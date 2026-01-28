রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে গোল করছেন বেনফিকার গোলরক্ষক আনাতলি ত্রুবিন
ফুটবল

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

গোলকিপারের গোলে প্লে–অফে বেনফিকা, রিয়াল–পিএসজিও প্লে–অফে, সরাসরি শেষ ষোলোতে কারা

খেলা ডেস্ক

১৮ ম্যাচের ১৭টিই শেষ। খেলা চলছিল শুধু বেনফিকা ও রিয়াল মাদ্রিদের। ঘরের মাঠে রিয়ালের বিপক্ষে ৩–২ গোলে এগিয়ে জোসে মরিনিওর বেনফিকা। তবে এই ব্যবধান যথেষ্ট ছিল না পর্তুগিজ ক্লাবটির চ্যাম্পিয়নস লিগে টিকে থাকতে। দলটির দরকার ছিল আরেকটি গোল। অন্যদিকে রিয়ালেরও দরকার ছিল একটি গোল। ম্যাচ ড্র হলেই ম্যানচেস্টার সিটিকে টপকে শীর্ষ আটে থেকে সরাসরি শেষ ষোলোতে জায়গা পাবে টুর্নামেন্টের সবচেয়ে সফল দলটি।

এরপরই নাটক, যোগ করা সময়ে রিয়ালের দুজন লাল কার্ড দেখলেন। আর যোগ করা সময়েরঅষ্টম মিনিটে ফ্রি কিক থেকে পাওয়া বলে হেড করে গোল করে বেনফিকাকে নকআউট পর্বে তুলে দিলেন গোলকিপার আনাতলি ত্রুবিন। ৪–২ গোলে জিতে গোল ব্যবধানে মার্শেইকে বিদায় করে ২৪তম হয়ে নকআউট প্লে–অফে বেনফিকা। আর হেরে রিয়াল নবম হয়ে জায়গা পেল নকআউট প্লে–অফেই। যেখানে তাদের সঙ্গী বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পিএসজিও।

৮ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট রিয়ালের। দলটি হয়েছে নবম। ১৪ পয়েন্ট নিয়ে দশে পিএসজি। বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা জয় পেলে সরাসরি শেষ ষোলোতে জায়গা পেত। ঘরের মাঠে ইংলিশ ক্লাব নিউক্যাসলের সঙ্গে ড্র করেছে পিএসজি।

চমক দেখিয়ে নকআউট প্লে–অফে উঠে গেছে নরওয়ের বোডো/গ্লিমট। আজ মাদ্রিদে গিয়ে আতলেতিকো মাদ্রিদকে ২–১ গোলে হারিয়েছে ক্লাবটি।

কাইরাত আলমাতিকে হারিয়ে আটে আট করে শীর্ষে থেকে লিগ পর্ব শেষ করেছে আর্সেনাল। দিনের সবচেয়ে বড় জয়টি পেয়েছে লিভারপুল। কারাবাগকে ৬–০ গোলে হারিয়েছে অল রেডরা।

সরাসরি শেষ ষোলোতে (শীর্ষ ৮)

আর্সেনাল, বায়ার্ন মিউনিখ, লিভারপুল, টটেনহাম, বার্সেলোনা, চেলসি, স্পোর্তিং সিপি ও ম্যানচেস্টার সিটি।

নকআউট প্লে–অফে (৯ থেকে ২৪)

রিয়াল মাদ্রিদ, ইন্টার মিলান, পিএসজি, নিউক্যাসল, জুভেন্টাস, আতলেতিকো মাদ্রিদ, আতালান্তা, লেভারকুসেন, বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, অলিম্পিয়াকোস, ক্লাব ব্রুগা, গালাতাসারাই, মোনাকো, কারাবাগ, বোডো/গ্লিমট ও বেনফিকা

বাদ

মার্শেই, পাফোস, ইউনিয়ন সেঁ–জিলোয়াস, পিএসভি আইন্দহফেন, বিলবাও, নাপোলি, কোপেনহেগেন, আয়াক্স, ফ্রাঙ্কফুর্ট, স্লাভিয়া প্রাগ, ভিয়ারিয়াল ও কাইরাত আলমাতি।
একনজরে ফল

পিএসজি ১-১ নিউক্যাসল

ম্যান সিটি ২-০ গালাতাসারাই

লিভারপুল ৬-০ কারাবাগ

ডর্টমুন্ড ০-২ ইন্টার মিলান

বার্সেলোনা ৪-১ কোপেনহেগেন

আর্সেনাল ৩-২ কাইরাত

লেভারকুসেন ৩-০ ভিয়ারিয়াল

আতলেতিকো ১-২ বোডো/গ্লিমট

বেনফিকা ৪-২ রিয়াল মাদ্রিদ

ফ্রাঙ্কফুর্ট ০-২ টটেনহাম

ব্রুগা ৩-০ মার্শেই

পিএসভি ১-২ বায়ার্ন

আয়াক্স ১-২ অলিম্পিয়াকোস

নাপোলি ২-৩ চেলসি

মোনাকো ০-০ জুভেন্টাস

ইউনিয়ন ১-০ আতালান্তা

বিলবাও ২-৩ স্পোর্তিং সিপি

পাফোস ৪-১ স্লাভিয়া প্রাগ

