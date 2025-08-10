সালাহ-ম্যাক অ্যালিস্টারের পেনাল্টি মিস, ইতিহাসে প্রথম কমিউনিটি শিল্ড জিতল প্যালেস

কমিউনিটি শিল্ডের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচটা নির্ধারিত সময়েই জিততে পারত লিভারপুল। দুইবার এগিয়েও গিয়েছিল তারা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় ক্রিস্টাল প্যালেস। পিছিয়ে পড়া ম্যাচটি তারা শেষ করে ২-২ গোলের সমতায়।
কমিউনিটি শিল্ডের নিয়মে অতিরিক্ত সময় না থাকায় ম্যাচ চলে যায় সরাসরি টাইব্রেকারে। আর পেনাল্টি শুটআউটেই বাজিমাত করে এফএ কাপ চ্যাম্পিয়নরা। প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলকে ৩-২ গোলে হারিয়ে জিতে নিয়েছে নিজেদের ইতিহাসে প্রথম কমিউনিটি শিল্ড। পেনাল্টি শুটআউটে লিভারপুলের হয়ে গোল করতে ব্যর্থ হয়েছে মোহাম্মাদ সালাহ, আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার এবং হার্ভি এলিয়ট। দুটি শট ঠেকিয়েছেন প্যালেস গোলরক্ষক ডিন হেন্ডারসন।
শিরোপা না জিতলেও এই ম্যাচ দিয়ে দলে আসা নতুন তারকাদের বাজিয়ে দেখল প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়নরা। লিভারপুলের হয়ে দুটি গোলই করেছেন দলে আসা দুই নতুন তারকা উগো একিতিকে ও জেরেমি ফ্রিমপং। প্রথম গোলে সহায়তা করেছেন আরেক নতুন ফ্লোরিয়ান ভির্টৎস।
এদিন ম্যাচের শুরুতেই স্মরণ করা হয় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত লিভারপুল তারকা দিয়োগো জোতা ও তাঁর ভাই আন্দ্রেকে। আর ম্যাচে প্রথম মিনিট থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলা লিভারপুলের এগিয়ে যেতে সময় লাগে মাত্র ৪ মিনিট। লিভারপুলের এই গোলটি এসেছে দলের দুই নতুন রিক্রুট ভির্টৎস ও একিতিকের দারুণ বোঝাপড়ায়।
বাঁ প্রান্ত দিয়ে গড়া এক আক্রমণে বল দেওয়া নেওয়া করেন ভির্টৎস ও একিতিকে।
এরপর দুই ডিফেন্ডারকে ফাঁকি দিয়ে নেওয়া দারুণ এক শটে লক্ষ্যভেদ করেন ২৩ বছর বয়সী এই ফরাসি ফরোয়ার্ড। এগিয়ে যাওয়ার পর দ্রুত আরও কয়েকবার আক্রমণে যায় লিভারপুল, যদিও সেসব আক্রমণ শেষ পর্যন্ত পরিণতি পায়নি। ১৪ মিনিটে লিভারপুলের দারুণ এক আক্রমণ ঠেকিয়ে প্যালেসকে নিশ্চিত গোল খাওয়া থেকে রক্ষা করেন ডিন হেন্ডারসন।
পরের মিনিটেই ওয়ান অন ওয়ানে লিভারপুলকে রক্ষা করেন আলিসন। কিন্তু একই আক্রমণে ইসমাইলা সারকে বক্সের ভেতর ফাউল করে ক্রিস্টালকে পেনাল্টি উপহার দিয়ে বসেন ভার্জিল ফন ডাইক। পেনাল্টিতে কোনো ভুল করেননি জাঁ-ফিলিপ মাতেতা। গোল করে সমতায় ফেরান দলকে।
তবে এই গোলের রেশ কাটার আগে ফের ওয়েম্বলি মাতিয়ে গোল করেন লিভারপুলের আরেক নতুন রিক্রুট জেরেমি ফ্রিমপং। দমিনিক সোবোসলাইয়ের লম্বা করে বাড়ানো বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত এক ফিনিশিংয়ে দূরের পোস্ট দিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন এই ডাচ রাইটব্যাক। বিরতির আগে বাকি সময়েও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল লিভারপুলের কাছে, তবে প্রথমার্ধে ব্যবধান আর বাড়াতে পারেনি আর্নে স্লটের দল।
বিরতির পরও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল লিভারপুলের দখলে। তবে একপর্যায়ে ঘুরে দাঁড়ানোর আভাস দিয়ে পরপর বেশি কয়বার আক্রমণে যায় ক্রিস্টাল। কয়েকবার কাছাকাছি গিয়েও গোল পেতে ব্যর্থ হয় তারা। আক্রমণের ধারায় শেষ পর্যন্ত অবশ্য নিরাশ হতে হয়নি ক্রিস্টালকে। ম্যাচের ৭৭ মিনিটে গোল করে ম্যাচে ফের সমতা ফেরান ইসমাইলা সার। এরপর দুই দল চেষ্টা করেও আর গোল করতে পারেনি, ম্যাচ চলে যায় টাইব্রেকারে। পেনাল্টি শুটআউটে শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করে প্যালেস।