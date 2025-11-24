লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো
ফুটবল

মেসি-রোনালদো: গোল, অ্যাসিস্ট, হ্যাটট্রিকে কে কোথায় এগিয়ে

খেলা ডেস্ক

একজনের বয়স ৩৮, অন্যজনের ৪০। দুজনের কাউকে দেখেই অবশ্য মনে হয় না, তাঁদের এত বয়স হয়ে গেছে। আর মাঠের পারফরম্যান্স দেখে তো এ রকম কিছু মনে হওয়ার কোনো কারণই নেই। বলা হচ্ছে ফুটবল ইতিহাসের দুই কিংবদন্তির কথা—লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো!

এই দেখুন না, গত রাত আর আজ ভোরেও মাঠে নেমে দুজনের কী দাপট! সৌদি প্রো লিগে আল নাসরের হয়ে আল খালিজের বিপক্ষে ম্যাচের যোগ হওয়া সময়ে বাইসাইকেল কিকে দুর্দান্ত এক গোল করেছেন রোনালদো। হাজার গোলের পথে ছুটে চলা পর্তুগিজ তারকার এ নিয়ে ক্যারিয়ার গোলসংখ্যা হলো ৯৫৪টি।

লিওনেল মেসি। ইন্টার মায়ামির ম্যাচে আজ তিনটি গোল করিয়েছেন মেসি

কম যান না মেসিও। ইন্টার মায়ামির হয়ে মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্স সেমিফাইনালে সিনসিনাটি এফসিকে ৪-০ গোলে হারানোর ম্যাচে আর্জেন্টাইন মহাতারকা নিজে করলেন একটি গোল। সতীর্থদের দিয়ে করালেন আরও তিনটি। ফলে মেসির ক্যারিয়ার-অ্যাসিস্ট (গোলে সহায়তা) এখন ৪০৪টি। সঙ্গে ৮৯৬ গোল তো আছেই। সব মিলিয়ে ক্যারিয়ারে ১৩০০ গোলে অবদান সর্বকালের অন্যতম সেরা এই খেলোয়াড়ের।

এই বয়সেও ফুটবলের দুই মহাতারকার এমন পারফরম্যান্স বুঝিয়ে দেয়, আসলে বাকিদের চেয়ে তাঁরা কতটা এগিয়ে। দেখে কে বলবে, ফুটবলে এখন এমবাপ্পে-হলান্ডদের যুগ চলছে। চলছে ভিনিসিয়ুস-ইয়ামালদের সময়। তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখনো খবরের শিরোনাম সেই মেসি এবং রোনালদো! এখনো যেন দুজন একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী, চলছে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার লড়াই।

