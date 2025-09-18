৬ মিনিটেই ইতিহাসে সালাহ, কেইনের লাগল ৬৩ মিনিট

চ্যাম্পিয়নস লিগে নতুন মৌসুমে স্কোরলাইনে নাম লেখাতে দেরি করেননি মোহাম্মদ সালাহ—সময় নিয়েছেন মাত্র ৬ মিনিট। অ্যানফিল্ডে গতকাল রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে নতুন মৌসুমে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আতলেতিকো মাদ্রিদকে ৩-২ গোলে হারায় লিভারপুল। ম্যাচের ৬ মিনিটের মধ্যে গোল করানোর পাশাপাশি মিসরীয় ফরোয়ার্ড নিজেও একটি গোল করেন। আর তাতেই দারুণ এক রেকর্ড গড়েছেন লিভারপুল কিংবদন্তি।
৪ মিনিটে সালাহর ফ্রি–কিক লিভারপুল লেফট ব্যাক অ্যান্ড্রু রবার্টসনের পায়ে লেগে জালে জড়ায়। দুই মিনিট পরই বক্সের ভেতর থেকে দারুণ ফিনিশিংয়ে গোল করেন সালাহ। ‘অপ্টা’ জানিয়েছে, সালাহ চ্যাম্পিয়নস লিগের ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে কোনো ইংলিশ ক্লাবের হয়ে ম্যাচের প্রথম ৬ মিনিটের মধ্যে গোল করার পাশাপাশি গোল করালেন। যেকোনো ক্লাবের হিসাবে সালাহ এই তালিকায় তৃতীয়। এর আগে মারিয়ানো বোমবার্দা ও করিম বেনজেমা প্রথম ৬ মিনিটের মধ্যে গোল করার পাশাপাশি গোল করিয়েছেন।
চ্যাম্পিয়নস লিগ ক্যারিয়ারে এটা সালাহর ৪৮তম গোল। এ প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় ১২তম স্থানে উঠে এলেন। সালাহর জন্য রাতটা আসলেও ঐতিহাসিক ছিল। চ্যাম্পিয়নস লিগে লিভারপুলের হয়ে সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার তালিকায় স্টিভেন জেরার্ডকে (৭৩) পেছনে ফেলেছেন এই তারকা। ৭৪ ম্যাচ খেলা সালাহর সামনে শুধু জেমি ক্যারাঘার। চলতি বছর প্রিমিয়ার লিগ থেকে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সরাসরি ২৫ গোলে অবদান রাখলেন সালাহ। নিজে ১৭ গোল করার পাশাপাশি ৮টি গোল করিয়েছেন।
একই রাতে আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় রেকর্ড গড়েন বায়ার্ন মিউনিখের স্ট্রাইকার হ্যারি কেইন। চেলসির বিপক্ষে বায়ার্ন মিউনিখের ৩-১ গোলের জয়ে জোড়া গোল করেন এই ইংলিশ স্ট্রাইকার। ২৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোলের পর ৬৩ মিনিটে আরও একটি গোল করেন।
চ্যাম্পিয়নস লিগে ইংলিশ খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গোলে অবদান এখন কেইনের (৫৩)। ৫৮ ম্যাচে ৪২ গোল করার পাশাপাশি ১১ গোল করিয়েছেন। এই তালিকায় ডেভিড বেকহামকে পেছনে ফেললেন কেইন। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও নেইমারের পর তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগে দুটি আলাদা ক্লাবের হয়ে ন্যূনতম ২০টি করে গোল করলেন টটেনহাম থেকে বায়ার্নে যোগ দেওয়া কেইন। এ মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৬ ম্যাচে ১০ গোল করার পাশাপাশি ৩টি গোলও বানিয়েছেন কেইন।
জয়ের পর ডিএজেডএনকে কেইন বলেছেন, ‘খুব ভালো একটি দলের বিপক্ষে উঁচুমানের পারফরম্যান্স ছিল। আমরা ক্লাব বিশ্বকাপজয়ীদের বিপক্ষে খেলছি—ম্যাচের আগের আমরা এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিয়েছি। শুরু থেকেই আমাদের ভালো খেলতে হতো এবং সেটা পেরেছি।’