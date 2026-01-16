ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে যে ক্লাব থেকে আসে সবচেয়ে বেশি খেলোয়াড়

ফুটবল মঞ্চে প্রতিনিয়ত নতুন তারকার আবির্ভাব ঘটছে। সব তারকা স্বাভাবিকভাবেই একই মানের হয় না। কেউ কেউ আবার অনেক সম্ভাবনা জাগিয়ে আসেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেদের প্রমাণ করতে না পেরে হারিয়ে যান। আবার মাঝারি প্রতিভা নিয়ে এসেও পরিশ্রম ও নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে লম্বা সময় টিকে থাকেন। আমরা মূলত সামনে দেখি তৈরি হওয়া ফুটবলারদের। কিন্তু সেই ফুটবলার তৈরি হওয়ার পেছনেও থাকে নানা গল্প।
যেমন অনেক ক্লাব পারফরম্যান্সের দিক থেকে ওপরে থাকলেও, খেলোয়াড় তৈরিতে অতটা ভালো নয়। অন্যদের তৈরি করা খেলোয়াড়দের কিনে এনেই তারা সাফল্য লাভ করে। সম্প্রতি পরিসংখ্যানভিত্তিক স্বাধীন গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্পোর্টস স্টাডিজের (সিআইইএস)-এর এক গবেষণায় উঠে এসেছে, বিশ্বের কোন কোন ক্লাব সবচেয়ে বেশি খেলোয়াড় তৈরি করেছে সেই চিত্র।
চলতি মৌসুমে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে খেলছেন এমন ফুটবলারদের নিয়েই গবেষণাটি করেছে তারা। ইউরোপের এই শীর্ষ পাঁচ লিগ হলো ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, স্পেনের লা লিগা, জার্মানির বুন্দেসলিগা, ইতালির সিরি আ এবং ফ্রান্সের লিগ আঁ।
খেলোয়াড় তৈরির এই তালিকায় স্বাভাবিকভাবেই শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। বার্সেলোনার খেলোয়াড় তৈরির আঁতুড়ঘর লা মাসিয়া বেশ বিখ্যাত। লিওনেল মেসি, জাভি হার্নান্দেজ, আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা থেকে হালের লামিনে ইয়ামালরাও তৈরি হয়েছে এই একাডেমিতে। বড় নাম ছাড়াও লা মাসিয়া থেকে উঠে আসছেন সম্ভাবনাময় অনেক ফুটবলার।
সিআইইএসের হিসাব মতে, কাতালান ক্লাবটি থেকে তৈরি হওয়া ৪০ জন ফুটবলার এখন ইউরোপের বিভিন্ন ক্লাবে খেলছে। খেলোয়াড় কেনায় বিখ্যাত রিয়াল মাদ্রিদও আছে এই তালিকায়। তাদের তৈরি করা ৩৫ জন ফুটবলার বিভিন্ন ক্লাবে খেলছেন। এরপর ৩১ জন খেলোয়াড় নিয়ে তিনে আছে পিএসজি। এই তালিকার চার নম্বর নামটি আবার বেশ চমকপ্রদ। ফরাসি ক্লাব রেনে ২৯ জন খেলোয়াড় নিয়ে আছে চার নম্বরে।
এ ছাড়া শীর্ষ দশে আরও রয়েছে চেলসি, রিয়াল সোসিয়েদাদ, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, আর্সেনাল ও ম্যানচেস্টার সিটির মতো শীর্ষ ক্লাব। এ ছাড়া খেলোয়াড় উন্নয়নের বৈশ্বিক মানদণ্ড হিসেবে তালিকায় আছে ফ্ল্যামেঙ্গো, আয়াক্স, স্পোর্তিং লিসবন, রিভার প্লেট ও বোকা জুনিয়র্সের মতো ক্লাবও।
প্রতিবেদনে চলতি মৌসুমে খেলোয়াড়দের মাঠে কাটানো মিনিটের ভিত্তিতেও একটি র্যাঙ্কিংও তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে শীর্ষে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। পাশাপাশি গত পাঁচ বছর ও দশ বছরের আলাদা তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। দুই ক্ষেত্রেই শীর্ষ তিনে জায়গা করে নিয়েছে বার্সেলোনা, রিয়াল মাদ্রিদ ও পিএসজি। এতে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের জন্য খেলোয়াড় গড়ে তোলায় এই তিন ক্লাবের আধিপত্যও বেশ স্পষ্ট।