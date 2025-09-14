সিটি নাকি ইউনাইটেড, ডুবন্ত ম্যানচেস্টারে আজ সূর্য উঠবে কার

গত মৌসুম থেকেই ম্যানচেস্টারের আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা। এর আগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ধুঁকলেও শহরের পতাকাটাকে সমুন্নত রেখেছিল পেপ গার্দিওলার সিটি। স্প্যানিশ এই কোচের অধীন প্রিমিয়ার লিগে রীতিমতো রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল ম্যানচেস্টার শহরের নীল অংশের ক্লাবটি। সিটির কারণেই মূলত ম্যানচেস্টার তার আভিজাত্য ধরে রাখতে পেরেছিল। কিন্তু গত মৌসুমে অনেকটা আকস্মিকভাবে পতন হয় টানা চার প্রিমিয়ার লিগ জেতা দলটির।
কোনো শিরোপা ছাড়াই শেষ করতে হয় মৌসুম। সেই পতনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে এখনো। চলতি মৌসুমেও দুই ক্লাবের শুরুটা হয়েছে ভুলে যাওয়ার মতোই। প্রথম তিন ম্যাচের মধ্যে একটিতে জয়, একটিতে হার এবং অন্যটিতে ড্র করে পয়েন্ট টেবিলের ১১ নম্বরে আছে ইউনাইটেড। আর তিন ম্যাচে ১ জয় ও ২ হার নিয়ে সিটি আছে পয়েন্ট তালিকার ১৬ নম্বরে।
আর এমন দুরবস্থার মধ্যে আজ রাতে ‘ম্যানচেস্টার ডার্বি’তে একে অপরের মুখোমুখি হবে এই দুই দল। এখন নগর প্রতিদ্বন্দ্বীদের এই লড়াইয়ে বাজিমাত করে কারা ঘুরে দাঁড়িয়ে নতুন যাত্রা শুরু করবে, সেটাই দেখার অপেক্ষা।
এর আগে দুই দল সর্বশেষ মুখোমুখি হয়েছিল গত ৬ এপ্রিল, ওল্ড ট্রাফোর্ডে প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচে। ইউনাইটেডের তখন টেবিলের নিচের অর্ধে শেষ করা প্রায় নিশ্চিত, আর সিটির শিরোপা ধরে রাখার সম্ভাবনাও শেষ। ফলে দুই দলের লড়াইটাও হয়েছিল ম্যাড়ম্যাড়ে। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়েছিল গোলশূন্য ড্রয়ে।
তবে গত মৌসুমে সিটির মাঠের সর্বশেষ লড়াই থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারে ইউনাইটেড। ইতিহাদের নাটকীয়তায় ভরপুর ম্যাচটি শেষ হয়েছিল ইউনাইটেডের ২-১ গোলের জয়ে। ১৫ ডিসেম্বরের সেই ম্যাচে ইওস্কো গাভার্দিওলের গোলে শুরুতে এগিয়ে যায় সিটি। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় ইউনাইটেড। ৮৮তম মিনিটে ব্রুনো ফার্নান্দেজের পেনাল্টিতে সমতায় ফেরে ‘রেড ডেভিল’রা। আর ৯০তম মিনিটে আমাদ দিয়ালো গোল করে ইউনাইটেডকে এনে দেন অবিশ্বাস্য এক জয়।
শুধু ইতিহাদের শেষ ম্যাচই নয়, দুই দলের মুখোমুখি লড়াই থেকেও অনুপ্রেরণা নিতে পারে ইউনাইটেড। আজকের আগে ১৯৬টি ম্যানচেস্টার ডার্বি ম্যাচের ৭৯টিই জিতেছে ইউনাইটেড এবং সিটি জয় পেয়েছে ৬১ ম্যাচে এবং ড্র হয়েছে বাকি ৫৬ ম্যাচ।
এই ম্যাচ সামনে রেখে শিষ্যদের সতর্ক করে সিটি পেপ গার্দিওলা বলেছেন, ‘ইউনাইটেডের বিপক্ষে খেলা সব সময়ই (বিপজ্জনক)। ইউনাইটেড মানে ইউনাইটেড। ওদের দলে ভালো খেলোয়াড় আছে। শুধু গত এক দশকে তারা কত খরচ করেছে, সেটাই দেখুন! ওরা অবশ্যই আমাদের হারাতে পারে। আমরা কি কাল হারতে চাই? না, কারণ, আমাদের পয়েন্ট দরকার, আমাদের টানা দুই হারের ধারা ভাঙতে হবে।’
অন্যদিকে এই ম্যাচের গার্দিওলার সঙ্গে তুলনা নিয়ে ইউনাইটেড কোচ রুবেন আমোরিম বলেছেন, ‘আপনি তুলনা করতে পারেন না। লোকটা তো সব সময় জিতে এসেছে। সে না জিতলেও এখন আরাম করতে পারে। কিন্তু আমাকে প্রতিদিনই প্রমাণ করতে হয় আর আমি এতে খুবই স্বচ্ছন্দ। আমাকে যদি গার্দিওলার সঙ্গে তুলনা করেন, সেটা একেবারেই হাস্যকর হবে।’