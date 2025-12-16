এমবাপ্পের জয়, তাঁর বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে পিএসজিকে আদালতের নির্দেশ

কিলিয়ান এমবাপ্পে রিয়াল মাদ্রিদে নাম লেখানোর পর থেকেই লড়াইটা করে যাচ্ছিলেন পিএসজির সঙ্গে। লড়াইটা ছিল বকেয়া বেতন উদ্ধারের। সেই লড়াইয়ে অবশেষে কিলিয়ান এমবাপ্পেরই জয় হয়েছে।
বিষয়টি আদালত পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন এমবাপ্পে। পিএসজিও এমবাপ্পের বিরুদ্ধে ‘সম্মানহানি’র পাল্টা অভিযোগ করেছিল। কিন্তু সেই অভিযোগ ধোপে টেকেনি। ফ্রান্সের শ্রম আদালত কাল নির্দেশ দিয়েছেন, ডিএসজি যেন এমবাপ্পের বকেয়া বেতন পরিশোধ করে।
বকেয়া বেতনের অঙ্কটা কম নয়। বেতন ও বোনাস মিলিয়ে মোট ৬ কোটি ইউরো। ২০২৪ সালে পিএসজি ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে নাম লেখানো ফরাসি তারকা অবশ্য দাবি করেছিলেন, পিএসজির কাছে তিনি ২৬ কোটি ইউরো পাবেন। সেই সময় পিএসজিও এমবাপ্পের কাছে ৪৪ কোটি ইউরো দাবি করেছিল।
শ্রম আদালতের এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবে কি না, তাৎক্ষনিকভাবে সে বিষয়ে কিছু বলেনি পিএসজি।