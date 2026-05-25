শীর্ষ ৫ লিগ থেকে কারা খেলবে ইউরোপে, অবনমন হলো কাদের

উত্থান, পতন ও নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে ইউরোপে ২০২৫–২৬ মৌসুমের ঘরোয়া লিগের আসর। নানা কারণে সদ্য শেষ হওয়া এ মৌসুম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
২২ বছর পর আর্সেনালের প্রিমিয়ার লিগ জয়, মোহাম্মদ সালাহর লিভারপুল ছেড়ে যাওয়া, ম্যানচেস্টার সিটি থেকে পেপ গার্দিওলার বিদায়, কোমোর চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা পাওয়া, হ্যারি কেইনের গোলবন্যা এবং অ্যাস্টন ভিলার ৪৪ বছর পর ইউরোপিয়ান ট্রফি জেতা এর মধ্যে অন্যতম।
বিশেষ করে গতকাল রাতে বিদায়বেলায় সালাহ ও গার্দিওলার কান্না ভক্ত–সমর্থকদের মন আরও অনেক দিন আর্দ্র করে রাখবে। তবে এসব হাসিকান্নার মধ্যেই ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগ থেকে কারা ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় খেলবে এবং কারা অবনমিত হবে, তা নিশ্চিত হয়ে গেছে। সেই তালিকাটা একনজরে দেখে নেওয়া যাক।