স্কালোনি জানালেন, জাম্বিয়া ম্যাচে শুরু থেকেই দেখা যাবে মেসিকে

মৌরিতানিয়ার বিপক্ষে গত শনিবার আর্জেন্টিনার ২–১ গোলে জয়ের প্রীতি ম্যাচে বিরতির পর বদলি হয়ে মাঠে নামেন লিওনেল মেসি। প্রশ্নটি তখনই উঠেছিল, ঘরের মাঠে দর্শকদের সামনে মেসি কেন শুরু থেকে খেললেন না?
উত্তর একাধিক। একে তো তাঁর বয়স ৩৮, মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) মৌসুম চলছে, তাই খেলার মধ্যে আছেন। ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে ১১৫তম দলের বিপক্ষে মেসিকে ম্যাচের প্রথমার্ধে বিশ্রাম দেওয়া তাই মোটেই অবাক করা সিদ্ধান্ত ছিল না।
পাশাপাশি আরও একটি কারণ থাকতে পারে। সেটা অবশ্য অনুমান করে নিতে হচ্ছে। মার্চের এই আন্তর্জাতিক বিরতিতে আরও একটি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। সেটাও প্রথম প্রীতি ম্যাচের ভেন্যু লা বোমবেনারো স্টেডিয়ামেই। এখন পর্যন্ত যে সূচি, সে অনুযায়ী—২০২৬ বিশ্বকাপের আগে ঘরের মাঠে এটাই হবে আর্জেন্টিনার শেষ ম্যাচ। বিশ্বকাপের আগে ঘরের মাঠে আর্জেন্টিনার শেষ ম্যাচে মেসির শুরু থেকে খেলা তো স্বাগতিক দর্শকের কাছে তো প্রত্যাশিতই। আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি আজ সংবাদ সম্মেলনে সেই নিশ্চয়তাও দিলেন।
মৌরিতানিয়ার বিপক্ষে হয়তো মেসিকে শুরু থেকেই খেলানো যেত। কিন্তু বয়স, বিশ্রাম ও দুটি ম্যাচের মধ্যে জাম্বিয়া ম্যাচের গুরুত্বটা হয়তো স্কালোনির কাছে বেশি। কারণ, ফিফা র্যাঙ্কিং অনুযায়ী, ৮১তম জাম্বিয়া মৌরিতানিয়ার চেয়ে শক্তিশালী দল আর বিশ্বকাপের আগে ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচে আবেগের ব্যাপারটি তো আছেই। পাশাপাশি আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, জাম্বিয়া ম্যাচ শুরুর আগে একটু সাংস্কৃতিক আয়োজনও নাকি করবে এএফএ। বিশ্বকাপের আগে দলকে বিদায়ী শুভকামনা জানানো আরকি। এসব মিলিয়ে অনেকে হয়তো আগেই আন্দাজ করে নিয়েছিলেন, মৌরিতানিয়া ম্যাচে শুরু থেকে না খেললেও জাম্বিয়া ম্যাচে মেসিকে অবশ্যই শুরু থেকেই মাঠে দেখা যাবে।
জাম্বিয়ার মুখোমুখি হওয়ার আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে সে কথাই বললেন স্কালোনি, ‘মেসি আগামীকাল (১ এপ্রিল বাংলাদেশ সময় ভোরে) শুরু থেকে খেলবে। চেনাজানা বেশির ভাগ খেলোয়াড়ই খেলবে।’
মৌরিতানিয়ার বিপক্ষে নিয়মিত একাদশে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন স্কালোনি। সেটা যে ‘অন্যদেরও সুযোগ দিতে’, তা আজ সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন তিনি। তবে স্কালোনি বিশ্বকাপ স্কোয়াডের মোটামুটি একটি রূপরেখা দাঁড় করিয়েছেন সেটাও বোঝা গেল তাঁর কথায়, ‘আমরা এরই মধ্যে ৫৫ জনের প্রাথমিক তালিকা আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা সেটি ফিফার কাছে জমা দেবে। খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করে তালিকায় কাটছাঁট করা হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে শেষ মুহূর্তে।’
মৌরিতানিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে ভালো খেলতে না পারার অতৃপ্তি আছে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের মধ্যে। স্কালোনি এ নিয়ে বলেছেন, ‘ইতিবাচক বিষয় হলো, খেলোয়াড়েরা নিজেরা বুঝতে পেরেছে যে আমরা ম্যাচটি ভালো খেলিনি। আশা করি সামনের ম্যাচে দল চিরচেনা রূপে ফিরবে।’
সংবাদ সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে ২৩ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড হোয়াকিন পানিচেল্লির সর্বশেষ অবস্থা সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হয়েছিল স্কালোনির কাছে। চোটের কারণে বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গেছে তাঁর। দুঃখ প্রকাশ করে স্কালোনি বলেন, ‘বিষয়টি মানা খুব কঠিন। সে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল, যা ছিল খুবই হৃদয়বিদারক। এটা তার প্রাপ্য ছিল না। আমরা তাকে বলেছি যে তার সামনে আরও সুযোগ আসবে...সত্যি বলতে, এটা আমাদের জন্য বড় একটি ধাক্কা।’
বাংলাদেশ সময় ১ এপ্রিল ভোর ৫টা ১৫ মিনিটে জাম্বিয়ার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। স্কালোনি জানান, বিশ্বকাপের আগে আরও দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। একটি ম্যাচ হবে সার্বিয়ার বিপক্ষে। অন্য প্রতিপক্ষ এখনো চূড়ান্ত হয়নি। এ ম্যাচ দুটির বিশেষত্ব হলো চূড়ান্ত হয়ে যাওয়া ২৬ জনের মূল দল নিয়ে প্রীতি ম্যাচ দুটি খেলবেন স্কালোনি। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম এর আগে জানিয়েছিল, ঘরের বাইরে এ দুটি ম্যাচ খেলবে স্কালোনির দল।