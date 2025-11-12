আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের ম্যাচ কবে, কখন, কোথায়

দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের (কনমেবল) বিশ্বকাপ বাছাই শেষ। আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল দুই মাস আগে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট পেয়ে গেছে। এখন আন্তর্জাতিক বিরতিতে প্রস্তুতি নেওয়ার উপলক্ষ তাদের। সে জন্য বিশ্বজুড়ে প্রীতি ম্যাচ খেলে বেড়াবে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল। এ মাসে প্রীতি ম্যাচগুলোর জন্য নিজেদের দলও ঘোষণা করেছে দুই দল।
আন্তর্জাতিক বিরতিতে সাধারণত দুটি করে প্রীতি ম্যাচ খেলে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল। গত অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্র সফরে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা ও এশিয়া সফরে রেকর্ড পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল দুই করেই ম্যাচ খেলেছে।
কিন্তু বছরের শেষ আন্তর্জাতিক বিরতিতে আর্জেন্টিনার সূচিতে এসেছে পরিবর্তন। ইউরোপ সফরে ভিনিসিয়ুস-কাসেমিরোরা দুটি ম্যাচ খেলতে চললেও আফ্রিকা সফরে মেসি-ওতামেন্দিরা খেলবেন একটি ম্যাচ।
১৪ নভেম্বর অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে ঐতিহাসিক ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে আর্জেন্টিনা। আফ্রিকার দেশটির স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে এই ম্যাচ আয়োজন করা হয়েছে।
অ্যাঙ্গোলার রাজধানী লুয়ান্দার এস্তাদিও নাসিওনাল ১১ দে নভেম্ব্রোয় খেলা শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায়। এক ম্যাচ খেলতেই অ্যাঙ্গোলা সরকারের কাছ থেকে প্রায় ১৭০ কোটি টাকা নেবে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)।
অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে খেলে ভারত সফরে যাওয়ার কথা ছিল আর্জেন্টিনা দলের। ভারতের কেরালা রাজ্যের কোচি অথবা তিরুবনন্তপুরমে ১৭ নভেম্বর একটি প্রীতি ম্যাচ খেলার কথা ছিল মেসিদের। সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ হিসেবে শোনা যাচ্ছিল মরক্কো, জাপান, কোস্টারিকা ও অস্ট্রেলিয়ার নাম। কিন্তু লজিস্টিক, স্টেডিয়ামের প্রস্তুতিতে দেরি হওয়া এবং ফিফার অনুমোদন না পাওয়ায় ভারত সফর বাতিল করেছে আর্জেন্টিনা।
ইউরোপ সফরে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ীই খেলবে ব্রাজিল। কার্লো আনচেলত্তির দলের প্রথম ম্যাচ ১৫ নভেম্বর সেনেগালের বিপক্ষে, ভেন্যু আর্সেনালের মাঠ লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়াম। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায়। এ বছর সেলেসাওদের শেষ ম্যাচ ১৮ নভেম্বর তিউনিসিয়ার বিপক্ষে, ভেন্যু ফরাসি লিগ আঁ-এর ক্লাব লিলের মাঠ স্তাদ পিয়ের-মরওয়ায়।
তবে বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমীদের জন্য দুঃসংবাদ হলো, আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলের ম্যাচ উপমহাদেশের কোনো টেলিভিশন চ্যানেল সম্প্রচার করবে না।
বছরের শেষ আন্তর্জাতিক বিরতিতে বাংলাদেশও দুটি ম্যাচ খেলবে। একটি ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ, অন্যটি ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ। দুটি ম্যাচই সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে খেলা শুরু হবে রাত ৮টায়।
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পর্তুগালও এ মাসে দুটি ম্যাচ খেলবে। ১৩ নভেম্বর আয়ারল্যান্ড ও ১৬ নভেম্বর আর্মেনিয়ার বিপক্ষে। ইউরোপীয় অঞ্চলের (উয়েফা) বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ দুটি দেখা যাবে সনি স্পোর্টস নেটওয়ার্কে। দুটি ম্যাচের একটিতে জিতলে অথবা দুটিই ড্র করলে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত হবে পর্তুগালের।
ইউরোপীয় অঞ্চল থেকে সবার আগে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করা ইংল্যান্ডের ম্যাচ দুটি সার্বিয়া (১৩ নভেম্বর) ও আলবেনিয়ার (১৬ নভেম্বর) বিপক্ষে।
ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ ইউক্রেন (১৩ নভেম্বর) ও আজারবাইজানের (১৬ নভেম্বর)। ইউক্রেনের বিপক্ষে ড্র করলেই বিশ্বকাপের টিকিট পেয়ে যাবেন এমবাপ্পে-কান্তে-কামাভিঙ্গারা।
স্পেন খেলবে জর্জিয়া (১৫ নভেম্বর) ও তুরস্কের (১৮ নভেম্বর) বিপক্ষে। বিশ্বকাপে খেলতে হলে একটি জয় ও একটি ড্রই যথেষ্ট ইয়ামাল-ওলমোদের।
চারবার করে বিশ্বকাপ জেতা জার্মানি ও ইতালি কিছুটা চাপে আছে। দল দুটির সরাসরি বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে আছে সংশয়।
বাছাইয়ের ‘এ’ গ্রুপে শীর্ষে থাকলেও স্লোভাকিয়ার সঙ্গে সমান ৯ পয়েন্ট জার্মানি। এ মাসে ইউলিয়ান নাগলসমানের দলের ম্যাচ দুটি লুক্সেমবুর্গ (১৪ নভেম্বর) ও স্লোভাকিয়ার (১৭ নভেম্বর)। দুই ম্যাচেই জিতলে জার্মানরা বিশ্বকাপের টিকিট পেয়ে যাবে।
বাছাইয়ের ‘আই’ গ্রুপে ইতালির অবস্থান দ্বিতীয়। ইতালিয়ানদের দুই ম্যাচ মলদোভা (১৩ নভেম্বর) ও নরওয়ের (১৬ নভেম্বর) বিপক্ষে। শীর্ষে থাকা আর্লিং হলান্ডের নরওয়ে একটি ম্যাচ জিতলেই ২৮ বছর পর বিশ্বকাপের মূল পর্বে উঠবে। সে ক্ষেত্রে ইতালিকে বাছাইয়ের বাকি ধাপগুলো পেরিয়ে আসতে হবে।