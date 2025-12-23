গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে মেসির বোন, পেছাল মায়ামি কোচের সঙ্গে বিয়ের দিন

লিওনেল মেসির ছোট বোন মারিয়া সল যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে ট্রাক চালানোর সময় দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। এতে তাঁর শরীরের কিছু অংশ পুড়ে গেছে এবং মেরুদণ্ডের কশেরুকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শুধু তা–ই নয়, দুর্ঘটনার কারণে মারিয়ার বিয়ের দিন–তারিখও পেছানো হয়েছে। আগামী ৩ জানুয়ারি বিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম ক্লারিন এই খবর জানিয়েছে।
ক্লারিন জানিয়েছে, মারিয়া নিজেই তাদের এই দুর্ঘটনার খবর নিশ্চিত করেছেন। পাশাপাশি তাঁর মা সেলিয়া এবং আর্জেন্টিনার সাংবাদিক ও টিভি উপস্থাপক আনহেল দি ব্রিতো সংবাদমাধ্যমটিকে দুর্ঘটনার খবরটি জানিয়েছেন। মারিয়া এখন বিপদমুক্ত। তবে আঘাত থেকে সুস্থ হয়ে উঠতে বেশ কিছুদিন তাঁকে বিশ্রামে থাকতে হবে।
মেসির জন্মভূমি আর্জেন্টিনার রোজারিওতে এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। ভারত সফর শেষে ইন্টার মায়ামি তারকা মেসি এখন রোজারিওতে ছুটি উপভোগ করছেন। তাঁর মা সেলিয়া জানিয়েছেন, মারিয়া এসইউভি চালানোর সময় একটি দেয়ালে ধাক্কা মারেন। এতে তাঁর কবজির কিছু অংশ পুড়েছে, মেরুদণ্ডের দুটি কশেরুকা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং গোড়ালি ভেঙেছে।
৩২ বছর বয়সী মারিয়ার প্রেমিকের নাম হুলিয়ান ‘তুলি’ আরেল্লানো। ১২ বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক দুজনের। হুলিয়ান এখন ইন্টার মায়ামি অনূর্ধ্ব–১৯ দলের সহকারী কোচ।
রোজারিওর দক্ষিণাঞ্চলে লা বাজাদা অঞ্চলে থাকতে কৈশোর থেকে প্রেমে জড়িয়ে পড়েন মারিয়া ও হুলিয়ান। পারিবারিকভাবেও চেনাজানা আছে দুই পক্ষের। রোজারিওতে ছোটবেলায় মেসির ভাইদের সঙ্গে স্থানীয় ক্লাবে ফুটবল খেলেছেন হুলিয়ান। ২০১৭ সালে মেসির বিয়েতেও উপস্থিত ছিলেন তিনি।
সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার মেসির বোন হলেও সংবাদমাধ্যম এড়িয়ে চলেন মারিয়া। পেশায় তিনি ব্যবসায়ী এবং স্থায়ী আবাস রোজারিওতে। ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের পাশাপাশি মেয়েদের সাঁতারের পোশাক প্রস্তুতকারী ব্র্যান্ড ‘বিকিনিস রিও’–এর মালিক মারিয়া। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা জানিয়েছে, হুলিয়ান এবং তাঁর বিয়ে রোজারিওতেই অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।
হুলিয়ানের কোচিং ক্যারিয়ার শুরু রোজারিও থেকে। ২০২৩ সালে ফ্লোরিডা ইউনাইটেড সকার লিগে ইন্টার মায়ামির বয়সভিত্তিক দলের সাউথ ডিভিশনের শিরোপা জয়ে বড় ভূমিকা ছিল তাঁর।