি-কিক আর্মেনিয়ার গোলরক্ষকের হাতে লেগে প্রতিহত হয় পোস্টে। । কিন্তু ফিরতি বল হেড করে জালে পাঠান ভেইগা।
প্রথম আক্রমণেই সমতায় ফেরে আর্মেনিয়া। দুর্দান্ত শটে গোল করেন দলের অধিনায়ক এদুয়ার্দ স্পের্তসিয়ান।
তবে এরপর আক্রমণের পর আক্রমণে প্রতিপক্ষকে দুমড়েমুচড়ে ফেলে পর্তুগাল। পিএসজি ফরোয়ার্ড রামোস প্রতিপক্ষের ভুল ব্যাকপাস ধরে গোলরক্ষককে কাটিয়ে কোনাকুনি শটে দলকে দ্বিতীয়বার লিড এনে দেন।
তৃতীয় গোলটি আসে দারুণ এক আক্রমণ গড়ে তোলার পর। ফার্নান্দেজের পাস থেকে বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে লক্ষ্যভেদ করেন নেভেস। এরপরই নেভেসের জাদু—ফ্রি কিকে দুর্দান্ত এক গোল। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে পেনাল্টি থেকে নিজের নামের পাশে গোল তোলেন ফার্নান্দেজ। রুবেন দিয়াসকে ফাউল করায় পেনাল্টি পায় পর্তুগাল। প্রথমার্ধেই ৫-১ গোলে এগিয়ে যায় পর্তুগাল।
বিরতির পরও থামেননি ফার্নান্দেজ। রামোসের পাস থেকে নিখুঁত ফিনিশিংয়ে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন। ৭২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন ফার্নান্দেজ।
৮১ মিনিটে ভেইগার হেড থেকে পাওয়া বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে জোরালো শটে পর্তুগালের অষ্টম গোলটি করেন নেভেস। অতিরিক্ত সময়ে নবম গোলটি করেন কনসেইসাও—গ্রুপের অন্য ম্যাচে আয়ারল্যান্ড নাটকীয়ভাবে ৩-২ গোলে হারিয়েছে হাঙ্গেরিকে। পর্তুগালের বিপক্ষে জোড়া গোল করা ট্রয় প্যারট এবার করেছেন হ্যাটট্রিক, তাতেই প্লে-অফ নিশ্চিত হয়েছে আয়ারল্যান্ডের।