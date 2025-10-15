নিশ্চিত হলো আফ্রিকার তিন ও এশিয়ার দুই দেশের বিশ্বকাপ

২০১০ সালে স্বাগতিক হিসেবে সর্বশেষ বিশ্বকাপ খেলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এরপর নিজ যোগ্যতায় আর বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পায়নি দলটি। তবে এবার বাছাইপর্বের নাটকীয় বাধা পেরিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে তারা।
লম্বা সময় পর বিশ্বকাপ নিশ্চিত করার পথে তারা পেছনে ফেলেছে নাইজেরিয়া ও বেনিনকে। একই রাতে সরাসরি বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ নিশ্চিত করেছে আইভরি কোস্ট ও সেনেগালও। এ ছাড়া এশিয়ান অঞ্চল থেকে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে সৌদি আরব ও কাতার।
বিশ্বকাপ বাছাইয়ের শেষ ম্যাচে আফ্রিকান অঞ্চলের গ্রুপ ‘সি’র পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে ছিল বেনিন। দক্ষিণ আফ্রিকার চেয়ে ২ পয়েন্ট ও নাইজেরিয়ার চেয়ে ৩ পয়েন্ট এগিয়ে থেকে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন দেখছিল তারা। কিন্তু সাবেক নাইজেরিয়া কোচ জারনো রোরের নেতৃত্বে দলটি নাইজেরিয়ার বিপক্ষে বিধ্বস্ত হয় ৪-০ গোলের হারে।
স্বাগতিক দলের হয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন ভিক্টর ওসিমেন। আর বিশাল এই হারে গোল ব্যবধানে পিছিয়ে তৃতীয় স্থানে নেমে গেছে বেনিন। সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এমবোমবেলায় তারা ৩-০ গোলে রুয়ান্ডাকে হারিয়ে নিশ্চিত করেছে বিশ্বকাপের টিকিট। বেনিন বিদায় নিলেও এখনো বিশ্বকাপে খেলার আশা বেঁচে আছে নাইজেরিয়ার। রানার্সআপ দলের সেরা চারে থাকায় নাইজেরিয়ার সঙ্গে প্লে–অফ খেলার সুযোগ পাচ্ছে কঙ্গো, ক্যামেরুন ও গ্যাবনও।
একই রাতের অন্য ম্যাচে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করার পথে মৌরিতানিয়াকে ৪–০ গোলে হারিয়েছে সেনেগাল। ঘরের মাঠে পাওয়া এ জয়ে গ্রুপ ‘বি’-এর শীর্ষস্থান দখল করেছে ২০০২ সালের কোয়ার্টার ফাইনালিস্টরা। এ নিয়ে টানা তৃতীয় ও সবমিলিয়ে চতুর্থবারের মতো বিশ্বকাপ নিশ্চিত করল ‘তেরাঙ্গা লায়ন্স’রা।
এদিন সাদিও মানের ফ্রি-কিকেই বিরতির ঠিক আগে এগিয়ে যায় দলটি। বিরতির পর লিভারপুলের সাবেক এই ফরোয়ার্ড নিজেই দ্বিতীয় গোলটি করেন। এরপর ইলিমান এনদিয়ায়ে একক প্রচেষ্টায় তৃতীয় গোল করেন। শেষ দিকে হাবিব দিয়ালো যোগ করেন চতুর্থ গোল।
এ জয়ে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্থানে থাকা ডিআর কঙ্গোর চেয়ে ২ পয়েন্ট এগিয়ে থেকে অভিযান শেষ করেছে। সেনেগালের পয়েন্ট ২৪ ও কঙ্গোর ২২। একই দিন সুদানের বিপক্ষে ১-০ ব্যবধানে জিতেছে কঙ্গো।
বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করেছে আইভরি কোস্টও। গ্রুপ ‘এফ’-এ তারা কেনিয়াকে হারিয়েছে ৩-০ গোলে। ফ্রাঙ্ক কেসি ম্যাচের শুরুতেই গোল করে এগিয়ে দেন দলকে। বিরতির পর তরুণ ইয়ান ডিওমান্দে করেন দলের দ্বিতীয় গোল। এরপর শেষ দিকে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের আমাদ দিয়ালো দুর্দান্ত এক ফ্রি-কিকে তৃতীয় গোল করে ৩-০ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেন।
এর ফলে আফ্রিকার বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আইভরি কোস্ট পয়েন্ট টেবিলে সবার ওপরে থাকল। ১০ ম্যাচে আইভরি কোস্টের পয়েন্ট ২৬ আর দ্বিতীয় স্থানে থাকা গ্যাবনের ২৫। গতকাল রাতে গ্যাবন বুরুন্ডিকে ২-০ গোলে হারালেও সেটি যথেষ্ট হয়নি। এখন প্লে–অফের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে তাদের।
২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করেছে সৌদি আরবও। মঙ্গলবার রাতে ইরাকের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে তারা। এ ড্রয়ে এশিয়ান বাছাইপর্বের গ্রুপ ‘বি’-তে শীর্ষস্থানে থাকা নিশ্চিত করেছে সৌদি আরব।।
একইভাবে গ্রুপ ‘এ’ থেকে শীর্ষ স্থান নিশ্চিত করে বিশ্বকাপে জায়গা পেয়েছে কাতারও। গতকাল আরব আমিরাতকে ২–১ গোলে হারিয়েছে তারা। ইরাক ও আরব আমিরাতের বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ অবশ্য এখনো আছে। ইন্টার-কনফেডারেশন প্লে-অফে আগামী নভেম্বরে দুই লেগের ম্যাচে মুখোমুখি হবে এই দুই দল।
আফ্রিকা থেকে যারা সরাসরি বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে
আলজেরিয়া, কেপ ভার্দে, মিসর, ঘানা, আইভরি কোস্ট, মরক্কো, সেনেগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা ও তিউনিসিয়া।
রানার্সআপ হওয়া সেরা চার দল: ক্যামেরুন, ডিআর কঙ্গো, গ্যাবন ও নাইজেরিয়া।