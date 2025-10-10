ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে কি খেলবেন মেসি, কেমন হতে পারে আর্জেন্টিনার একাদশ

দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাই শেষ। ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নেওয়ার লগ্ন চলে এল আর্জেন্টিনার। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর ৬টায় প্রথম প্রীতি ম্যাচে মাঠে নামবে লিওনেল স্কালোনির দল। প্রতিপক্ষ মহাদেশীয় প্রতিবেশী ও ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা করে নিতে না পারা ভেনেজুয়েলা। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি লিওনেল মেসি কি এই ম্যাচে খেলবেন? খেললেও সেটা কি একাদশের হয়ে নাকি বদলি হিসেবে—সেই প্রশ্ন উঠেছে এই ম্যাচ ঘিরে।
অক্টোবরে ভেনেজুয়েলা ও পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচের স্কোয়াডে মেসিকে রেখেছেন আর্জেন্টিনা কোচ স্কালোনি। কিন্তু আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, মেসিকে ভেনেজুয়েলা ম্যাচে আর্জেন্টিনার একাদশে নাও দেখা যেতে পারে। এমএলএসে গত ২১ দিনে ৬ ম্যাচ খেলেছেন মেসি। ব্যাপারটা আর্জেন্টাইন টিম ম্যানেজমেন্টের চোখ এড়ায়নি। স্কালোনি এ নিয়ে একটা ইঙ্গিতও এর আগে দিয়েছেন সাংবাদিকদের, ‘আমরা তার সঙ্গে কথা বলেছি, তবে এখনো দল চূড়ান্ত হয়নি। এই ম্যাচগুলো আমাদের জন্য বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে দেখার সুযোগ, তবে আমরা তার সঙ্গে কথা বলব এবং আজ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব। আমি অবশ্য বিভিন্ন বিষয় পরখ করে দেখতে চাই, কারণ এ ম্যাচগুলো এ জন্যই।’
বাংলাদেশ সময় আগামী রোববার ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে এমএলএসে আটলান্টা ইউনাইটেডের মুখোমুখি হবে ইন্টার মায়ামি। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যমগুলোর দাবি, মায়ামির হয়ে এই ম্যাচটা খেলতে পারেন মেসি। স্কালোনি সেই সম্ভাব্যতা নিয়ে বলেছেন, ‘তার সঙ্গে কথা বলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এর বেশি কিছু বলার নেই। দেখা যাক কী ঘটে।’
টিওয়াইসি স্পোর্টসের খবর, ভেনেজুয়েলা ম্যাচে আর্জেন্টিনা দলে চমক দেখা যেতে পারে। জাতীয় দলে অভিষেক ঘটতে পারে একাধিক খেলোয়াড়ের। স্কালোনির স্কোয়াডে তিন নতুন মুখ—রেসিংয়ের গোলকিপার ফাকুন্দো ক্যামবেসেস, রিভার প্লেটের সেন্টার ব্যাক লাওতারো রিভেরো ও পালমেইরাসের মিডফিল্ডার আনিবাল মোরেনো।
স্কালোনি এর আগে নিয়মিত গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজের চোটের কথা বলেছিলেন। তবে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মাংশপেশির চোট থেকে সেরে উঠেছেন মার্তিনেজ, অনুশীলনে ভালো সাড়া দেওয়ায় ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে তিনি খেলবেন। তবে চোটের কারণে ডিফেন্ডার মার্কোস আকুনাকে দেখা যাবে না। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের সাম্প্রতিক অনুশীলনের ধারা অনুযায়ী, রক্ষণে গঞ্জালো মন্তিয়েল, ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, মার্কোস সেনেসি ও নিকোলাস গঞ্জালেসকে দেখা যেতে পারে।
মাঝমাঠে লিয়ান্দ্রো পারেদেস এবং অ্যালেক্সিস–ম্যাক অ্যালিস্টারের খেলা মোটামুটি নিশ্চিত। তবে স্কালোনি যে প্রশ্নের উত্তর এখনো পাননি—মাঝমাঠে আরেকজন কে? এনজো ফার্নান্দেজ নাকি জিওভানি লো সেলসো। এনজো ‘ডিরেক্ট’ ও ‘ডায়নামিক’ ফুটবলে বিশ্বাসী, লো সেলসো সে তুলনায় অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ।
আর্জেন্টিনার সম্ভাব্য একাদশ: গোলকিপার: এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। ডিফেন্ডার: গঞ্জালো মন্তিয়েল, ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, মার্কোস সেনেসি ও নিকোলাস গঞ্জালেস। মিডফিল্ডার: অ্যালেক্সিস–ম্যাক অ্যালিস্টার, লিয়ান্দ্রো পারেদেস ও এনজো ফার্নান্দেজ/জিওভানি লো সেলসো। ফরোয়ার্ড: নিকোলাস পাজ, লাওতারো মার্তিনেজ ও হুলিয়ান আলভারেজ।
একাদশে মেসি না থাকলে আক্রমণভাগে হুলিয়ান আলভারেজ ও লাওতারো মার্তিনেজের সঙ্গে দেখা যেতে পারে রিয়াল মাদ্রিদে বেড়ে ওঠা ইতালিয়ার ক্লাব কোমোর ২১ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড নিকোলাস পাজকে। জাতীয় দলের সঙ্গে ভালো মানিয়ে নেওয়ায় আর্জেন্টাইন টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁকে আরও সুযোগ দিতে আগ্রহী। তবে ২০২৬ বিশ্বকাপ মাথায় রেখে স্কালোনি তাঁর খেলোয়াড়দের প্রতি বলে দিয়েছেন, ‘এসব ম্যাচ থেকে তাদের (দলে) জায়গা নিশ্চিত করতে হবে। যে–ই খেলার সুযোগ পাক নিজেকে প্রমাণ করতে হবে।’