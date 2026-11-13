পচেত্তিনোই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের নতুন কোচ, এসেছে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের নতুন কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মরিসিও পচেত্তিনো। মৌসুমের শুরুতে দলের হতাশাজনক পারফরম্যান্সের কারণে বরখাস্ত হওয়া মাইকেল ক্যারিকের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন আর্জেন্টাইন এই কোচ। আজ ইউনাইটেড এক বিবৃতিতে এই খবর নিশ্চিত করেছে।
যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় দলের দায়িত্বে আছেন পচেত্তিনো। তবে ১ কোটি ইউরোর বেশি অঙ্কের রিলিজ ক্লজ দিয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ক্লাবের বিবৃতি অনুযায়ী, আগামী বুধবার (১৮ নভেম্বর) থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেবেন ৫৪ বছর বয়সী এই কোচ।
পচেত্তিনোর নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র ফুটবল ফেডারেশনও। এক বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, ‘বর্তমান ক্যাম্প শেষ হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র পুরুষ জাতীয় দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব ছাড়বেন মরিসিও পচেত্তিনো। এরপর তিনি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রধান কোচের দায়িত্ব নেবেন।’
তবে আগামী ১৪ ও ১৭ নভেম্বর হাইতির বিপক্ষে কনকাকাফ নেশনস লিগের ম্যাচ দুটিতে যুক্তরাষ্ট্রের ডাগআউটে থাকবেন পচেত্তিনো। চলতি আন্তর্জাতিক বিরতিতে জাতীয় দলের সব কার্যক্রমের দায়িত্বও তাঁর কাছেই থাকবে।
ইংলিশ ফুটবলে অবশ্য নতুন নন পচেত্তিনো। এর আগে সাউদাম্পটন, টটেনহাম হটস্পার ও চেলসির কোচ ছিলেন তিনি। ২০১৯ সালে টটেনহামকে চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালেও তুলেছিলেন। সেমিফাইনালে আয়াক্সের বিপক্ষে শেষ মুহূর্তের নাটকীয় জয়ে ফাইনালের টিকিট পেয়েছিল তাঁর দল। এ ছাড়া এস্পানিওল ও পিএসজির দায়িত্বও সামলেছেন তিনি।
সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় দলের কোচ হিসেবে বিশ্বকাপে কাজ করেছেন পচেত্তিনো। তাঁর অধীন শেষ ষোলোতে উঠেছিল দলটি। তবে বেলজিয়ামের কাছে ৪–১ গোলে হেরে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন শেষ হয় যুক্তরাষ্ট্রের।
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের দায়িত্বটা সহজ হবে না পচেত্তিনোর জন্য। গত মৌসুমে ক্যারিকের অধীনে প্রিমিয়ার লিগে তৃতীয় হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল ইউনাইটেড। তাতে নতুন মৌসুম ঘিরে সমর্থকদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল বড় প্রত্যাশা। কিন্তু মাঠের পারফরম্যান্সে তার প্রতিফলন নেই। লিগে এখন পর্যন্ত মাত্র এক ম্যাচে জিতেছে দলটি। পয়েন্ট তালিকায় নেমে গেছে ১৮ নম্বরে। চ্যাম্পিয়নস লিগেও চলছে ব্যর্থতা।
এ পরিস্থিতিতে কোচ বদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওল্ড ট্রাফোর্ডের ক্লাব কর্তৃপক্ষ। আন্তর্জাতিক বিরতির পরই কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হবে পচেত্তিনোকে। অ্যানফিল্ডে লিভারপুলের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে তাঁর নতুন অধ্যায়।
এরপর ২৫ নভেম্বর চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্বে স্পোর্টিং পর্তুগালের মাঠে খেলতে যাবে ইউনাইটেড। ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় নতুন কোচ হিসেবে সেটিই হবে পচেত্তিনোর প্রথম বড় পরীক্ষা।