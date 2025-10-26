লিভারপুলের টানা চার হার, স্লট বললেন, ‘এটাই সবচেয়ে বাজে’

গত মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জয়ের পথে সব মিলিয়ে লিভারপুল হেরেছিল চার ম্যাচ। কিন্তু এবার প্রথম নয় ম্যাচেই চতুর্থ হার দেখে ফেলল দলটি। লিগে প্রথম পাঁচ ম্যাচ জেতার পরই টানা চার ম্যাচ হারল অ্যানফিল্ডের ক্লাবটি। সর্বশেষ গতকাল শনিবার রাতে ব্রেন্টফোর্ডের মাঠে লিভারপুলের হার ৩-২ গোলে। তবে চার হারের মধ্যে এই ম্যাচের পারফরম্যান্সকে ‘সবচেয়ে বাজে’ বলে মন্তব্য করেছেন লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট।
প্রতিপক্ষের মাঠে হারের পর লিভারপুল কোচ স্লট বলেছেন, ‘চার হারের মধ্যে আমার মতে এটাই সবচেয়ে বাজে। প্রথমার্ধে এবং দ্বিতীয়ার্ধের কিছু সময় আমরা স্বাভাবিক কাজগুলোই ঠিকঠাক করতে পারিনি। আমার মনে হয় তারা আমাদের চেয়ে বেশি ডুয়েল জিতেছে।’
ব্রেন্টফোর্ডের মাঠে ম্যাচের ৫ মিনিটেই পিছিয়ে যায় লিভারপুল। কর্নার থেকে বল পেয়ে গোল করে স্বাগতিকদের এগিয়ে দেন ডাংগো ওয়াতারা। এরপর কয়েকবার চেষ্টা করেও সমতা ফেরাতে পারেনি অতিথিরা। উল্টো প্রথমার্ধের শেষ দিকে কেভিন শাডের গোলে ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে ‘অল রেড’রা। যোগ করা সময়ে অবশ্য মিলোস কেরকেজের গোলে ব্যবধান কমায় লিভারপুল।
বিরতির পর ৬০ মিনিটে ইগর থিয়াগোর পেনাল্টি গোলে ব্যবধান ৩-১ করে ব্রেন্টফোর্ড। ম্যাচের শেষ দিকে ৮৯ মিনিটে ৬ ম্যাচের খরা কাটিয়ে গোলে ফেরেন মোহাম্মদ সালাহ। ব্যবধান কমে আসে ৩-২-এ। তবে হার এড়াতে তৃতীয় গোলটির আর দেখা পাননি বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।
এর ফলে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির পর প্রথমবারের মতো টানা চার হার নিয়ে মাঠ ছাড়ল লিভারপুল। এই হারের পর লিভারপুল এখন নেমে গেছে পয়েন্ট তালিকার ছয় নম্বরে। ৯ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১৫। শীর্ষে থাকা আর্সেনালের পয়েন্ট ৮ ম্যাচে ১৯।
লিভারপুল এখন প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসের চতুর্থ বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হিসেবে টানা চার ম্যাচে হারের স্বাদ পেল। এর আগে ২০১৬-১৭ মৌসুমে লেস্টার সিটি টানা পাঁচ, ২০২০-২১ মৌসুমে লিভারপুল টানা চার এবং গত মৌসুমে ম্যানচেস্টার সিটি টানা চার ম্যাচে হেরেছিল। অর্থাৎ ইতিহাসে চারবার এই ঘটনা ঘটলেও দুবারই এর শিকার হয়েছে লিভারপুল।
লিভারপুল টানা হারের বিপরীতে টানা জয়ের দেখা পাচ্ছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। রাতের আরেক ম্যাচে ওল্ড ট্রাফোর্ডে ব্রাইটনের বিপক্ষে ইউনাইটেডের জয় ৪-২ গোলে। টানা তৃতীয় জয়ে এখন সেরা চারে উঠে এল রুবেন আমোরিমের দল। ৯ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১৬।