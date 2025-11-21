চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে চূড়ান্ত পর্বে চিটাগং ইনডিপেনডেন্ট ও প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

ইস্পাহানি–প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের তৃতীয় আসরে চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে চূড়ান্ত পর্বে উঠেছে চিটাগং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি ও প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম।
ইনডিপেনডেন্ট এই টুর্নামেন্টে আগের দুবার অংশ নিলেও এই প্রথম পেয়েছে চূড়ান্ত পর্বের টিকিট। প্রিমিয়ার প্রথমবার এসেই পৌঁছে গেছে শেষ আটের লড়াইয়ে। দুই দলই গ্রুপ সেরা নির্ধারণী ম্যাচ টাইব্রেকারে জিতেছে। চিটাগং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি হয়েছে 'এ' গ্রুপের সেরা, 'বি' গ্রুপের সেরা প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি।
এই দুই দল আগামী ৭–৮ ডিসেম্বর ঢাকার ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠেয় চূড়ান্ত পর্ব অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। কোয়ার্টার ফাইনালের বাকি ছয় দলের নাম জানা যাবে রাজশাহী, খুলনা ও ঢাকার আঞ্চলিক পর্ব শেষে।
চট্টগ্রাম জেলা স্টেডিয়ামে দুই দিনের চট্টগ্রামের আঞ্চলিক পর্বের শেষ দিন ছিল আজ। শেষ ম্যাচে গোলশূন্য ড্রর পর কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে টাইব্রেকারে ৩–২ গোলে হারায় প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি। ম্যাচ সেরা হয়েছেন জয়ী দলের ডিফেন্ডার রাইয়ান আনোয়ার। এর আগের ম্যাচে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়–চিটাগং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির ম্যাচ ছিল ১–১। টাইব্রেকারে ৪–৩ গোলে জেতে চিটাগং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি। ম্যাচ সেরার পুরস্কার পেয়েছেন ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির ফরোয়ার্ড ইমরান হাসান ফোরকান।
জিতলেই চূড়ান্ত পর্ব—সামনে এমন হাতছানি নিয়ে চট্টগ্রাম পর্বের শেষ দিনের শেষ দুটি ম্যাচ হয়ে ওঠে আকর্ষণীয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। নিজ দলকে তারা উৎসাহ দিয়ে গেছেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। জমজমাট একটা আবহ তৈরি হয়ে এ সময়।
সমর্থকদের আনন্দে ভাসিয়ে গ্রুপ ফাইনালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে ম্যাচের প্রথম মিনিটেই চিটাগং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটিকে এগিয়ে নেন ইমরান হাসান ফোরকান। ৩০ মিনিটে সেই গোল শোধ করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডফিল্ডার ফুংলিয়ান কাপ বম। তারপর টাইব্রেকারের ভাগ্য পরীক্ষায় হেসছে চিটাগং ইনডিপেনডেন্ট। একই ভাবে শেষ ম্যাচে ভাগ্য পরীক্ষায় জেতে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিও।
এর আগে দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে (চুয়েট) ১-০ হারিয়ে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রামের ফুটবলাররা উল্লাসে মেতে ওঠেন। দুপুরের কড়া রোদও থামাতে পারেনি তাঁদের উৎসব। উল্লাসের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন ম্যাচের জয়সূচক গোলদাতা ও দলের অধিনায়ক হাসিবুল ইসলাম। নির্ধারিত সময় খেলা শেষ হওয়ার তিন মিনিট আগে তাঁর গোলে চূড়ান্ত পর্বের আশা বাঁচিয়ে রাখে প্রিমিয়ারের।
দিনের প্রথম ম্যাচে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৩–০ গোলে ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজিকে হারিয়ে শুভসূচনা করে। কিন্তু চূড়ান্ত পর্বে ওঠার ম্যাচে টাইব্রেকারে হার তাদের ছিটকে দিয়েছে টুর্নামেন্ট থেকে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বান্দরবানের তরুণ ফুংলিয়ান কাপ বম ম্যাচ সেরার পুরস্কার পেয়েছেন।
সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক মিডফিল্ডার আসাদুর রহমান, জাতীয় দলের সাবেক ডিফেন্ডার নাসির উদ্দিন, ইস্পাহানি টি লিমিটেডের বিপণন মহাব্যবস্থাপক ওমর হান্নান, মহাব্যবস্থাপক শাহ মঈনুদ্দীন হাসান, বিপণন উপমহাব্যবস্থাপক এইচ এম ফজলে রাব্বি, ব্যবস্থাপক তাসবীর হাকিম ও প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য এস এম নছরুল কদির ও চিটাগং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ড. মীর মোহাম্মদ নুরুল আবসার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি মাসুদ আলম।
চট্টগ্রাম পর্ব শেষ। ২৩ নভেম্বর রাজশাহী ও ২৫ নভেম্বর খুলনা পর্ব। ২৮ নভেম্বর শুরু ঢাকা পর্ব। এ আয়োজনের প্রচার সহযোগী এটিএন বাংলা।