ভারতকে হারানোয় ২ কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা ক্রীড়া উপদেষ্টার

জাতীয় স্টেডিয়ামে গতকাল পুরো সময় বাংলাদেশের খেলা উপভোগ করেছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। ভারতের বিপক্ষে জয়ের পর খেলোয়াড়দের ড্রেসিংরুমের উদ্যাপনেও শামিল হয়েছেন। সেখানেই ফুটবল দলের জন্য দুই কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন আসিফ মাহমুদ।
পুরস্কারের ঘোষণা শুনে ফুটবলারাও অনুপ্রাণিত। জাতীয় দলের টিম ম্যানেজার আমের খান বলেন, ‘উপদেষ্টা দুই কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। তাঁর এই ঘোষণায় ফুটবলাররা অনুপ্রাণিত।’
এর আগে নারী ফুটবল দলকে দুই দফায় দেড় কোটি টাকার পুরস্কার দেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা। গত বছর সাফ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য এক কোটি এবং এশিয়া কাপে কোয়ালিফাই করায় ৫০ লাখ টাকা পুরস্কার পান ঋতুপর্ণা চাকমা-মনিকা চাকমারা। এবার ছেলেদের জাতীয় ফুটবল দলের জন্য দিলেন পুরস্কারের ঘোষণা। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচে গতকাল রাতে ভারতকে ১–০ গোলে হারায় বাংলাদেশ।
এ বছর কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এটাই বাংলাদেশের প্রথম জয়। সব মিলিয়ে ২০২৫ সালে আট ম্যাচ খেলে দুটিতে জিতেছে বাংলাদেশ। এর আগে জুনে ভুটানকে প্রীতি ম্যাচে হারান হামজা চৌধুরীরা।