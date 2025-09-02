২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে আর্জেন্টিনার শেষ দুটি ম্যাচ খেলার লগ্ন এখন সামনে। ৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময় ভোরে বুয়েনস এইরেসে ভেনেজুয়েলার মুখোমুখি হবে লিওনেল স্কালোনির দল। মাঝে চার দিন বিরতির পর ১০ সেপ্টেম্বর ইকুয়েডরের মাটিতে বাছাইপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।
বাছাইপর্বের শেষ দুই রাউন্ড সামনে রেখে সম্প্রতি টিএনটি স্পোর্টসের সাংবাদিক পাবলো জিরাল্টকে সাক্ষাৎকার দেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। সেখানে তিনি লিওনেল মেসির ক্যারিয়ারের গোধূলিলগ্ন, স্পেনের বিপক্ষে ফিনালিসিমা, বিশ্বকাপে শিরোপা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলেছেন।
বুয়েনস এইরেসে ভেনেজুয়েলা ম্যাচ নিয়ে মেসিকে ঘিরে আবেগের স্ফূরণ ঘটছে আর্জেন্টাইন ফুটবলের সমর্থকদের মধ্যে। ৩৮ বছর বয়সী মেসির জাতীয় দল ক্যারিয়ারে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ঘরের মাঠে এটাই শেষ ম্যাচ। কারণ, ২০২৬ বিশ্বকাপের পর তিনি অবসর নেওয়ার ইঙ্গিত আগেই দিয়েছেন। বিশ্বকাপ শুরুর আগে আর্জেন্টিনার বর্তমান সূচি বিবেচনায় নিলে ঘরের মাঠে জাতীয় দলের হয়ে ভেনেজুয়েলা ম্যাচটাই হতে পারে মেসির শেষ ম্যাচ। স্কালোনি এ নিয়ে বলেন, ‘মেসি যত দিন আছে, আসুন আমরা উপভোগ করি। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববেন না। কখন অবসর নেবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার ওরই। মেসি এখনো মাঠে পার্থক্য গড়ে দেয়, আর গ্রেট খেলোয়াড়েরা সব সময় এমনই হয়।’
যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় আগামী ১১ জুন শুরু হবে বিশ্বকাপ। তার আগে মার্চে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন স্পেনের বিপক্ষে ‘ফিনালিসিমা’ ম্যাচে মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আমেরিকান চ্যাম্পিয়ন দল আর্জেন্টিনা। কিছুদিন আগে দক্ষিণ আমেরিকা ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনমেবল এই সূচি জানিয়েছে। ম্যাচটির তারিখ এখনো ঠিক করা হয়নি।
স্কালোনি এ ম্যাচ নিয়ে জানিয়েছেন, বিশ্বকাপ শুরুর কিছুদিন আগে ম্যাচটি খেলার ইচ্ছা তাঁর আসলে নেই। ফিনালিসিমা আরও আগে আয়োজন করার সুযোগ ছিল বলে মনে করেন স্কালোনি, ‘বিশ্বকাপের ঠিক আগে ফিনালিসিমা খেলাটা আমি চাই না। আরও আগে আয়োজন করা যেত। নেশনস লিগের কারণে স্পেন পারেনি। এখন বিশ্বকাপের দুই মাস আগে এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলাটা আমার পছন্দ নয়। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়।’
২০২৬ বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো ৪৮টি দল অংশ নেবে। নতুন সংস্করণের এ টুর্নামেন্টে শিরোপা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ নিয়ে স্কালোনি বলেছেন, ‘বিশ্বকাপে কতগুলো দল খেলবে, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। তবে গরম নিয়ে দুশ্চিন্তা আছে। কাজটা কঠিন হবে এবং এটার (গরমের) অনেক প্রভাব পড়বে। পুরো মৌসুম শেষে ক্লান্ত থাকবে খেলোয়াড়েরা। সত্যি হলো, আমি এটা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি।’
আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের কোচ হিসেবে স্কালোনির বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ফুরাবে ২০২৬ বিশ্বকাপ শেষে। তারপর কী করবেন স্কালোনি? আর্জেন্টাইন ক্লাব ফুটবলে কোচিং করাতে পারেন কি না, এ প্রশ্নের উত্তরে স্কালোনি বলেছেন, ‘কখনো ভাবিনি এ পর্যন্ত আসতে পারব। তাই কোনো কিছুই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।’
আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের কোচ হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন নিয়েও কথা বলেছেন স্কালোনি, ‘আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলো, যে ক্লাবেরই সমর্থক হোক, লোকে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের খেলা দেখে। আর্জেন্টিনার জার্সিটাই সবার ওপরে।’