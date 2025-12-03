প্রিমিয়ার লিগে দ্রুততম ১০০ গোলের রেকর্ড হলান্ডের

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গতকাল রাতে নাটকীয় এক জয় পেয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। ফুলহামের বিপক্ষে তাদের মাঠে সিটি জিতেছে ৫–৪ গোলে। প্রতিপক্ষের মাঠে এদিন ম্যাচের ৫৪ মিনিটেই ৫–১ গোলে এগিয়ে যায় সিটি। কিন্তু দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৭৮ মিনিটের মধ্যে সেই ব্যবধান ৫–৪ এ নামিয়ে আনে ফুলহাম।
এরপর ম্যাচে সমতা ফেরানোর জন্য সময় থাকলেও শেষ পর্যন্ত আর পেরে ওঠেনি ফুলহাম। শেষ পর্যন্ত হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়। তবে ম্যাচ শেষে নাটকীয়তা ও উত্তাপ ছাপিয়ে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে আসেন ম্যানচেস্টার সিটি তারকা আর্লিং হলান্ড। ম্যাচের ১৭ মিনিটে নিজের ও দলের প্রথম গোলটি করে অবিশ্বাস্য এক কীর্তি গড়েছেন এই নরওয়েজীয় তারকা।
এই ম্যাচে গোল করার পর হলান্ডই এখন প্রিমিয়ার লিগের দ্রুততম ১০০ গোলের রেকর্ডের মালিক। মাত্র ১১১ ম্যাচে এই মাইলফলক গড়লেন তিনি। এর আগে রেকর্ডটি ছিল ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি অ্যালান শিয়ারারের দখলে। নিউক্যাসল কিংবদন্তি শিয়ারারের ১০০ গোল করতে লেগেছিল ১২৪ ম্যাচ। ১৯৯৫ সালে রেকর্ডটি গড়েছিলেন শিয়ারার।
২০২২ সালে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড থেকে সিটিতে যোগ দিয়ে একের পর কীর্তি গড়ছেন হলান্ড। এর মধ্যে ছোট–বড় অসংখ্য রেকর্ড নিজের করে নিয়েছেন। তবে শিয়ারারের ৩০ বছরের রেকর্ড ভেঙে দ্রুততম ১০০ গোল করা হলান্ডের বড় অর্জনগুলোর একটি। প্রিমিয়ার লিগে ৩৫তম খেলোয়াড় হিসেবে ১০০ গোলের দেখা পেলেন হলান্ড। তাঁর আগে সর্বশেষ ২০২৩ সালে টটেনহামে থাকতে শততম গোলের দেখা পান সন হিউং–মিন।
হলান্ডের কীর্তি নিয়ে ম্যাচ শেষে সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা বলেছেন, ‘অভিনন্দন, এটি অবিশ্বাস্য। আমি আর কী বলব? আজ সে অসাধারণ ছিল। অবিশ্বাস্য খেলেছে এবং দারুণ একটি গোল করেছে। আমি চাই এটা সে উপভোগ করুক। আর আশা করি, সে এই ক্লাবের হয়ে আরও অনেক গোল করবে।’
রেকর্ড গড়ার পর হলান্ড বলেন, ‘এটা (রেকর্ড) বড় অর্জন এবং গর্ব লাগছে। শত গোলের ক্লাবে ঢুকতে পেরে ভালো লাগছে। আমি এটা জানতাম এবং (অর্জনের) চেষ্টা করেছি। গোল করে দলকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। ম্যান সিটির স্ট্রাইকার হলে পরিসংখ্যানটা ভালো হতে হবে এবং সেটাই আমার কাজ। সেটা না পারলে মানুষের উচিত আমার সমালোচনা করা।’
মাত্র ২৫ বছর বয়সে অসংখ্য রেকর্ড নিজের করে নেওয়া হলান্ডের সামনে এখনো লম্বা সময় পড়ে আছে। ছন্দ ও ফিটনেস ধরে রাখলে সামনে দিনে আরও অনেক রেকর্ড যে হলান্ডের পদানত হবে, সেটা এখনই বলে দেওয়া যায়।
১৪ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়ার লিগ টেবিলে দ্বিতীয় ম্যানচেস্টার সিটি। ১৩ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল।