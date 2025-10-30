বিশ্বকাপের আগে সৌদি লিগে খেলতে চেয়েছিলেন মেসি, সৌদি সরকারের ‘না’

‘ক্লাব ফুটবল খেলতে সৌদি আরবে যাচ্ছেন লিওনেল মেসি’—২০২৩ সালে এমন খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে সেই খবরকে ভুল বানিয়ে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক পিএসজি ছেড়ে যোগ দেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুটবলার সেই থেকে আছেন মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাবটিতেই।
প্রায় আড়াই বছর পর আবার সৌদি আরবকে জড়িয়ে শিরোনাম হলেন মেসি। এবার অবশ্য উল্টো কারণে। সৌদি আরবের শীর্ষ ফুটবল কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এবার তাঁরাই মেসির সৌদি আরবের ক্লাবে খেলার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন! দেশটির ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ই ‘না’ বলে দিয়েছে।
বার্তা সংস্থা এএফপিকে ওই কর্মকর্তা বলেছেন, ২০২৬ বিশ্বকাপের আগে মেজর লিগ সকারের চার মাসের বিরতিতে ফিট থাকতে সৌদি আরবে খেলতে চেয়েছিলেন মেসি। মেসির এজেন্ট এ বিষয়ে যোগাযোগ করেছিল সৌদি প্রো লিগ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। এমএলএসের নিয়মিত মৌসুম অক্টোবরে শেষ হয়ে পরের বছরের ফেব্রুয়ারিতে আবার শুরু হয়। মূলত এ সময়েই সৌদি আরবে খেলতে চেয়েছেন মেসি।
মাহদ স্পোর্টস একাডেমির প্রধান নির্বাহী আবদুল্লাহ হাম্মাদ ‘থমানিয়া’ নামের এক পডকাস্টে বলেন, ‘সর্বশেষ ক্লাব বিশ্বকাপ চলার সময় মেসির দল আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তারা প্রস্তাব দিয়েছিল, মেজর লিগ সকার প্রায় চার মাস বন্ধ থাকবে, সেই সময়টা সৌদি লিগে খেলে ফিটনেস ধরে রাখতে চান মেসি। বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই এমন পরিকল্পনা।’
মেসির কথা বলতে গিয়ে ডেভিড বেকহামের উদাহরণ টানেন হাম্মাদ, ‘এমন কিছু আগেও হয়েছে। ডেভিড বেকহাম লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সির হয়ে খেলতেন, ২০১০ বিশ্বকাপের আগে তিনিও স্বল্প মেয়াদে এসি মিলানে গিয়েছিলেন।’
হাম্মাদ জানিয়েছেন, মেসির প্রস্তাব তিনি সৌদি ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেন। কিন্তু মন্ত্রী তা ফিরিয়ে দেন, ‘মন্ত্রী খুব স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, সৌদি লিগ অন্য কোনো টুর্নামেন্টের প্রস্তুতির মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে না।’
পডকাস্টে এরপর হাম্মাদকে জিজ্ঞেস করা হয়, সৌদি আরব কি মেসির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে? তিনি জবাব দেন, ‘ঠিক তা–ই।’
আটবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী মেসি ২০২৩ সালে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন। তার আগে বার্সেলোনায় লম্বা অধ্যায় শেষ করে পিএসজিতে কাটিয়েছেন দুই মৌসুম। তখনই শোনা যাচ্ছিল, সৌদি আরবও তাঁকে দলে টানতে আগ্রহী।
২০২২ সালের বিশ্বকাপের পর পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো আল নাসরে যোগ দেওয়ার পর থেকেই সৌদি লিগে ভিড় জমিয়েছে ফুটবল তারকারা। ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার যোগ দিয়েছিলেন প্রো লিগে। ফরাসি তারকা করিম বেনজেমা এখনো খেলছেন সেখানে। ২০৩৪ সালের বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্বও পেয়েছে সৌদি আরব।