তিন গোলে পিছিয়েও কিংসকে রুখে ফকিরেরপুলের জয়ের সমান ড্র

৩২ মিনিটের মধ্যে তিন গোলে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত জিততে পারেনি বসুন্ধরা কিংস। প্রত্যাবর্তনের দুর্দান্ত গল্প লিখে শেষ ১৪ মিনিটে তিন গোল করে ম্যাচটা ড্র করেছে ফকিরেরপুল। তাই মানিকগঞ্জে আজ ড্র দিয়েই বাংলাদেশ লিগের প্রথম পর্ব শেষ করতে হয়েছে কিংসকে।
কুমিল্লায় প্রথম পর্বের শেষ রাউন্ডে অবশ্য জয় পেয়েছে আবাহনী লিমিটেড। আরামবাগের বিপক্ষে তাদের জয় ৩-০ গোলে। সুলেমান দিয়াবাতে দুটি ও ব্রুনো একটি গোল করেছেন। ফর্টিস এফসি ২-০ গোলে হারিয়েছে পিডব্লুডিকে। পুলিশ ও রহমতগঞ্জ ড্র করেছে ১-১ গোলে।
প্রথম পর্ব শেষে ৯ ম্যাচে সমান ১৮ পয়েন্ট কিংস ও ফর্টিসের। গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় কিংস শীর্ষে, দুইয়ে ফর্টিস। লিগের প্রথম পর্বে সবচেয়ে বড় চমক ফর্টিস; যারা ৯ ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটি হেরেছে, ড্র করেছে তিনটি। জয় ৫টি।
১৫ পয়েন্ট নিয়ে রহমতগঞ্জ তিনে। চারে থাকা পুলিশের পয়েন্ট ১৪। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে আবাহনী পাঁচে। ১০ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান ছয়ে।