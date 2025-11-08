৮৯৪ দিন পর ক্যাম্প ন্যুতে ফিরল বার্সেলোনা

নানা নাটকীয়তার পর অবশেষে ক্যাম্প ন্যুতে ফিরল বার্সেলোনা। গতকাল শুক্রবার রাতে ঐতিহাসিক এ স্টেডিয়ামে দর্শকদের সামনে অনুশীলন করেন লামিনে ইয়ামাল–রবার্ট লেভানডফস্কিরা। অনুশীলনের সেসব মুহূর্ত এবং পুনর্নির্মিত স্টেডিয়ামটিকে দেখে নিন ছবির গল্পে।
৮৯৪ দিন পর বার্সেলোনা শুক্রবার স্পটিফাই ক্যাম্প ন্যু–তে ২৩ হাজার সমর্থকের সামনে উন্মুক্ত অনুশীলন সেশন আয়োজন করে, যাকে তাদের ঐতিহ্যবাহী স্টেডিয়ামে ফেরার পথে আরেকটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে
বার্সেলোনা ২০২৩ সালের পর থেকে ক্যাম্প ন্যুতে কোনো ম্যাচ খেলেনি। স্টেডিয়ামটি সংস্কারের জন্য তারা অস্থায়ীভাবে অলিম্পিক স্টেডিয়ামে খেলা শুরু করে
ক্যাম্প ন্যুর মাঠে নেমে হ্যান্সি ফ্লিক নিজেই প্রথম শটটি মারেন, বলটি জালে পাঠিয়ে নতুন স্টেডিয়ামে প্রথম উদ্যাপনের সূত্রপাত ঘটান
ক্যাম্প ন্যু বার্সেলোনার ঘরোয়া স্টেডিয়াম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ১৯৫৭ সাল থেকে। সংস্কার কাজ শুরু হয় ২০২৩ সালের জুনে, যার খরচ প্রায় ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ইউরোশুক্রবারের অনুশীলন সেশনটি ছিল একধরনের পরীক্ষামূলক আয়োজন, যা মাসের শেষ দিকে ক্যাম্প ন্যুতে আনুষ্ঠানিকভাবে ম্যাচ খেলা ফেরানোর প্রস্তুতির অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাব সভাপতি হোয়ান লাপোর্তা জানিয়েছেন, তাদের পরিকল্পনা হলো লা লিগায় ২২ নভেম্বর অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে অথবা এক সপ্তাহ পর ২৯ নভেম্বর আলাভেসের বিপক্ষে মাঠে ফেরার, যা ক্লাবের ১২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সঙ্গেও মিলবে। যদি সেটিও সম্ভব না হয়, তবে বার্সা ২ ডিসেম্বর লা লিগায় আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে নিজেদের মাঠে খেলবে।লা লিগা চ্যাম্পিয়ন বার্সা আপাতত অনুমতি পেয়েছে ২৫ হাজার ৯৯১ দর্শক নিয়ে ক্যাম্প ন্যুতে খেলা আয়োজনের। তবে বার্সেলোনা এখনই ঘরের মাঠে ফিরছে না। ৪৫ হাজার ৪০১ দর্শককে জায়গা দেওয়ার অনুমতি চেয়েছে লিগ কর্তৃপক্ষের কাছে। বার্সা আশা করছে, আরও কিছু সংস্কারের পর সেই অনুমতি মিলবেঅনুশীলনের এক পর্যায়ে ইয়ামালরাক্যাম্প ন্যুতে অনুশীলন করছেন লামিনে ইয়ামালধারণা করা হচ্ছে, স্টেডিয়ামের সম্পূর্ণ সংস্কারকাজ ২০২৭ সালে শেষ হবে। ধীরে ধীরে দর্শক ধারণক্ষমতাও বাড়ানো হবে, যা শেষ পর্যন্ত ১ লাখ ৫ হাজার আসনে পৌঁছাবেমাঠে প্রবেশ করছেন বার্সা তারকারা