১৫৬ কোটি টাকায় পিকে–শাকিরার প্রাসাদসম বাড়ি কিনছেন ইয়ামাল

বয়স মাত্র ১৮। তবে লামিনে ইয়ামাল এই বয়সেই বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড় নামগুলোর একটি হয়ে উঠেছেন।
ইয়ামাল এখন একই সঙ্গে অন্যতম শীর্ষ পারিশ্রমিক পাওয়া ও জনপ্রিয় ফুটবলারও। বার্সেলোনার এই স্প্যানিশ উইঙ্গার এবার মাঠের বাইরের নতুন এক খবরে আলোচনায়।
স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এল পাইস জানিয়েছে, ১ কোটি ১০ লাখ ইউরোয় (১৫৬ কোটি ৬৭ লাখ টাকা) বার্সেলোনা শহরে শিগগিরই একটি প্রাসাদসম বাড়ি কিনতে যাচ্ছেন ইয়ামাল, যেখানে একসময় থাকতেন বার্সা কিংবদন্তি জেরার্দ পিকে ও তাঁর সাবেক প্রেমিকা পপ গায়িকা শাকিরা।
পিকে–শাকিরার সম্পর্কের শুরু ২০১০ সালে। বাড়িটি নির্মাণ করা হয় ২০১২ সালে। তখন থেকে ২০২২ সালে বিচ্ছেদের আগপর্যন্ত তাঁরা সেই বাড়িতেই থাকতেন। দুজন আলাদা হয়ে যাওয়ার পরপরই বাড়িটি বিক্রির জন্য তোলা হয়।
এল পাইসের খবরে বলা হয়েছে, পিকে–শাকিরার পুরোনো আর ইয়ামালের ভবিষ্যৎ ঠিকানা হতে চলা ভূসম্পত্তিটি ৩৮০০ বর্গমিটার জায়গাজুড়ে বিস্তৃত। বিশাল এই জায়গায় রয়েছে তিনটি ভবন—একটি মূল বাড়ি এবং দুটি আলাদা বাসভবন। এ ছাড়া ইনডোর ও আউটডোর সুইমিংপুল, টেনিস কোর্ট, জিমনেসিয়াম, একাধিক চত্বর, এমনকি একটি রেকর্ডিং স্টুডিও আছে।
প্রথমে তিনটি ভবন মিলিয়ে এই সম্পত্তির দাম ধরা হয়েছিল ১ কোটি ৪০ লাখ ইউরো (প্রায় ২০০ কোটি টাকা), যা ২০২২ সালে বিক্রির জন্য বাজারে তোলা হয়। পরে একটি ছোট ভবন বিক্রি হয়ে যাওয়ায় পুরো দাম থেকে ৩০ লাখ ইউরো (৪২ কোটি ৭২ লাখ টাকা) কমানো হয়। ফলে বর্তমানে এর মূল্য দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ১০ লাখ ইউরো (১৫৬ কোটি ৬৭ লাখ টাকা)।
এই দুই ভবনে শয়নকক্ষ আছে ছয়টি ও বাথরুম পাঁচটি। ইয়ামাল নাকি এই সম্পত্তি কেনার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী। তবে তিনি নিজের পছন্দ ও চাহিদা অনুযায়ী বাড়িটি সাজাতে চান। এ জন্য কিছু অর্থ সংস্কারকাজে ব্যয় করবেন বলে জানিয়েছে এল পাইস।
এত দামি বাড়ি কেনার সামর্থ্য অনেকের নেই, কিন্তু ইয়ামালের আছে। ফুটবল প্রতিভা তাঁকে বিশাল অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়েছে।
কয়েক মাস আগে ইয়ামাল বার্সেলোনার সঙ্গে ৬ বছরের নতুন চুক্তি করেছেন। এই চুক্তিতে তাঁর বার্ষিক বেতন প্রায় ৩ কোটি ইউরো (৪২৭ কোটি ২৯ লাখ টাকা)। চুক্তির পুরো সময় বার্সায় কাটালে ১৮ কোটি ইউরো (২৫৬৩ কোটি ৭৪ লাখ টাকা) পর্যন্ত আয় করতে পারেন। এ ছাড়া বিজ্ঞাপন ও বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সঙ্গে চুক্তি থেকে বড় অঙ্কের অর্থ তো পাবেনই।
বিখ্যাত সাময়িকী ফোর্বস জানিয়েছে, সব মিলিয়ে ইয়ামালের বছরে আয় হতে পারে প্রায় ৩ কোটি ৭০ লাখ ইউরো (প্রায় ৫২৭ কোটি টাকা)। এতে তিনি বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আয় করা ফুটবলারদের তালিকায় জায়গা পাবেন, যেখানে লিওনেল মেসি, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, কিলিয়ান এমবাপ্পে, জুড বেলিংহামের মতো তারকারা আছেন।