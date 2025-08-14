জোতার জন্য বিশ্বকাপ বোনাসের টাকা দেবেন চেলসির খেলোয়াড়েরা

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত লিভারপুল ফুটবলার দিয়েগো জোতার পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দল চেলসি। দ্য অ্যাথলেটিক জানিয়েছে, ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপজয়ী চেলসির খেলোয়াড়েরা তাঁদের বোনাসের একটি অংশ জোতা ও তাঁর ভাই আন্দ্রে সিলভার পরিবারকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
গত ৩ জুলাই স্পেনে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান ২৮ বছর বয়সী পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড জোতা, গাড়িতে থাকা তাঁর ভাই সিলভাও ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান। ফুটবলবিশ্বকে শোকাভিভূত করা ওই দুর্ঘটনার ১০ দিন পর যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ জেতে চেলসি।
প্রথমবারের মতো ৩২ দল নিয়ে আয়োজিত ক্লাব বিশ্বকাপে ছিল বড় অঙ্কের বোনাস। চ্যাম্পিয়ন হিসেবে চেলসি পেয়েছে মোট ১ কোটি ৫৫ লাখ মার্কিন ডলার।
যা ক্লাব কর্তৃপক্ষ দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেবে বলে জানিয়েছে। এতে জনপ্রতি ৫ লাখ মার্কিন ডলারের বেশি করে পাবেন ফুটবলারেরা।
দ্য অ্যাথলেটিক জানিয়েছে, বোনাসের একটি অংশ জোতা ও সিলভার পরিবারকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত চেলসির খেলোয়াড় ও ক্লাব কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে নিয়েছে।
মৃত্যুর আগে জোতা শেষ পাঁচ মৌসুম যে ক্লাবে কাটিয়েছেন, সেই লিভারপুলও তাঁর স্মরণে নানা উদ্যোগ নিয়েছে। ২০২৫-২৬ মৌসুমে লিভারপুলের খেলোয়াড়েরা জোতার জার্সি নম্বর স্মরণ করে ‘ফরএভার ২০’ জার্সি পরবেন।
লিভারপুলের অফিশিয়াল দাতব্য প্রতিষ্ঠান এলএফসি ফাউন্ডেশন তাঁর সম্মানে একটি তৃণমূল ফুটবল কার্যক্রম চালু করবে।