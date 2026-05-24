দুই সভাতেই ‘হোম ওয়ার্ক’ সেরে ফেলেছেন ডুলি

তিন দিন হলো তিনি ঢাকায়। তবে বাংলাদেশ ফুটবল দলের কোচ হিসেবে যাঁদের নিয়ে তাঁর কাজ, সেই ফুটবলারদের সঙ্গেই এখনো দেখা হয়নি টমাস ডুলির। সেটি হবে আগামীকাল, সান মারিনোর বিপক্ষে ৫ জুনের প্রীতি ম্যাচের ক্যাম্পে। কাল কোচ, খেলোয়াড়েরা হোটেলে উঠবেন; আগামীকাল কিংস অ্যারেনায় শুরু হয়ে যাবে অনুশীলন। তবে তিন প্রবাসী ফুটবলার—হামজা চৌধুরী, শমিত সোম ও জায়ান আহমেদ সরাসরি সান মারিনোতে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।
খেলোয়াড়দের সঙ্গে আগামীকাল প্রথম দেখা হবে। তবে ডুলি এরই মধ্যে নিজ উদ্যোগে অনেক কিছু জেনে নিয়েছেন নতুন শিষ্যদের সম্পর্কে। ঢাকায় আসার পর গতকাল ও আজ কোচিং স্টাফ সদস্যদের সঙ্গে দুই দফা আলোচনায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিভিন্ন তথ্য জেনে ফুটবলারদের সম্পর্কে নিজের ‘হোম ওয়ার্ক’ সেরে ফেলেছেন নতুন কোচ।
সূত্র জানিয়েছে, আজকের সভায় সান মারিনো ম্যাচের সম্ভাব্য দল, কৌশল ও প্রতিপক্ষের শক্তিমত্তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। একই দিনে বাফুফে ভবনে জাতীয় দল কমিটির এক সভায় যোগ দিয়েছেন ডুলি। এই সভায়ও মূল আলোচনা ছিল সান মারিনো ম্যাচের প্রস্তুতি।
ঢাকায় ৬ দিন অনুশীলন শেষে বাংলাদেশ দলের সান মারিনোর উদ্দেশে দেশ ছাড়ার কথা ৩১ মে। টমাস ডুলির অধীন সান মারিনোর বিপক্ষেই প্রথম খেলবেন না হামজা–জামালরা। ম্যাচের জন্য ৩২ জনের প্রাথমিক দল এরই মধ্যে ঠিক হয়ে গেছে বলে জানিয়েছে একটি সূত্র।
প্রাথমিক দলে আছেন কিংসের ১০ ফুটবলার। তাঁরা হলেন আনিসুর রহমান, বিশ্বনাথ ঘোষ, সাদ উদ্দিন, তপু বর্মণ, তাজউদ্দিন, সোহেল রানা, মোহাম্মদ সোহেল রানা, মোহাম্মদ হৃদয়, ইমন শাহরিয়ার ও ফয়সাল আহমেদ। প্রাথমিক দলে ডাক পেয়েছিলেন কিংসের আরেক ফুটবলার রাকিব হোসেনও। তবে সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকতে ছুটি নিয়েছেন তিনি।
প্রাথমিক দলে নেই সর্বশেষ সিঙ্গাপুর ম্যাচের ২৩ জনের দলে থাকা আরমান ফয়সাল ও সুমন রেজা। কার্ডজনিত নিষেধাজ্ঞার (হলুদ কার্ড) কারণে ডিফেন্ডার তপু বর্মণের খেলা হয়নি সিঙ্গাপুর ম্যাচে। সান মারিনোর বিপক্ষে আবার হয়তো দেখা যাবে এই ডিফেন্ডারকে।
গোলকিপারের তালিকা নিয়েও নতুন করে ভাবতে হয়েছে কোচিং স্টাফদের। সর্বশেষ ম্যাচে মিতুল মারমা, সুজন হোসেন ও মেহেদী হাসান ছিলেন চূড়ান্ত স্কোয়াডে। এবার মিতুল-সুজন থাকলেও না–ও থাকতে পারেন মেহেদী। প্রাথমিক দলে নতুন মুখ হতে পারেন পিডব্লুডি স্পোর্টিং ক্লাবের ফরোয়ার্ড মিনহাজুল করিম।
মালদ্বীপে নেই সুলিভান ভাইয়েরা
মালদ্বীপ ফুটবলের ৭৫ বছর পূর্তিতে চার দেশ নিয়ে আগামী ১ থেকে ১০ জুন মালদ্বীপের মালেতে হবে ডায়মন্ড জুবলি আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্ট। স্বাগতিক মালদ্বীপ ও বাংলাদেশ ছাড়াও টুর্নামেন্টে খেলবে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান। একই সময় সান মারিনোতে জাতীয় দলের ম্যাচ থাকায় এ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব–২৩ দল খেলবে। তবে অন্য তিন দেশই তাদের জাতীয় দল খেলাবে। টুর্নামেন্ট সামনে রেখে প্রস্তুতি ক্যাম্প শুরু হয়েছে কাল। এদিনই ৩২ জনের প্রাথমিক স্কোয়াডও ঘোষণা করেছে বাফুফে। যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী দুই ভাই রোনান সুলিভান ও ডেক্লান সুলিভানের নাম নেই সেখানে। জানা গেছে, ব্যক্তিগত কারণে তাঁরা নিজেরাই এই টুর্নামেন্টে খেলতে চাননি।