রোনালদো ছাড়িয়ে গেলেন হলান্ড, সিটির বড় জয়

আরও একবার জ্বলে উঠলেন আর্লিং হলান্ড, আবারও জয় পেল ম্যানচেস্টার সিটি। আজ ইতিহাদে প্রিমিয়ার লিগের খেলা আর্লিং হলান্ডের জোড়া গোলে ওয়েস্ট হাম ইউনাইটেডকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে পেপ গার্দিওলার দল। জোড়া গোলের পথে প্রিমিয়ার লিগে গোল সংখ্যায় ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে ছাড়িয়েছেন হলান্ড।
এ দিকে ওয়েস্ট হামের বিপক্ষে জয়ের সুবাদে লিগ পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে উঠেছে সিটি। আজ রাতে আর্সেনাল নিজেদের ম্যাচ জিততে না পারলে ১৭ রাউন্ড শেষে সিটিই শীর্ষে থাকবে।
ইতিহাদে আজ শুরু থেকেই দাপুটে ফুটবল খেলেছে ম্যানচেস্টার সিটি। গোলও এসেছে দ্রুতই। ৫ম মিনিটে হলান্ড এগিয়ে দেন স্বাগতিকদের। চলতি মৌসুমে দশমবারের মতো লিগে সিটিকে এগিয়ে দিয়েছেন হলান্ড। ২০২৫-২৬ মৌসুমে আর কোনো খেলোয়াড়ই নিজের দলের হয়ে পাঁচটির বেশি ম্যাচে প্রথম গোল করতে পারেননি।
ওয়েস্ট হামের বিপক্ষে সিটির দ্বিতীয় গোলেও ছিল হলান্ডের ছোঁয়া। ৩৮তম মিনিটে তাঁর অ্যাসিস্টে ব্যবধান ২-০ করেন তিয়ানি রেইনডারস।
দ্বিতীয়ার্ধে ৬৮তম মিনিটে এই নরওয়েজিয়ান তারকাই দলকে এনে দেন তৃতীয় গোল। এই গোলটিতে রোনালদোকে ছাড়িয়ে যান তিনি। পর্তুগিজ কিংবদন্তি দুই দফায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে লিগে ২৩৬ ম্যাচে ১০৩ গোল করেছিলেন। হলান্ড তাঁকে ছাড়িয়ে গেছেন মাত্র ১১৪ ম্যাচেই।
সব মিলিয়ে চলতি মৌসুমে সিটির ২৩ ম্যাচে ২৫ গোল করেছেন হলান্ড।
ওয়েস্ট হামের বিপক্ষে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ার পর সিটির পয়েন্ট ১৭ ম্যাচে ৩৭। দ্বিতীয় স্থানে থাকা আর্সেনাল ১৬ ম্যাচে ৩৬। আজ রাতে পয়েন্ট তালিকার দশ নম্বরে থাকা এভারটনের মাঠে খেলতে নামবে মিকেল আরতেতার দল।