‘গরিব’ প্রতিবেশী যেভাবে বিদায়ের দরজা দেখিয়ে দিল ধনী পিএসজিকে

জোনাথান ইকোনের গড়ে ওঠা পিএসজির একাডেমিতে। ফুটবলে হাতেখড়ির পর পেশাদার ক্যারিয়ারের শুরুটাও প্যারিসের এই ক্লাবে। গতকাল রাতে সেই ইকোনেই প্যারিস এফসির হয়ে ফ্রেঞ্চ কাপে মাঠে নেমেছিলেন পিএসজির বিপক্ষে। আর পিএসজি সমর্থকেরাও দেখলেন, তাঁদেরই আলো–বাতাসে বেড়ে ওঠা কেউ কীভাবে বিদায়ের কারণ হয়ে উঠতে পারেন!
ইকোনের একমাত্র গোলেই ২০১৪ সালের পর এই প্রথম ফ্রেঞ্চ কাপের শেষ ৩২ থেকে বিদায় নিয়েছে পিএসজি। পাশাপাশি ২০২২ সালের পর এই প্রথম ফ্রেঞ্চ কাপে ঘরের মাঠে হারল প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সফলতম (১৬বারের চ্যাম্পিয়ন) দলটি। গত মৌসুমে ‘ট্রেবল’ জেতা ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নদের এমন হার নিশ্চিতভাবেই চলতি মৌসুমের সবচেয়ে বড় অঘটনগুলোর একটি হয়ে থাকবে।
পার্ক দে প্রিন্সেসে গতকাল রাতে নিশ্চিত ফেবারিট হয়ে মাঠে নেমেছিল পিএসজি। শক্তি, সামর্থ্য, অর্থ, পরিসংখ্যান ও ইতিহাসে পিএসজির ধারেকাছেও নেই তাদের গরিব প্রতিবেশী প্যারিস এফসি। বর্তমানে লিগ আঁ–তে খেললেও টেবিলের ১৫তম অবস্থানে থেকে অবনমনের শঙ্কায়ও কাঁপছে ক্লাবটি। এমনকি দলে তেমন কোনো তারকাও নেই।
পাশাপাশি পিএসজির তুলনায় প্যারিস এফসির অর্জনের ভান্ডার প্রায় শূন্য। ১৯৬৯ সালে ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হলেও নেই তেমন কোনো গৌরবগাথা। স্কোয়াডের বাজারমূল্যেও দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে তুমুল ফারাক। ট্রান্সফারমার্কের তথ্য অনুযায়ী, প্যারিস এফসির স্কোয়াডের বর্তমান বাজারমূল্য যেখানে ৯ কোটি ৫২ লাখ ইউরো, সেখানে পিএসজির স্কোয়াডের দাম ১১৯ কোটি ইউরো!
এমন একটি দলের বিপক্ষে পিএসজি সমর্থকেরা হয়তো হেসেখেলে জয়ের স্বপ্নই দেখেছিলেন; কিন্তু সেই স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছেন মিডফিল্ডার ইকোনে। ৭৪ মিনিটে তাঁর করা গোলে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত হয়ে যায় ম্যাচের ভাগ্য। পিএসজিকে বিদায় করে দিয়ে শেষ ষোলোর টিকিট কাটল প্যারিস এফসি।
এর আগে চলতি মাসের শুরুতে লিগ আঁতে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। ১৯৯০ সালের পর সেটাই ছিল প্রথম শীর্ষ লিগে ‘প্যারিস ডার্বি’। সেই ম্যাচে দেজিরে দুয়ে ও উসমান দেম্বেলের গোলে ২-১–এ জিতেছিল পিএসজি। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে সেই হারের প্রতিশোধ নিয়ে নিল প্যারিস এফসি।
ম্যাচ শেষে ফ্রান্স টেলিভিশনকে ইকোনে বলেন, ‘আমরা খুবই খুশি। দারুণভাবে রক্ষণ সামলেছি। গোলটা করতে পেরে আমি আনন্দিত। এটা শুধু আনন্দের মুহূর্ত। আশা করি, এটাই আমার শেষ গোল নয়।’
অপ্রত্যাশিত বিদায়ের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে বলেছেন, ‘এই ম্যাচের মূল্যায়ন খুব সহজ। আমরা দুর্ভাগা ছিলাম। আমরা ভালো খেলেছি। কিন্তু ফুটবলে জিততে হলে গোল করতে হয়, আর সেটা আমরা পারিনি। তাই হার মেনে নিতে হবে।’