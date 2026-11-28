একসময় তাঁকে ঘিরে ছিল উচ্চাশা। ক্লাব ফুটবলে, আর্জেন্টিনা দলেও।
কিন্তু সেই আলেহান্দ্রো গারনাচো এখন অ্যাস্টন ভিলার একাদশে তো দূরের কথা, জায়গা পাচ্ছেন না ১২ জনের বদলি খেলোয়াড়ের তালিকাতেও। চেলসি থেকে ধারে ভিলায় যোগ দেওয়ার চার মাসের মাথায় তাঁর ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত।
দ্য অ্যাথলেটিকের প্রতিবেদন বলছে, জানুয়ারির দলবদলে গারনাচোকে ছেড়ে দিতে পারে ইংলিশ ক্লাবটি। চাইলেই যে বিদায় করা যাবে, তা নয়। চেলসির সঙ্গে সমঝোতা এবং বিদেশি কোনো ক্লাবের আগ্রহ—দুটিই প্রয়োজন। কারণ, মৌসুম শেষ হওয়ার আগে ধারের চুক্তি বাতিলের একতরফা সুযোগ নেই।
ভিলায় গারনাচোর এমন দুর্দশা অবশ্য শুরু থেকেই কিছুটা আঁচ করা যাচ্ছিল। জুলাইয়ে চেলসি থেকে ধারে যোগ দেওয়ার পর ফিটনেস ও ছন্দ ফিরে পেতে তাঁকে বেগ পেতে হয়েছে। প্রাক্-মৌসুমে মাথায় চোট পাওয়াও তাঁর প্রস্তুতিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এরপর যেটুকু নিজেকে তুলে ধরার সুযোগ এসেছে, তাতে কোচ উনাই এমেরির আস্থা অর্জন করতে পারেননি।
পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে গারনাচোর কী দুর্দিন চলছে। এবারের প্রিমিয়ার লিগে চার ম্যাচে বদলি নামানো হয়েছে গারনাচো, খেলেছেন মাত্র ৩৪ মিনিট। কোনো গোল নেই, নেই কোনো অ্যাসিস্টও। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়েও তাঁর প্লেয়িং টাইম এক শ মিনিট হয়নি। সাত ম্যাচে মাঠে ছিলেন মোটে ৯৫ মিনিট। সর্বশেষ ৩১ অক্টোবর ফুলহামের বিপক্ষে তিন মিনিটের জন্য মাঠে নেমেছিলেন। এর পর থেকে প্রায় এক মাস ধরে মাঠের বাইরে।
গত সপ্তাহে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ খেলতে গালাতাসারাইয়ে গিয়েছিল অ্যাস্টন ভিলা। ম্যাচের জন্য মোট ১২ জন খেলোয়াড় নিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল এমেরির। তিনি দুজন গোলকিপারসহ ১১ জন নিয়ে তুরস্কে গেছেন, সুযোগ থাকার পরও গারনাচোকে রেখে গেছেন ইংল্যান্ডে!
অথচ ভিলায় যাওয়ার সময় দৃশ্যপট ছিল ভিন্ন। চেলসি তাঁকে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে কিনেছিল ৪ কোটি পাউন্ডে। এরপর ধার দেয় ভিলার কাছে। ধারের চুক্তিতে শর্তসাপেক্ষে স্থায়ীভাবে কিনে নেওয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল, যার অঙ্ক প্রায় ৪ কোটি ২৫ লাখ পাউন্ড। শর্তটি পূরণ করতে প্রয়োজনীয় ম্যাচসংখ্যা এতটাই নাগালের মধ্যে ছিল যে চেলসি তাঁকে কার্যত স্থায়ীভাবে বিক্রি হয়ে গেছেন বলেই ধরে নিয়েছিল। কিন্তু এখন সেই সম্ভাবনাই ফিকে।
ইউনাইটেডে গারনাচোর উত্থান ছিল বেশ দ্রুত। ২০২২-২৩ মৌসুমে তরুণ হিসেবে নজর কাড়ার পর পরের মৌসুমে নিয়মিত একাদশে জায়গা করে নেন। ২০২৩-২৪ মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৫০ ম্যাচে করেন ১০ গোল। এভারটনের বিপক্ষে তাঁর বাইসাইকেল কিকের গোল কিংবা এফএ কাপের ফাইনালে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে গোল—দুটিতে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা দেখিয়েছিলেন ক্লাব ও জাতীয় দল সমর্থকদের।
ইউনাইটেডের ৪ মৌসুমের ক্যারিয়ারে সব মিলিয়ে ১৪৪ ম্যাচে করেন ২৬ গোল, অ্যাসিস্টসহ মোট অবদান ৪৮ গোলের। কিন্তু চেলসিতে নাম লেখানোর পর নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। প্রথম মৌসুমে ৪৩ ম্যাচে আট গোল করলেও একাদশে জায়গা পাকা করতে পারেননি। তারপরই সেখান থেকে বিদায় নিয়ে এখন অ্যাস্টন ভিলায় প্রায় হারিয়েই গেছেন!
গারনাচোর আর্জেন্টিনা–অধ্যায়ও আলাদা কিছু নয়। ২০২৩ সালে জাতীয় দলে অভিষেকের পর তাঁকে ভবিষ্যতের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছিল। ২০২৪ কোপা আমেরিকার দলে জায়গা পেয়েছিলেন। তবে টুর্নামেন্টে খেলেছেন মাত্র এক ম্যাচ, পেরুর বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ৬৬ মিনিট। কোচ লিওনেল স্কালোনিও তখন বলেছিলেন, গারনাচোকে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়নি, তাই নিজের সামর্থ্য পুরোপুরি দেখাতে পারেননি।
কিন্তু সেই সময় আর সেভাবে আসেনি। অপ্টার পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আর্জেন্টিনার হয়ে তিন ম্যাচে মাত্র ৪২ মিনিট খেলেছেন গারনাচো। আট ম্যাচে ছিলেন অব্যবহৃত বদলি। শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দলেও জায়গা হয়নি তাঁর। অর্থাৎ একদিকে ক্লাবে খেলার সুযোগ কমেছে, অন্যদিকে জাতীয় দলেও নিজের অবস্থান শক্ত করতে পারেননি।
এখন ২২ বছর বয়সী গারনাচোর সামনে নতুন করে ক্যারিয়ার গুছিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ। এমেরি অবশ্য শুক্রবার বলেছেন, গারনাচো ভালো অনুশীলন করছেন এবং তাঁর প্রতি সম্মান আছে। জানুয়ারির দলবদল নিয়ে এখনই ভাবছেন না বলেও জানিয়েছেন ভিলা কোচ। কিন্তু মাঠে সুযোগ না পাওয়া আর দলবদলের সম্ভাবনা—দুটিই বলছে, গারনাচোর জন্য সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না। একসময় যাঁকে ঘিরে ইউনাইটেড ও আর্জেন্টিনার ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা হয়েছিল, সেই তরুণ এখন নিজেকে হারিয়ে খুঁজছেন।