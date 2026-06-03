সাগরিকার সুযোগ মিস...

বাংলাদেশ ১: ১ নেপাল
সাগরিকার সুযোগ ছিল বাংলাদেশকে এগিয়ে দেওয়ার। কিন্তু পারলেন না! ম্যাচের ৭৮ মিনিটে নেপাল অধিনায়ক গোলকিপার সুব্বা লাফিয়ে উঠে ঘুষি মেরে সাগরিকার শটটি ফিরিয়ে দিলেন। এই সেভটি ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিতে পারে।
বাংলাদেশ ১: ১ নেপাল
৬৯ মিনিটে নেপালের সারু লিম্বু গোলের উদ্দেশে দারুণ একটি শট নিয়েছিলেন। তাঁর বাকানো শট গোলপোস্টের খানিকটা ওপর থেকে চলে যায়।
এর মিনিটখানেক আগেও একটি আক্রমণ করে নেপাল। সেটি আটকে দেন গোলকিপার মিলি।
বাংলাদেশ ১: ১ নেপাল
দ্বিতীয়ার্ধে নেপাল–বাংলাদেশ দুই দলই পালাক্রমে সুযোগ তৈরি করছে এবং গোলের লক্ষ্যে শট মারছে। যদিও এখনো কোনো দলই গোল পায়নি।
বাংলাদেশ ১: ১ নেপাল
অল্পের জন্য দ্বিতীয় গোল হজম থেকে বাঁচল বাংলাদেশ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই নেপালের রেখা বাংলাদেশ গোলকিপারকে ফাঁকি দিয়ে বল ফাঁকা জালের দিকে ঠেলেছিলেন। বল পোস্টে লেগে দিক পরিবর্তন করায় বেঁচে যায় বাংলাদেশ।
বাংলাদেশ ১: ১ নেপাল
কোথাও যেন খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছিল না ঋতুপর্ণাকে! ধারাভাষ্যকক্ষেও আলোচনা হচ্ছিল, ঠিক কতবার ঋতুপর্ণা বলে স্পর্শ করতে পেরেছেন। এমন সময়েও দারুণ এক গোল করে বাংলাদেশকে ম্যাচে ফেরালেন ঋতুপর্ণা। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে কর্নার থেকে করেছেন অলিম্পিক গোল, মানে সরাসরি কর্নার থেকে গোল করেছেন।
এই গোলের পর মাঠে উজ্জীবিত বাংলাদেশকেই দেখা যাচ্ছে। প্রথমার্ধ শেষে ম্যাচ এখন ১–১ সমতায়।
ব্যবধানটা ২–০ হতে পারত! তবে ৩৬ মিনিটে প্রীতি রাজের দূরপাল্লার শট লাগল পোস্টে। গোলকিপার মিলিও কিছুটা ক্রেডিট পাবেন। তাঁর হাতে লেগেই বল পোস্টে লেগেছে।
এখনো বলার মতো কোনো আক্রমণ করতেই পারেনি বাংলাদেশ।
ম্যাচের ২৩ মিনিটে এগিয়ে গেল নেপাল। কর্নার থেকে গোল করেছেন নেপালের গীতা রানা।
কর্নারটি করেছিলেন দীপা শাহি। তাঁর করা ক্রসে পায়ের টোকা দিয়ে বলটিকে জালের ভেতরে পাঠিয়ে দেন গীতা।
ম্যাচ শুরু হতে না হতেই নেপালের আক্রমণে চাপে বাংলাদেশ। বল দখলেও এগিয়ে নেপাল। আক্রমণ দূরে থাক আপাতত আফঈদারা ব্যস্ত আক্রমণ ঠেকাতে।
মিলি আক্তার (গোলরক্ষক), আফঈদা খন্দকার, কোহাতি কিসকু, মৌমিতা খাতুন, সুরভী আক্তার আফরিন, শামসুন্নাহার সিনিয়র, মারিয়া মান্দা, সুরভী আকন্দ প্রীতি, উমেলাহ মারমা, ঋতুপর্ণা চাকমা ও আনিকা রানিয়া সিদ্দিকা।
গোয়ার মারগাঁওয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে আজ অষ্টম নারী সাফের প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ ও নেপাল। আজ হারলেই সাফের মঞ্চে লাল-সবুজের প্রতিনিধিদের চার বছরের গৌরবময় রাজত্বের অবসান ঘটবে। কিন্তু জয় পেলে টানা তৃতীয়বারের মতো শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ টিকিট কাটবে ফাইনালের।
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