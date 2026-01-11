মোহাম্মদ সালাহর দল আফকনের সেমিফাইনালে উঠেছে
ফুটবল

সালাহর চারে চার, মিসরের রইল বাকি দুই

খেলা ডেস্ক

‘জয়টা চমৎকার ছিল। তবে আগেও যেমনটা বলেছি, আমরা আমাদের দেশের জন্য লড়ছি।’

ম্যাচের শেষ বাঁশির পর মাঠে দাঁড়িয়ে সম্প্রচার চ্যানেলে বলা কথাগুলো মোহাম্মদ সালাহর। মাত্রই আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের (আফকন) কোয়ার্টার ফাইনালে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আইভরিকোস্টকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে সালাহর মিসর। এ জয়ে চার বছর পর আবারও মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে শেষ চারে উঠেছে তাঁর দল।

তবে সালাহ যেখানে পৌঁছাতে চান, তা এখনো দুই ধাপ দূরে। ২০১১ সাল থেকে জাতীয় দলে খেলছেন, এখন পর্যন্ত আফকন জেতা হয়নি তাঁর। ক্লাব ফুটবলে সম্ভাব্য প্রায় সব ট্রফি জিতে ফেলা সালাহ এখন প্রথমবার মিসরের হয়ে ট্রফি হাতে তোলার অপেক্ষায়।

মিসরের আফকন-স্বপ্নপূরণের পথে সালাহ নিজেই এখন বড় ভরসা। আইভরিকোস্টের বিপক্ষে দলের তৃতীয় গোলটি তাঁর (অন্য দুটি ওরম মারমুশ ও রামি রাবিয়ার)। এ নিয়ে এবারের আফকনে নিজের খেলা চার ম্যাচের চারটিতেই গোল করেছেন সালাহ। এর আগে শেষ ষোলোয় বেনিনের বিপক্ষে এবং গ্রুপ পর্বে জিম্বাবুয়ে ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে গোল করেছিলেন।

আইভরিকোস্টের বিপক্ষে মিসরের তৃতীয় গোলটি করেছেন সালাহ

সব মিলিয়ে আফকনে সালাহর গোলসংখ্যা ১০, যা মিসরের খেলোয়াড়দের মধ্যে যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। সালাহর মতো ১০ গোল আছে হোশাম হাসানের, যিনি বর্তমান মিসর দলের কোচ। সালাহ সেমিফাইনালে একটি গোল করতে পারলে হাসান আল-শাজলির সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ গোলের আসনে বসবেন।

১৪ জানুয়ারি ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে মিসরের প্রতিপক্ষ সেনেগাল। যে দলে আছেন লিভারপুলে তাঁর এক সময়ের সতীর্থ সাদিও মানে। সেনেগাল প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে মালিকে ১-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে।

এদিকে মিসরের সেমি নিশ্চিতের রাতে শেষ রাতে পৌঁছেছে নাইজেরিয়াও। মারাক্কেশে ভিক্টর ওশিমেন ও আকর অ্যাডামসের গোলে আলজেরিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়েছে নাইজেরিয়া। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ওশিমেনদের প্রতিপক্ষ স্বাগতিক মরক্কো।

