মায়ামির দুই আর্জেন্টাইন ফুটবলার মেসি ও দি পল
মায়ামির দুই আর্জেন্টাইন ফুটবলার মেসি ও দি পল
ফুটবল

মেসিদের লিগে যেখানে ব্রাজিলের চেয়ে এগিয়ে আর্জেন্টিনা

লিওনেল মেসির পথ ধরে মেজর লিগ সকার (এমএলএস) এখন ফুটবলারদের নতুন তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে। শুধু বড় নামেই নয়, আরও একটি দিকে এই লিগে ব্রাজিলকে পেছনে ফেলেছে আর্জেন্টিনা।

খেলা ডেস্ক

লিওনেল মেসির পথ ধরে মেজর লিগ সকার (এমএলএস) এখন ফুটবলারদের নতুন তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে যাঁরা ক্যারিয়ারের শেষ অধ্যায়ে প্রবেশ করেছেন, সেসব ফুটবলারের অনেকের কাছেই এমএলএসের ক্লাবগুলো এখন প্রথম পছন্দ। ফলে কয়েক মৌসুম ধরে মেসি ছাড়াও অনেক তারকাকে এমএলএসের ক্লাবগুলোয় যেতে দেখা যাচ্ছে।

লুইস সুয়ারেজ, জর্দি আলবা, সের্হিও বুসকেতস ও রদ্রিগো দি পল মায়ামির হয়ে খেলছেন। টমাস মুলার এবং সন হিউং–মিনের মতো তারকাও যোগ দিয়েছেন এমএলএসের ক্লাবে। তবে দেশ হিসেবে এ মুহূর্তে স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে প্রতিবেশী কানাডার সবচেয়ে বেশি খেলোয়াড় খেলছেন এমএলএসে। ট্রান্সফারমার্কেটের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, এমএলএসে খেলা ৫১১ জন বিদেশি খেলোয়াড়ের ৪৬ জনই হচ্ছে কানাডার, যা কিনা লিগটির মোট বিদেশি খেলোয়াড়ের ৯ শতাংশ।

কানাডার পর এই তালিকায় দ্বিতীয় আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপজয়ী দেশটির ৩৪ জন খেলোয়াড় বর্তমানে এমএলএসের বিভিন্ন ক্লাবে খেলছেন। আর আর্জেন্টিনা থেকে এসে যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে খেলছেন, তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সবার ওপরে থাকবে মেসির নাম।
মেসির পর দ্বিতীয় শীর্ষ তারকা হিসেবে আসবে দি পলের নাম, যিনি এ মুহূর্তে এমএলএসের সবচেয়ে মূল্যবান (২ কোটি ৫০ লাখ ইউরো) ফুটবলারও বটে।

Also read:মেসিকে কোন ম্যাচে পাওয়া যাবে না, জানালেন মাচেরানো

সম্প্রতি আতলেতিকো মাদ্রিদ ছেড়ে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েছেন দি পল। এ দুই বিশ্বজয়ী ছাড়াও ইন্টার মায়ামিতে আর্জেন্টাইন ফুটবলার আছেন ১০ জন। সব মিলিয়ে এমএলএসে খেলা মোট বিদেশি ফুটবলারের ৬.৭ শতাংশ আর্জেন্টাইন।

লিওনেল মেসিই মূলত বদলে দিয়েছেন এমএলএসের দৃশ্যপট

এমএলএসে খেলা বিদেশি খেলোয়াড়দের মধ্যে আর্জেন্টিনার ঠিক পরেই ব্রাজিল। ৩১ খেলোয়াড় নিয়ে পাঁচবারের বিশ্বকাপজয়ী দেশটি তৃতীয়। ব্রাজিলিয়ান ফুটবলারের এই সংখ্যা এমএলএসের মোট খেলোয়াড়ের ৬.১ শতাংশ। তবে ব্রাজিলের যেসব ফুটবলার এমএলএসে খেলছেন, তাঁদের মধ্যে মেসি–রদ্রিগোর মতো কোনো বড় নাম নেই।

বাজারমূল্য হিসাব করলে তালিকার সবার ওপরে থাকবে মিডফিল্ডার এভেনদারের নাম। সিনসিনাটিতে খেলা ২৭ বছর বয়সী এই ফুটবলারের মূল্য ১ কোটি ৪০ লাখ ইউরো।

Also read:নিষিদ্ধ হয়ে ‘প্রচণ্ড মর্মাহত’ মেসি, মায়ামি সহমালিক বললেন, নিষেধাজ্ঞার নিয়মটি ‘নির্মম’

এ ছাড়া অন্যদের মধ্যে এক কোটি ইউরো নিয়ে গ্যাব্রিয়েল প্যাক আছেন দুই নম্বরে। ২৪ বছর বয়সী এই রাইট উইঙ্গার খেলেন এলএ গ্যালাক্সির হয়ে। আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের পর শীর্ষ দশে থাকা অন্য দলগুলো হচ্ছে কলম্বিয়া (২৮), জার্মানি (১৯), ইংল্যান্ড (১৭), মেক্সিকো (১৫), স্পেন (১৫), ঘানা (১৫) ও জ্যামাইকা (১৩)।

আরও পড়ুন